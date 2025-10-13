Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Đường Tăng 'Tây du ký' chật vật mưu sinh

Minh Vũ

TPO - Nam diễn viên Giang Hoa sau nhiều scandal khiến danh tiếng tụt dốc đã bỏ nghề diễn để mưu sinh bằng cách bán bảo hiểm, tới khu du lịch làm công.

Theo QQ, thời gian gần đây tại các khu du lịch danh lam thắng cảnh xuất hiện nhiều ngôi sao tuổi trung niên như Giang Hoa, Lâm Tuấn Hiền, Trịnh Quốc Lâm, Ông Hồng tới làm việc. Nhìn tình cảnh của họ hiện tại, nhiều người cảm thấy xót xa bình luận: "Thời gian là lưỡi dao tàn nhẫn không ai có thể né tránh".

Giang Hoa từng là ngôi sao nổi tiếng của đài TVB, tên tuổi của nam diễn viên gắn liền với các bộ phim như Đường Tăng trong Tây du ký, vai Lao Ái trong Cỗ máy thời gian, Hạng Vũ trong Hán Sở kiêu hùng, Đường Huyền Tông trong Dương Quý Phi, Ung Chính trong Quá khứ và hiện tại, Càn Long trong Kim ngọc mãn đường,...

giang-hoa00a.jpg
giang-hoa1a.jpg
Giang Hoa từng là ngôi sao TVB nổi danh, giờ đi làm nhân viên tại các khu du lịch.

Tuy nhiên, danh tiếng của Giang Hoa tụt dốc sau vụ bê bối với nữ diễn viên Đặng Tụy Văn. Dù đã kết hôn với ca sĩ Mạnh Khiết Văn, khi hợp tác với Đặng Tụy Văn trong Tôi có ước hẹn với mùa xuân, Giang Hoa vẫn theo đuổi nữ đồng nghiệp, thậm chí cả hai còn sống chung với nhau. Giang Hoa chia sẻ cuộc hôn nhân của anh và Mạnh Khiết Văn đang gặp bế tắc, hứa ly hôn để cưới Đặng Tụy Văn.

Thế nhưng, sau đó Đặng Tụy Văn phát hiện Giang Hoa không giữ lời hứa, cô bị đẩy vào tình thế là người thứ ba. Lúc này, Giang Hoa lại khẳng định Đặng Tụy Văn là người quyến rũ mình, Mạnh Khiết Văn cũng đứng ra bảo vệ chồng, chỉ trích Đặng Tụy Văn giật chồng người khác, bôi nhọ Giang Hoa. Đặng Tụy Văn tức giận mở họp báo chỉ trích vợ chồng Giang Hoa và còn dọa đưa họ ra tòa để bảo vệ danh dự.

Sau khi sự nghiệp bế tắc, Giang Hoa chuyển sang làm nhân viên bán bảo hiểm. Hiện tại, ở các khu du lịch, Giang Hoa mặc áo long bào, đóng vai các vị vua thời trước, chụp ảnh cùng khách tham quan.

Theo QQ, điều kiện ở các khu danh lam thắng cảnh không tốt như khi biểu diễn tại các chương trình ca nhạc. Nghệ sĩ phải đi diễn hàng ngày, mặc trang phục dày dưới trời nắng nóng.

giang-hoa20.jpg
Mỹ nam cổ trang nổi danh một thời Trịnh Quốc Lâm cũng vất vả mưu sinh.

Nam diễn viên Trịnh Quốc Lâm từng chia sẻ video lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi sau một ca làm việc. Trịnh Quốc Lâm cho biết dù công việc hiện tại không có danh tiếng và mức lương tốt như khi đóng phim, nhưng vì mưu sinh để nuôi gia đình, nam nghệ sĩ vẫn chấp nhận tất cả cơ hội việc làm.

Minh Vũ


