Đà Nẵng: Tới ngôi làng cổ, tường đá rêu phong trong top đẹp nhất Việt Nam

TPO - Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng là một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Những ngôi nhà cổ, với tường đá rêu phong, những khu vườn xanh mướt khiến du khách như lạc vào miền cổ tích.

Làng có diện tích chừng 280ha, địa hình vùng trung du, nhà cửa xây dựng dựa vào lưng núi, phía trước hướng ra những thửa ruộng bậc thang.

Du khách mê mẩn với vẻ đẹp tươi mát, không gian yên tĩnh, thanh bình.

Người dân địa phương đã sử dụng đá xếp hai bên ngõ, tạo thành những hàng rào xung quanh vườn. Việc này vừa giữ cho bờ đất không bị mưa lũ làm xói mòn, và phân chia ranh giới những khu vườn một cách tự nhiên, mềm mại đẹp mắt.

Những nếp nhà trăm tuổi, con đường làng cho đến vườn cây đều đẹp như tranh. Ngõ đá phủ rêu xanh, và hàng chè tàu xanh mướt

Làng cổ Lộc Yên﻿ có 8 ngôi nhà cổ được làm bằng chất liệu gỗ mít, có niên đại 100 - 150 năm

Sản phẩm lưu niệm cũng được chế tạo bằng mo cau thân thiện môi trường.

Tháng 9/2019, Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến hút khách.