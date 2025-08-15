Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Ngôi nhà nhiều tầng bậc ở Hà Nội giảm khói bụi bằng thảm thực vật đan xen

TPO - Công trình được lấy cảm hứng từ những nếp gấp giấy, sự chuyển tiếp linh hoạt nhằm tạo ra các không gian có tầng bậc khác nhau, đan xen là thảm thực vật được phát triển theo chiều đứng của ngôi nhà.

Khi quan sát từ bên ngoài, ngôi nhà trông khá kín đáo và riêng tư. Những mảng tường đặc kết hợp khoảng lùi cây xanh giúp hạn chế tác động của hướng nắng Tây Nam, cũng như giảm thiểu tối đa lượng khói bụi và tiếng ồn từ bên ngoài vào.

01-folding-house-exterior-view-1.jpg

Tại tầng 1, nơi 3 khoảng sân được bố trí xen kẽ tạo điểm nhìn và điều hòa vi khí hậu cho toàn bộ công trình. Phòng khách và bếp ăn được kết nối bởi giếng trời và mảnh vườn nhỏ ở giữa, đây là nơi bắt đầu trục giao thông chính của ngôi nhà.

03-folding-house-exterior-view-3.jpg
10-folding-house-view-from-living.jpg
17-folding-house-view-to-dining.jpg

Không gian lệch tầng kết hợp với việc đảo vế thang giúp tạo nên các khoảng giếng trời lớn nhỏ, các mảng cây xanh len lỏi trên mọi tầng bậc của không gian. Các không gian đều tận dụng 2 nguồn sáng từ phía trước và từ khoảng thông tầng chính giữa ngôi nhà. Điều này giúp các chức năng phụ trợ như hành lang, thang, nhà vệ sinh… đều nhận được ánh sáng và thông gió tự nhiên.

12-folding-house-view-from-living-to-stairs.jpg
14-folding-house-view-from-dining-to-stairs-2.jpg
19-folding-house-view-to-kitchen-2.jpg

Việc sử dụng bê tông, gạch mộc kết hợp với 1 số vật liệu tự nhiên như đá, gỗ và cây xanh mang lại hơi thở nhiệt đới cho công trình. Tạo nguồn cảm hứng cho sự phát triển của cây xanh, ánh sáng và thông gió tự nhiên.

20-folding-house-view-from-back-yard.jpg
22-folding-house-view-from-stair-to-the-void-1.jpg

Điểm kết phía trên cùng là một mảnh vườn nhỏ. Nơi những đứa trẻ có thể tự tay nuôi dưỡng và chăm sóc cây, nơi cả gia đình và bạn bè có thể quây quần, thư giãn và tổ chức những bữa tiệc ấm cúng.

26-folding-house-view-from-3rd-floors-garden-1.jpg
28-folding-house-view-from-3rd-floors-garden-2.jpg
Thúy Hiền
X11 Design Studio
#Nhà phố #Nhà ống

