Ngôi nhà mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên tại Đà Nẵng

TPO - Trong guồng quay hối hả của thành phố biển Đà Nẵng, ngôi nhà hiện lên như một khoảng lặng hiếm hoi. Không ồn ào, không phô trương, ngôi nhà với những đường cong mềm mại, những khoảng thở xanh mát phù hợp với những người có triết lý sống chậm - sống sâu, gắn kết thiên nhiên với cảm xúc thường ngày.

Tọa lạc trên khu đất 220m2 tại phường Tân Thạnh, công trình được xây dựng với diện tích sàn 170m2. Thay vì tận dụng hết diện tích, kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà này ưu tiên tổ chức không gian mạch lạc theo trục dọc, sân trước dành cho sinh hoạt ngoài trời, hành lang xanh chạy dọc bên hông dẫn gió và ánh sáng xuyên suốt, phía sau dành 4m để làm vườn rau sạch. Chính sự phân lớp ấy đã giúp cho ngôi nhà giữ được sự riêng tư mà vẫn mở ra sự kết nối tự nhiên giữa con người và môi trường sống.

Sân trước ngôi nhà đủ chỗ để xe và sinh hoạt ngoài trời

Mặt tiền gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không góc cạnh sắc lạnh, thay vào đó là những mảng tường bo cong, ô cửa tròn, lanh sắt thanh thoát và mảng tường màu đất nung. Hình khối tối giản nhưng không khô khan, hiện đại mà phảng phất nét truyền thống, hoà quyện trong sự ấm áp của mái ngói đỏ. Khi đêm xuống, ánh sáng kiến trúc được bố trí khéo léo, từ ánh đèn hắt nơi bậc thềm, ánh sáng điểm ở tường cây, biến ngôi nhà thành một góc phố thi vị, vừa ấm cúng vừa tinh tế.

Nhà nổi bật với tông màu trắng đan xen màu gỗ

﻿ Điểm nhấn kiến trúc nổi bật của ngôi nhà là cầu thang xoắn trắng tinh

Bước vào bên trong, tinh thần tối giản tiếp tục được duy trì nhưng theo cách gần gũi, gợi mở. Vật liệu gỗ sáng, terrazzo, gam màu kem trung tính kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên chan hòa đã tạo nên bầu không khí dịu nhẹ, dễ chịu. Ở trung tâm, cầu thang xoắn trắng tinh hiện diện như một tác phẩm điêu khắc nội thất, uyển chuyển kết nối các tầng và tạo điểm nhấn thị giác sinh động.

Nội thất tinh tế, tối giản

Khu bếp được thiết kế mở hoàn toàn, liền kề bàn ăn và khu vườn bên hông. Đây không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là không gian trải nghiệm, nơi gia chủ có thể cảm nhận được nắng, gió và cây xanh trong từng khoảnh khắc sinh hoạt. Phòng ngủ chính ở tầng trệt mở rộng ra khu vườn sau bằng hệ cửa kính lớn, được che chắn vừa đủ bằng rèm hai lớp để giữ sự riêng tư mà vẫn chan hoà với thiên nhiên.

﻿ Căn bếp nhỏ là trung tâm của ngôi nhà.

Phòng ngủ chính hướng ra mảnh vườn phía sau.

Nội thất tiết chế tối đa để phòng trông rộng và thoáng hơn.

Tầng hai gồm 2 phòng ngủ nhỏ, không gian thờ và khu giặt phơi được bố trí hợp lý, đón sáng và gió tự nhiên. Phòng thờ đặt tại trung tâm, liên kết với toàn bộ ngôi nhà qua ô thông tầng lớn, mang đến sự trang trọng nhưng không tách biệt, mà gần gũi, linh thiêng.

Khu để đồ được thiết kế gọn gàng.

Phòng có cửa sổ lớn để đón nắng tự, gió tự nhiên