Địa ốc

Google News

Căn hộ Duplex 147m2 đưa ánh sáng trở thành điểm nhấn không gian

Thúy Hiền

TPO - Thay vì tập trung quá nhiều vào các phong cách thiết kế, căn hộ Duplex chú trọng đến yếu tố gắn kết với môi trường tự nhiên và biến ánh sáng thành một phần nội thất.

Căn hộ thông tầng gây ấn tượng bởi tông màu nâu đất trầm ấm đồng nhất cùng thiết kế khéo léo để phân chia ánh sáng tự nhiên.

fb-img-1755678998962.jpg

Không gian sinh hoạt chung và riêng được kết nối bằng cầu thang xoắn ốc mềm mại. Trong tổng thể vuông vức, đường cong của cầu thang là yếu tố cân bằng hài hòa và tạo điểm nhấn.

fb-img-1755679004015.jpg

Không gian sinh hoạt chung bao gồm phòng khách + bàn ăn + bếp, cùng phần hành lang cho các sinh hoạt tự do phía cửa sổ kính lớn cao kịch trần.

fb-img-1755679021932.jpg

Các chi tiết bê tông thô mộc được kết hợp đặt cạnh cây xanh tạo không gian kết nối với tự nhiên.

fb-img-1755679007089.jpg
fb-img-1755679009889.jpg

Bằng thiết kế thông tầng và cửa kính, ánh sáng tự nhiên thoải mái tràn vào nhà, mọi ngóc ngách của căn hộ đều được chạm với ánh sáng tự nhiên.

fb-img-1755679001355.jpg
fb-img-1755679012864.jpg
Thúy Hiền
Archdaily
#căn hộ Duplex #ánh sáng tự nhiên #thiết kế nội thất #không gian sống #môi trường tự nhiên

