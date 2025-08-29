Xếp hàng 'xuyên không' về mùa thu lịch sử ở Quảng trường Ba Đình

TPO - Khán giả háo hức xếp hàng để trực tiếp trải nghiệm tại Triển lãm tương tác kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khai mạc chiều 29/8.
Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức Triển lãm tương tác “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường độc lập” tại khuôn viên báo Nhân Dân, cạnh Hồ Gươm, nhằm đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử qua những trải nghiệm đa giác quan.
Khán giả xếp hàng để tương tác trong không gian nhìn lại hành trình 80 năm rạng rỡ Việt Nam, đặc biệt được "xuyên không" về thời khắc lịch sử trên Quảng trường Ba Đình 80 năm trước.
Dịp này, báo Nhân Dân cũng ra mắt số báo đặc biệt 2/9 kèm phụ san chuyên đề cùng hai chuyên trang kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 80 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, phản ánh toàn diện hành trình 80 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Độc giả có thể tìm thấy rất nhiều “quà tặng số” đưa người dùng “xuyên không” trở lại thời khắc lịch sử của ngày 2/9 đúng 80 năm về trước: trải nghiệm thực tế ảo tại Quảng trường Ba Đình, mô hình 3D kỳ đài Độc lập theo dạng thực tế ảo tăng cường (AR) cho phép người dùng “check-in” cùng kỳ đài ở bất cứ không gian nào, trải nghiệm nghe bản Tuyên ngôn Độc lập trên Spotify lẫn trên TikTok.
Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức mong muốn mang đến một sự kiện vừa trang trọng, vừa gần gũi, kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại.