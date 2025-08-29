Xếp hàng 'xuyên không' về mùa thu lịch sử ở Quảng trường Ba Đình

TPO - Khán giả háo hức xếp hàng để trực tiếp trải nghiệm tại Triển lãm tương tác kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khai mạc chiều 29/8.