Phát Đạt nhìn nhận nhu cầu thật của thị trường bất động sản trong chiến lược phát triển mới

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, cụm từ “nhu cầu thật” ngày càng được nhắc đến nhiều hơn như một chuẩn mực phát triển. Tuy nhiên, phần lớn quan điểm trên thị trường đang giới hạn “nhu cầu thật” trong nhu cầu nhà ở vừa khả năng mua của phân khúc đại chúng. Công ty Cổ phần Phát triển BĐS Phát Đạt (HOSE: PDR) nhận định rằng cách hiểu này đúng nhưng chưa đủ.

Trong các chia sẻ gần đây, Ban lãnh đạo của Phát Đạt cho rằng thị trường bất động sản không chỉ có một trục “nhu cầu thật” duy nhất. Do đó, trong chiến lược phát triển mới, Phát Đạt đưa ra cách nhìn rộng hơn, sâu hơn và thực tế hơn cho chính mình khi định nghĩa rằng “nhu cầu thật” là nhu cầu đúng với từng phân khúc, từng nhóm khách hàng, phù hợp với từng địa bàn và xu hướng phát triển dài hạn của từng đô thị.

Sự dịch chuyển trong tư duy này phản ánh nhận định của lãnh đạo Phát Đạt về bức tranh thị trường những năm tới. Theo ông Vũ Thành Lê, thành viên HĐQT, bất động sản Việt Nam đang bước vào thời kỳ phân hóa mạnh mẽ khi quỹ đất, hạ tầng và cấu trúc dân cư của từng khu vực thay đổi nhanh chóng. Điều đó khiến thị trường không còn phù hợp với tư duy “một mô hình cho tất cả”, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu rõ mình đang phục vụ ai, phân khúc nào cần sản phẩm gì và tốc độ phát triển của mỗi địa phương đang dẫn đến các hình thái đô thị ra sao. “Phát triển bất động sản bây giờ không chỉ là câu chuyện về quỹ đất, mà là bài toán hiểu khách hàng, hiểu hạ tầng và hiểu tương lai đô thị”, ông Lê chia sẻ.

Đáp ứng đúng nhu cầu, các dự án như La Pura đang được thị trường hấp thụ rất tốt.

Nhìn từ góc độ này, khái niệm “nhu cầu thật” mà Phát Đạt theo đuổi không chỉ gói gọn trong việc cung cấp nhà ở giá hợp lý cho số đông. Thay vào đó, Công ty đặt trọng tâm vào việc nhận diện đúng nhu cầu thật của từng phân khúc một cách cụ thể. Ở các đô thị vệ tinh, nhu cầu thật là nhà ở vừa túi tiền của gia đình trẻ đang dịch chuyển ra ngoài khu vực trung tâm. Ở những khu công nghiệp – logistics, nhu cầu thật là nơi ở của chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao – những nhóm khách hàng cần không gian sống gần nơi làm việc, đủ tiện ích và phù hợp nhịp sống công nghiệp. Còn tại các đô thị du lịch, nhu cầu thật là mô hình sống đa chức năng – nơi cư dân có thể vừa làm việc vừa nghỉ dưỡng, thích nghi với xu hướng làm việc linh hoạt. Ở khu vực lõi đô thị, nhu cầu thật lại là các sản phẩm cao cấp đáp ứng xu hướng nâng cấp môi trường sống của tầng lớp thu nhập khá và cao, cũng như nhu cầu sở hữu tài sản có tính thanh khoản bền vững.

Cách hiểu đa chiều ấy giúp Phát Đạt tránh được tư duy lệch pha thường thấy trên thị trường – vốn chỉ xoay giữa hai thái cực: hoặc đổ dồn vào sản phẩm đại chúng, hoặc chạy theo phân khúc cao cấp dựa vào quỹ đất.

Thay vào đó, chiến lược của Công ty dựa trên nguyên tắc “đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng”. “Nút” ở đây là các điểm nút hạ tầng, logistics, luồng di cư đô thị và xu hướng phát triển từng vùng. Còn “tầng” chính là tầng nhu cầu của từng nhóm khách hàng với mức thu nhập, khả năng chi trả và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Khi doanh nghiệp xác định đúng tầng nhu cầu, khả năng hấp thụ thị trường cao hơn, rủi ro tồn kho giảm mạnh và danh mục sản phẩm phát triển theo hướng tự nhiên thay vì chạy theo chu kỳ.

Quy Nhơn Iconic hướng đến nhu cầu thật về cuộc sống cân bằng của những cư dân đô thị muốn được “về với biển”.

Triết lý này được phản ánh rõ trong danh mục dự án quy mô lớn của Phát Đạt hiện nay. Các dự án tại khu vực vệ tinh như Thuận An 1, Thuận An 2, La Pura… đang tập trung vào phân khúc trung cấp – phân khúc có nhu cầu bền vững và được dự báo dẫn dắt giai đoạn phục hồi 2026–2030. Các dự án ven biển như Serenity Phước Hải, Khu phức hợp tại Côn Đảo hay Quy Nhơn Iconic được phát triển theo mô hình đa chức năng, phù hợp khách hàng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa sống – làm việc – nghỉ ngơi. Trong khi đó, dự án 239 Cách Mạng Tháng Tám tại TP.HCM và Han River tại trung tâm Đà Nẵng lại hướng đến tầng nhu cầu cao cấp đang tăng trưởng theo tốc độ tái thiết đô thị và nâng cấp chất lượng sống của cư dân nội đô.

Việc xác định nhu cầu thật theo từng tầng nhu cầu giúp Phát Đạt xây dựng được danh mục cân bằng cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Bề rộng thể hiện ở việc doanh nghiệp sở hữu lượng sản phẩm lớn, trải dài nhiều phân khúc, đủ để đáp ứng sức cầu sẽ tăng trở lại từ năm 2026. Chiều sâu thể hiện ở khả năng phát triển các dự án nội đô và đa chức năng theo chuẩn mực cao hơn, giúp nâng tầm giá trị thương hiệu và tạo ra biên lợi nhuận tốt hơn. Đây là sự cân bằng mà doanh nghiệp sẽ khó đạt được nếu chỉ tập trung hoàn toàn vào một phân khúc hoặc lệ thuộc vào một kiểu quỹ đất.

Phân khu Risa của La Pura chứng tỏ sự thấu hiểu nhu cầu thật của các gia đình trẻ khi phát triển không gian riêng dành cho trẻ em.

Quan trọng hơn, việc hiểu đúng “nhu cầu thật” không chỉ mang lại lợi thế cho Phát Đạt mà còn góp phần tạo sự cân bằng cho thị trường. Giai đoạn trước, bất động sản Việt Nam từng rơi vào biến động mạnh do cung – cầu lệch pha: khi thị trường lên, hàng loạt doanh nghiệp ồ ạt phát triển cao cấp; khi thị trường xuống, tất cả lại lao về phân khúc giá rẻ. Sự thiếu ổn định này khiến thị trường dễ rơi vào chu kỳ bất ổn. Với cách nhìn phân tầng nhu cầu, Phát Đạt đang đóng góp vào hướng phát triển bền vững hơn: phát triển đúng phân khúc, đúng địa bàn và đúng thời điểm.

Nhìn về triển vọng, tư duy “đầu tư đúng nút, phát triển đúng tầng” cho thấy Phát Đạt đang chuẩn bị cho một giai đoạn tăng trưởng có chất lượng. Xu hướng đô thị hóa, nâng cấp hạ tầng và mở rộng công nghiệp dự kiến sẽ đẩy mạnh phân hóa nhu cầu tại từng địa phương. Doanh nghiệp nào hiểu rõ “tầng nhu cầu” sẽ nắm lợi thế trong phát triển sản phẩm phù hợp – không thiên lệch cao cấp hay đại chúng, mà đúng nhu cầu thật của từng nhóm khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường 2026–2030 được đánh giá sẽ hồi phục theo hướng phân khúc hóa sâu, Phát Đạt cho thấy sự chủ động hơn trong triển khai chiến lược mới. Không chạy theo quy mô thuần túy, không phụ thuộc vào một mô hình sản phẩm, Công ty đang xây dựng danh mục dựa trên phân tích xu hướng đô thị và chân dung nhu cầu của từng phân khúc. Đó chính là nền tảng giúp Phát Đạt thúc đẩy được tốc độ phát triển, vừa đảm bảo sự bền vững trong dài hạn.