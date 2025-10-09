Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

An Dĩ Hiên sau biến cố

Minh Vũ

TPO - An Dĩ Hiên từng có cuộc sống giàu sang mà nhiều người mơ ước. Nhưng sau khi chồng vướng vòng lao lý, nữ diễn viên nặng gánh vì nuôi hai con thơ, chăm sóc cha mẹ chồng bệnh tật.

Trang QQ đưa tin An Dĩ Hiên được bắt gặp đi ăn cùng gia đình tại một nhà hàng ở Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, khi ra đường, nữ diễn viên thường đeo khẩu trang kín để tránh ống kính phóng viên. Khi đi ăn, cô cởi bỏ khẩu trang nhưng vẫn đội mũ. Ngoại hình hiện tại của An Dĩ Hiên khiến nhiều người sốc.

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, tuy nhiên khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, cô thường xuyên được khen trẻ trung hơn tuổi. Nữ diễn viên sinh ra trong gia đình giàu có, vì vậy có khí chất sang trọng, luôn chăm sóc bản thân rất cẩn thận. Hiện tại, An Dĩ Hiên đã rời khỏi giới giải trí, chồng là đại gia Trần Vinh Luyện vướng vòng lao lý, vì vậy nữ diễn viên mặc xuề xòa hơn. Đặc biệt, làn da của cô bị nhận xét sưng phồng, chảy xệ, không được chăm sóc kỹ lưỡng.

an-di-hien8a.jpg
An Dĩ Hiên xuất hiện với ngoại hình xuề xòa, luôn tránh ống kính truyền thông.

Theo QQ, khi lấy tỷ phú Trần Vinh Luyện, An Dĩ Hiên được chồng chiều như bà hoàng. Ông trùm sòng bạc Macao thường xuyên tạo không khí lãng mạn bằng những bữa tiệc xa hoa, tặng vợ trang sức đắt đỏ, hoặc cùng vợ đi du lịch. Khi An Dĩ Hiên sinh con, Trần Vinh Luyện không tiếc tiền mua 4 căn hộ cao cấp cùng lúc để cải tạo thành tổ ấm cho gia đình 4 người.

Tuy nhiên, tháng 12/2021, tỷ phú Trần Vinh Luyện bị bắt và bị kết án 14 năm tù giam và nộp phạt 1,8 tỷ HKD (232 triệu USD) với hơn 30 tội danh như kinh doanh sòng bạc trái phép, hối lộ, rửa tiền, cầm đầu tổ chức tội phạm... An Dĩ Hiên bị bỏ lại cùng với hai con nhỏ, cha mẹ chồng già yếu bệnh tật. Thời gian đầu, bạn bè kể cô "lấy nước mắt rửa mặt, khóc tới khi ngất đi", nhưng sau đó nữ diễn viên phải vực dậy để chăm sóc gia đình.

Theo QQ, An Dĩ Hiên không ly hôn chồng. Hồi tháng 6, cô nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đứng tên chồng, nhưng bị ngân hàng từ chối vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa thế hợp pháp hoặc ủy quyền.

aa.jpg
An Dĩ Hiên sau biến cố.

An Dĩ Hiên từng là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất của Đài Loan, Trung Quốc. Cô được biết đến với các bộ phim như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký 2009, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ...

Minh Vũ
#An Dĩ Hiên #Ỷ Thiên Đồ Long ký #Triệu Mẫn #Tây du ký #chồng An Dĩ Hiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục