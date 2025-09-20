Ẩn ý của Công nương Kate

TPO - Công nương Kate gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đằng sau bộ đồ mặc khi cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gặp gỡ nhóm hướng đạo sinh nhí.
Ngày 18/9, Công nương Kate đưa Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đến gặp gỡ các thành viên nhí thuộc chương trình hướng đạo dành cho trẻ em Scouts Squirrelsd trong Frogmore Gardens của Lâu đài Windsor. Vương phi xứ Wales là đồng chủ tịch của Hội hướng đạo sinh cùng với Công tước xứ Kent kể từ năm 2020.Ảnh: IG.
Trong lịch trình này, hai người phụ nữ nổi tiếng đều chọn trang phục da lộn, xu hướng nổi bật của thời trang Thu/Đông năm nay. Dù vậy, phong cách của họ khác biệt nhau. Trong khi bà Melania trông mạnh mẽ và cá tính, vợ Hoàng tử William thiên về dịu dàng, nữ tính. Ảnh: Getty Images.
Bên cạnh đó, sự tinh tế của Kate cũng được thể hiện qua việc kết hợp các thương hiệu của cả Mỹ và Anh. Thông điệp ngoại giao ẩn chứa trong trang phục, nhấn mạnh sự gắn kết và hữu nghị. Ảnh: PA/Reuters.