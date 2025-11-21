Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công nương Kate trở thành tâm điểm

Tú Oanh

TPO - Công nương Kate trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ chương trình biểu diễn Royal Variety. Trong chiếc váy nhung xanh lá đậm, vợ Hoàng tử William thanh lịch và quyến rũ kiểu Hollywood cổ điển.

k7.jpg
k1.jpg
Tối 19/11, Hoàng tử William và Công nương Kate đại diện Hoàng gia Anh tham dự Royal Variety Performance - chương trình biểu diễn giải trí thường niên của Anh, có lịch sử hơn 100 năm - tại nhà hát Royal Albert ở London, Anh.
k11.jpg
k31.jpg
Đây là lần đầu Vương Phi xứ Wales trở lại với sự kiện này sau 2 năm gián đoạn do điều trị ung thư. Kate được tặng bó hoa chủ đề mùa đông do cặp song sinh 9 tuổi Emelie và Olivia Edwards mang đến. Theo Daily Mail, những bông hoa được hái từ viện dưỡng lão Brinsworth House, thuộc quản lý của tổ chức từ thiện Royal Variety Charity. Đây là nơi dành cho những người từng làm việc trong ngành giải trí.
k5.jpg
k4.jpg
Tại sự kiện, Công nương Kate diện váy dạ hội màu xanh lá cây đậm, được cho là đến từ thương hiệu thời trang xa xỉ của Đức Talbot Runhof. Trang phục ôm sát người giúp Kate khoe được vóc dáng mảnh mai cao 1,75 cm. Mái tóc xoăn bồng bềnh, cùng kiểu trang điểm mắt khói mang đến cảm giác như minh tinh Hollywood cổ điển.
k13.jpg
k12.jpg
Hoàng hậu Anh tương lai đeo đôi hoa tai đèn chùm Greville tinh xảo. Đây là món trang sức kim cương do Cartier chế tác trong suốt 11 năm, từng được Nữ hoàng Elizabeth II yêu thích. Cô cũng đeo chiếc nhẫn đính hôn sapphire nổi tiếng từng thuộc về mẹ chồng, Công nương Diana.
k10.jpg
k8.jpg
Trong khi đó, Hoàng tử William lịch lãm với bộ tuxedo đen, kết hợp áo sơ mi trắng và nơ đen. Đây là quy chuẩn trang phục trang trọng buổi tối dành cho nam giới ở Anh.
k6.jpg
k15.jpg
Đôi vợ chồng hoàng gia có khoảnh khắc tình cảm khi William đỡ lưng vợ trong lúc bước đi trên thảm đỏ.
k141.jpg
k14.jpg
Vợ chồng xứ Wales gặp gỡ chú gấu Paddington - nhân vật hư cấu trong bộ phim cùng tên, có tuổi đời 67 năm, được ví von là "bảo vật quốc gia" của Anh. Hoàng tử William lịch sử chào hỏi chú gấu: "Tôi bắt tay bạn được không? Bánh kẹp của bạn trông ngon quá. Cách bạn hát thật sự tuyệt vời".
k17.jpg
k16.jpg
Trước đó, Công nương Kate hỏi chị em Edwards có phải là người hâm mộ của gấu Paddington không. Khi nhận được cái gật đầu, người đẹp sinh năm 1982 nói thêm: "Các con của cô sẽ rất buồn (vì đã bỏ lỡ buổi diễn), chúng ta sẽ phải giữ bí mật này".
Tú Oanh
#Công nương Kate #Hoàng tử William #Royal Variety #thảm đỏ #Hoàng gia Anh

