Du lịch xanh lên ngôi tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

TPO - Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết xu hướng phát triển của du lịch hiện nay hướng đến yếu tố bền vững, có trách nhiệm. Đây cũng là những tiêu chí được lồng ghép xuyên suốt trong các hạng mục Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Tại cuộc họp báo công bố Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 diễn ra chiều 22/9, ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - khẳng định, Giải thưởng Du lịch Việt Nam là giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch Việt Nam, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức, các cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, góp phần khẳng định vị trí của ngành du lịch.

Việc lựa chọn các đơn vị đạt giải được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm, thông qua Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp và chuyên gia trong ngành.

Các tiêu chí đánh giá được xây dựng minh bạch, danh sách ứng viên được thẩm định chặt chẽ và lựa chọn từ những đơn vị tiêu biểu, sáng giá nhất, có đóng góp nổi bật cho sự phát triển du lịch Việt Nam.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - cho biết Giải thưởng Du lịch Việt Nam khẳng định vai trò là “thước đo uy tín” trong ngành du lịch. Ảnh: Trần Huấn

Sau 5 năm gián đoạn vì đại dịch, giải thưởng trở lại đúng dấu mốc kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch Việt Nam, đánh dấu lần tổ chức thứ 20.

Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 được tổ chức vào đúng ngày Du lịch Thế giới 27/9 với thông điệp hưởng ứng chuyển đổi Du lịch bền vững do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) phát động.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, Du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ khoảng 106 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 707.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trùng Khánh cho biết, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 có sự đa dạng về quy mô, lĩnh vực kinh doanh. Có những hạng mục của Giải thưởng rất phù hợp với quy mô của các doanh nghiệp, đơn vị nhỏ và vừa như trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch cộng đồng, doanh nghiệp sáng tạo…

Xu hướng du lịch xanh, bền vững, có trách nhiệm, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo... là những tiêu chí được lồng ghép xuyên suốt trong các hạng mục.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh (thứ hai từ trái sang) khẳng định không phân biệt quy mô doanh nghiệp khi xét giải thưởng. Ảnh: Trần Huấn

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định không có sự phân biệt về quy mô kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp tham dự giải thưởng.

"Quy trình xét tặng giải thưởng đã được ban hành công khai, dựa trên căn cứ của từng hạng mục, có tiêu chí đánh giá rõ ràng. Những hồ sơ dự giải thưởng phải sự xác nhận của các cơ quan quản lý du lịch ở địa phương. Kết quả giải thưởng sẽ phản ánh đúng, khách quan, minh bạch, thực chất và công bằng hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp từ lượng khách đến doanh thu...", ông Nguyễn Trùng Khánh nói.