Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng:

Tới ngôi làng cổ, tường đá rêu phong trong top đẹp nhất Việt Nam

Hoài Văn

TPO - Làng cổ Lộc Yên, xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng là một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam. Những ngôi nhà cổ, với tường đá rêu phong, những khu vườn xanh mướt khiến du khách như lạc vào miền cổ tích.

tp-lang-loc-yen-3.jpg
Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh nay là xã Thạnh Bình, TP. Đà Nẵng được công nhận là một trong 4 ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam﻿. Những ngôi nhà cổ, với tường đá rêu phong, những khu vườn xanh mướt khiến du khách như lạc vào miền cổ tích.
tp-lang-co-loc-yen.jpg
Làng có diện tích chừng 280ha, địa hình vùng trung du, nhà cửa xây dựng dựa vào lưng núi, phía trước hướng ra những thửa ruộng bậc thang.
lang-co-loc-yen-8279.jpg
Du khách mê mẩn với vẻ đẹp tươi mát, không gian yên tĩnh, thanh bình.
Người dân địa phương đã sử dụng đá xếp hai bên ngõ, tạo thành những hàng rào xung quanh vườn. Việc này vừa giữ cho bờ đất không bị mưa lũ làm xói mòn, và phân chia ranh giới những khu vườn một cách tự nhiên, mềm mại đẹp mắt.
lang-co-loc-yen-12.jpg
tp-lang-co-loc-yen-13.jpg
tp-lang-co-loc-yen-10.jpg
tp-lang-loc-yen-7.jpg
Những nếp nhà trăm tuổi, con đường làng cho đến vườn cây đều đẹp như tranh. Ngõ đá phủ rêu xanh, và hàng chè tàu xanh mướt
tp-nha-co-o-lang-loc-yen.jpg
Làng cổ Lộc Yên﻿ có 8 ngôi nhà cổ được làm bằng chất liệu gỗ mít, có niên đại 100 - 150 năm
san-pham-luu-niem-o-lang-loc-yen.jpg
Sản phẩm lưu niệm cũng được chế tạo bằng mo cau thân thiện môi trường.

Tháng 9/2019, Lộc Yên được xếp hạng Di tích quốc gia và công nhận là một trong 4 làng cổ đẹp nhất Việt Nam, trở thành điểm đến hút khách.

Hoài Văn
#Lộc Yên #làng cổ Đà Nẵng #du lịch miền trung #nhà cổ Việt Nam #ngôi làng cổ tích #di tích quốc gia #vườn cây

Xem thêm

Cùng chuyên mục