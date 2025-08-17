Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Không gian ấm cúng mộc mạc của căn hộ 62m2 hai phòng ngủ

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tổ ấm 65m2 là nơi để gia chủ trở về trong bầu không khí mộc mạc và đong đầy hơi ấm gia đình.

Căn hộ 65m2 được thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại nhưng ấm cúng và phảng phất tinh thần hoài niệm, mộc mạc. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ với phòng khách, bếp, hai phòng ngủ, phòng làm việc và khu vệ sinh.

fb-img-1755231143908.jpg
fb-img-1755231169967.jpg

Phòng khách được thiết kế cạnh cửa sổ lớn lấy ánh sáng tự nhiên. Nội thất bao gồm sô pha đơn giản, ghế lười, kệ trang trí và ti vi. Cây xanh được bố trí xen kẽ tạo cảm giác dễ chịu.

fb-img-1755231090080.jpg
fb-img-1755231102813.jpg

Tiếp giáp với khu phòng khách là bàn ăn và bếp. Được thiết kế hiện đại, tinh gọn cho cuộc sống gia đình thoải mái, tiện nghi.

fb-img-1755231107572.jpg
fb-img-1755231099579.jpg
fb-img-1755231092514.jpg
fb-img-1755231100917.jpg

Sự kết hợp giữa tông màu trắng và gỗ óc chó đem lại sự ấm cúng cũng như cảm giác sạch sẽ cho khu vực bếp. Các hệ tủ kín giúp lưu trữ đồ đạc hiệu quả.

fb-img-1755231131210.jpg
fb-img-1755231135851.jpg
fb-img-1755231158619.jpg

Phòng làm việc kết hợp phòng ngủ được thiết kế tối giản và đa năng, để vừa làm việc hiệu quả, nghỉ ngơi uống trà đọc sách hoặc chuyển thành chỗ ngủ với hệ giường phản.

fb-img-1755231162193.jpg
fb-img-1755231148075.jpg
fb-img-1755231177734.jpg

Phòng ngủ Master kín đáo hơn khi đi qua hành lang, được thiết kế đơn giản cho hoạt động nghỉ ngơi nhưng cũng gây ấn tượng với chiếc giường bay.

fb-img-1755231171937.jpg
fb-img-1755231181766.jpg

Tổ ấm 65m2 là nơi để gia chủ trở về trong bầu không khí mộc mạc và đong đầy hơi ấm gia đình.

Thúy Hiền
MEI Home
#căn hộ 62m2 #TP.HCM #hai phòng ngủ

Cùng chuyên mục