Giải trí

Google News

Lý do tổng tài Việt bị chê mạnh

Minh Vũ







TPO - Hình ảnh doanh nhân giàu có trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" do Denis Đặng thủ vai bị khán giả chê từ khi xuất hiện cho tới tập 27. Khán giả thất vọng vì tình tiết phim nghèo nàn, sến súa.

Bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh làm lại từ 30 chưa phải là hết của Trung Quốc, vì vậy, ngay khi mới phát sóng phim đã phải chịu áp lực trước phiên bản gốc quá thành công. Có nhiều khán giả sau khi xem đã so sánh hai dự án và nhân vật bị chê nhất có lẽ là "tổng tài" Trường do Denis Đặng thủ vai.

Trong phiên bản gốc, nhân vật Lương Chính Hiền xuất hiện với định dạng là doanh nhân giàu có, điển trai, hiểu biết, đàn ông và quyến rũ. Tầng lớp của Mạn Ni và Lương Chính Hiền khác nhau. Mạn Ni là cô gái nỗ lực và luôn muốn trở nên giàu có vì vậy, cô dễ dàng bị cuốn vào thế giới hào nhoáng thượng lưu của Lương Chính Hiền.

tong-tai8.jpg
Lương Chính Hiền khiến Mạn Ni ngất ngây khi bước vào cuộc sống thượng lưu hào nhoáng.

Ở phiên bản Việt, khi Trường (Denis Đặng) xuất hiện với vai chủ du thuyền tại Hạ Long, Quảng Ninh, khán giả cho rằng anh thiếu sự nam tính, quyến rũ cần có của nhân vật. Chính vì vậy, khí chất non nớt của Denis Đặng không phù hợp với một cô gái có phần già dặn như Việt Hoa.

Quá trình cả hai phải lòng nhau cũng bị đánh giá là sến súa với những lời thoại sáo rỗng. Trong khi ở phiên bản Trung Quốc, Lương Chính Hiền đưa Mạn Ni đi tham gia các buổi thưởng rượu cao cấp, tới các nhà hàng sang trọng, chi tiền để cô trải nghiệm dịch vụ tập gym cao cấp nhất, khiến Mạn Ni như bỗng chốc trở thành nàng công chúa Lọ Lem đúng nghĩa.

Ở bản Việt, tổng tài Trường lại tới nhà của Ngân để ngủ qua đêm, mặc đồ đôi không quá đắt giá, ăn uống bên ven đường, đi xe máy, thậm chí Trường còn rửa chân cho Kim Ngân... Khán giả cho rằng phiên bản Việt khiến nhân vật trở nên tầm thường, không xứng danh đại gia tổng tài, tình tiết sáo rỗng và thiếu logic. Một số khán giả bình luận: "Với những tình tiết trong phim, tôi chẳng hiểu mình sẽ phải lòng tổng tài Trường ở điểm nào", "Mang tiếng tổng tài giàu có mà nhìn chán quá, không giống giới thượng lưu Trung Quốc".

tong-tai6a.jpg
tong-tai1.jpg
Trong bản Việt, vai diễn tổng tài Trường thiếu sự đầu tư về trang phục và bối cảnh khiến chuyện tình trở nên kém thú vị.

Bên cạnh đó, trang phục của nhân vật Trường còn bị đánh giá lôi thôi, không phù hợp với vóc dáng. Trong tình tiết Trường đưa Ngân đi chọn trang phục, khán giả cũng chê vì bộ đồ màu đen khiến nhân vật Kim Ngân trông già đi và không có sự sang trọng, thời thượng. Có thể thấy Gió ngang khoảng trời xanh mất điểm vì cải biên không hợp lý, thiếu sự đầu tư vào trang phục, bối cảnh.

Ngoài ra, khán giả nhận xét Denis Đặng có vóc dáng nhỏ kém nổi bật, gương mặt thiếu tự nhiên và diễn xuất tệ, lời thoại tán tỉnh nhạt nhẽo, kém duyên khiến người xem phản cảm. Chính vì vậy, "Tổng tài Trường" đã và đang nhận hàng trăm lời chê trên các trang truyền thông.

Minh Vũ
#Gió ngang khoảng trời xanh #Denis Đặng #Việt Hoa #30 chưa phải là hết #phim Việt

