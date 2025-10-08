Phương Oanh bị tấn công

Phương Oanh bị "ném đá"

Những ngày qua, mạng xã hội bàn tán sôi nổi về dự án tiền số AntEx, được cho là nằm trong hệ sinh thái NextTech Group của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Tranh luận bùng nổ khi xuất hiện thông tin lực lượng chức năng xuất hiện tại tòa nhà 18 Tam Trinh (Hà Nội) - nơi có trụ sở công ty của Shark Bình.

Không chỉ bị mổ xẻ các vấn đề kinh doanh trên thương trường, đời tư và cuộc sống hôn nhân của Shark Bình cũng là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người quay sang công kích Phương Oanh - vợ Shark Bình - trên mọi nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh Phương Oanh tham gia chương trình Mỹ nhân hành động bị xuyên tạc liên quan ồn ào của chồng doanh nhân.

Các Fanpage lấy Phương Oanh - Shark Bình làm chủ đề câu kéo sự chú ý. Những video, phát ngôn cũ của Phương Oanh bất ngờ bị đào lại. Hầu hết bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và hàng nghìn bình luận.

Một số khán giả tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên bình luận mỉa mai, chỉ trích. Hình ảnh Phương Oanh tham gia chương trình thực tế Mỹ nhân hành động bị cợt nhả cô là cảnh sát chìm, bí mật điều tra sai phạm của chồng. Thậm chí, xuất hiện thông tin Phương Oanh và Shark Bình đã ly hôn.

Khi Phương Oanh bị tấn công trên mạng xã hội, có ý kiến bênh vực, cho rằng dư luận nên khách quan hơn.

"Khi nào người trong cuộc lên tiếng mới sáng tỏ vấn đề. Đừng ở bên ngoài bàn luận chuyện của họ", "Trong chuyện của Phương Oanh - Shark Bình khán giả nên bình tĩnh hơn, còn người trong cuộc thì nên khiêm nhường hơn"... là một số bình luận của khán giả.

Hiện tại, Phương Oanh đang đóng chính trong bộ phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh. Đây là dự án remake từ siêu phẩm 30 chưa phải là hết.

Theo bản gốc, nhân vật của Phương Oanh đảm nhận có đời sống hôn nhân trắc trở. Đến cuối cùng phải chịu cảnh ly tán, chồng tù tội. Nhiều khán giả lấy câu chuyện trong phim để mỉa mai Phương Oanh, cho rằng phim vận vào đời.

Trong phim Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh vào vai người vợ đảm đang, tài giỏi, có chồng làm doanh nhân.

Về phía Phương Oanh, cô chưa lên tiếng về những thông tin trái chiều cũng như sự công kích từ phía dân mạng. Thời điểm nổ ra tranh cãi về dự án tiền số của chồng, cô vẫn cập nhật hình ảnh đời thường cùng hai con và công khai thông tin ủng hộ 200 triệu đồng cho bà con chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Áp lực đè nặng

Câu chuyện của Phương Oanh gợi lại loạt trường hợp tương tự ở showbiz châu Á, nhiều nữ diễn viên phải chịu khủng hoảng danh tiếng và tinh thần khi bạn đời vướng ồn ào. Cách họ phản ứng trước biến cố đã cho thấy những thái độ khác biệt. Có người chọn ẩn mình, người lên tiếng dứt khoát, người lại cố gắng giữ trọn danh tiếng gia đình.

An Dĩ Hiên là ví dụ điển hình. Chồng cô, doanh nhân Trần Vinh Luyện, bị bắt vào tháng 1/2022 vì tổ chức đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế, nữ diễn viên không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Cô lặng lẽ xóa mọi hình ảnh liên quan đến chồng trên mạng xã hội, dừng hoạt động nghệ thuật và đưa hai con về Đài Loan (Trung Quốc) sống cùng cha mẹ.

Trong khi Trần Vinh Luyện bị tuyên án 14 năm tù với 83 tội danh, An Dĩ Hiên chọn im lặng tuyệt đối. Bạn bè tiết lộ cô gần như cắt đứt liên lạc với gia đình chồng, từ chối mọi lời mời truyền thông, dành toàn bộ thời gian cho hai con.

Một nguồn tin chia sẻ: “Cô ấy không liên quan gì đến vụ án nhưng chịu đựng rất nhiều đau khổ. Cô ấy cố gắng sống bình thường và tự mình vượt qua”.

Thời điểm chưa “sóng gió”, An Dĩ Hiên sống đời vương giả. Cô có máy bay riêng, được chồng tặng bốn căn nhà tổng trị giá 600 triệu HKD (76 triệu USD). Sinh nhật con gái, cô tiết lộ được chồng tặng viên kim cương 10,22 carat. Khi chồng vướng vòng lao lý, An Dĩ Hiên rơi vào cảnh khó khăn khi tài sản bị phong tỏa. Dù vậy, cô vẫn giữ danh nghĩa vợ chồng với Trần Vinh Luyện để bảo vệ hai con.

Hôm 7/10, diễn viên được cánh săn ảnh bắt gặp tại Đài Bắc. Nhiều người nhận xét cô hốc hác, kém sắc hơn xưa nhưng vẫn sử dụng nhiều đồ hiệu xuất hiện ở nơi công cộng.

Triệu Vy và An Dĩ Hiên từng trở thành tâm điểm dư luận khi chồng vướng lao lý.

Trái ngược với An Dĩ Hiên, Triệu Vy, minh tinh Trung Quốc, lại chọn cách chủ động đối diện khủng hoảng. Sau nhiều năm bị đồn ly hôn, cô lên tiếng xác nhận chia tay doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Thông báo được đưa ra đúng thời điểm ông Long đối mặt khoản nợ hơn 96 triệu USD và hàng loạt vụ kiện tài chính.

Trước đó, hai vợ chồng từng bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc xử phạt vì thao túng thị trường, bị cấm đầu tư trong 5 năm. Hàng trăm nhà đầu tư khởi kiện yêu cầu bồi thường vì công ty của họ bị cáo buộc làm giả thông tin.

Khi cổ phần của Triệu Vy bị đóng băng, cô chọn rút khỏi giới giải trí, biến mất khỏi mạng xã hội và không xuất hiện trước công chúng suốt một thời gian dài.

Thay vì im lặng mãi, nữ diễn viên đã lên tiếng khẳng định mong muốn được tôn trọng đời tư, yêu cầu công chúng không gán ghép cô với những mối liên hệ tài chính sai sự thật. Động thái này cho thấy Triệu Vy không còn chấp nhận chịu đựng trong im lặng mà chủ động bảo vệ hình ảnh và quyền riêng tư của bản thân.

Hai phản ứng trái ngược, nhưng đều cho thấy áp lực khổng lồ mà các nữ nghệ sĩ phải gánh khi người bạn đời bị tai tiếng bủa vây.