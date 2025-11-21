Công nương Kate trở thành tâm điểm

TPO - Công nương Kate trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ chương trình biểu diễn Royal Variety. Trong chiếc váy nhung xanh lá đậm, vợ Hoàng tử William thanh lịch và quyến rũ kiểu Hollywood cổ điển.