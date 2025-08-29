Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Lý do nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng bài hát 'Như có Bác trong ngày đại thắng'

Nguyên Khánh
TPO - Một trong những bài hát được cất lên nhiều nhất trong các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm trọng đại - "Như có Bác trong ngày đại thắng" - được nhạc sĩ Phạm Tuyên trao tặng cho nhân dân, để tiếp tục lan tỏa trong đời sống.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên được con gái - chị Phạm Hồng Tuyến - tháp tùng từ sớm tới lễ tiếp nhận bản quyền bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng, chiều 29/8 tại báo Nhân Dân. Nhạc sĩ Phạm Tuyên và gia đình chọn báo Nhân Dân để trao gửi tác quyền bài hát này, trong dịp đặc biệt hướng về 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chị Phạm Hồng Tuyến cho biết gia đình rất xúc động được gửi gắm tâm nguyện này. Gia đình nhạc sĩ vẫn thường nói với nhau: Như có Bác trong ngày đại thắng là bài hát của nhân dân.

z6958140370088-86e9bf2a74c8d380ca3c048e53bd51a7-1172.jpg
Nhạc sĩ Phạm Tuyên và con gái tại lễ tiếp nhận bản quyền bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.

“Cha tôi luôn giữ tâm niệm âm nhạc chỉ thật sự sống khi nó thuộc về cộng đồng. Vì thế, khi chúng tôi quyết định tặng lại toàn bộ quyền quản lý và sử dụng ca khúc cho báo Nhân Dân, đó là cách chúng tôi tiếp nối tinh thần ấy, trao lại tác phẩm cho một thiết chế công, nơi có sứ mệnh và năng lực gìn giữ những giá trị chung, quản trị việc sử dụng vì lợi ích của nhân dân, phụng sự Tổ quốc, và không vì mục đích thương mại”, chị Phạm Hồng Tuyến nói.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho rằng quyết định này sẽ mở ra một chặng đường mới cho ca khúc, để giai điệu bất tử ấy tiếp tục ngân vang, bồi đắp tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho nhiều thế hệ.

z6958140405611-b7d956c57a41228e08f2c203dfe2430e.jpg
z6958140362561-420a78a4f73323a6fd4dc5804d80aac3.jpg
z6958140375711-cdce09f69e0f0fb76ae4510cc6f93b27.jpg
Nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn minh mẫn, thể hiện niềm hạnh phúc khi trao tặng bản quyền bài hát Như có Bác trong ngày đại thắng.

Nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - khẳng định Như có Bác trong ngày đại thắng đã trở thành khúc khải hoàn của tinh thần đại đoàn kết và khát vọng độc lập. Lời ca “Việt Nam - Hồ Chí Minh!” giúp bài hát không chỉ là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc mà còn khơi dậy lòng yêu nước, truyền cảm hứng cho các thế hệ về ý chí kiên cường và giá trị của Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

“Báo Nhân Dân xin bày tỏ sự xúc động khi được nhạc sĩ tin tưởng, gửi gắm ca khúc hết sức thân thuộc này. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm hơn trong việc lan tỏa, gìn giữ ca khúc này mạnh mẽ hơn bằng nhiều hình thức khác nhau cho các thế hệ sau”, nhà báo Lê Quốc Minh nêu.

z6958140289702-e595c37846ac097d75a1f1e636e310f3.jpg
z6958140330333-f031757cb8d6a31cfbdf54899c71178f.jpg
Con gái nhạc sĩ (ảnh trái) đại diện gia đình gửi gắm tâm nguyện của nhạc sĩ. Nhà báo Lê Quốc Minh cam kết phát huy giá trị ca khúc đi cùng năm tháng này.

Ông Lê Quốc Minh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với IPCOM - AnnGroup trong vai trò đại diện pháp lý và đơn vị quản lý tài sản trí tuệ, để bảo đảm việc bảo hộ và quản trị quyền được thực hiện bài bản, đồng thời tổ chức khai thác và lan tỏa tác phẩm theo những chuẩn mực cao nhất, đúng tinh thần phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

PGS.TS nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - khẳng định Như có Bác trong ngày đại thắng đã đi cùng năm tháng lịch sử, trở thành một giá trị tinh thần, chắp thêm hành trang cho biết bao thế hệ tiếp tục vững bước, phấn đấu trong hàng chục năm qua.

"Các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ sống mãi với thời gian mà còn gợi niềm tin, hy vọng của dân tộc khi cả đất nước bước sang một kỷ nguyên mới”, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.

Như có Bác trong ngày đại thắng được viết trong đêm 28/4/1975 dưới ánh đèn vàng đầu cầu thang khu tập thể Khương Thượng, chỉ với bút chì và mẩu giấy nhỏ. Ca khúc đã kịp vang lên lúc 17h5 ngày 30/4/1975 trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, ngay sau bản tin lịch sử.

Ngay ngày 2/5/1975, báo Nhân Dân in trọn vẹn ca khúc, mở ra hành trình từ trang báo đến đời sống: vào sân trường, mái nhà, lễ kỷ niệm, vượt qua biên giới tới Italia, CHDC Đức, Liên Xô (cũ), Nhật Bản… để kể câu chuyện Việt Nam bằng những ca từ tràn đầy niềm vui độc lập và đoàn tụ.

Nguyên Khánh
#Phạm Tuyên #bài hát tự hào #quyền tác giả #độc lập tự do #âm nhạc Việt Nam #Như có Bác trong ngày đại thắng #Quốc khánh 2/9

