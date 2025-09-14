Tới ngôi làng cổ, tường đá rêu phong trong top đẹp nhất Việt Nam

TPO - Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng là một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Những ngôi nhà cổ, với tường đá rêu phong, những khu vườn xanh mướt khiến du khách như lạc vào miền cổ tích.
Người dân địa phương đã sử dụng đá xếp hai bên ngõ, tạo thành những hàng rào xung quanh vườn. Việc này vừa giữ cho bờ đất không bị mưa lũ làm xói mòn, và phân chia ranh giới những khu vườn một cách tự nhiên, mềm mại đẹp mắt.
Những nếp nhà trăm tuổi, con đường làng cho đến vườn cây đều đẹp như tranh. Ngõ đá phủ rêu xanh, và hàng chè tàu xanh mướt
Tháng 9/2019, Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến hút khách.