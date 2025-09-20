Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ẩn ý của Công nương Kate

Tú Oanh

TPO - Công nương Kate gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa đằng sau bộ đồ mặc khi cùng Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gặp gỡ nhóm hướng đạo sinh nhí.

k7.jpg
k8.jpg
Ngày 18/9, Công nương Kate đưa Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đến gặp gỡ các thành viên nhí thuộc chương trình hướng đạo dành cho trẻ em Scouts Squirrelsd trong Frogmore Gardens của Lâu đài Windsor. Vương phi xứ Wales là đồng chủ tịch của Hội hướng đạo sinh cùng với Công tước xứ Kent kể từ năm 2020.Ảnh: IG.
k1.jpg
k2.jpg
Trong lịch trình này, hai người phụ nữ nổi tiếng đều chọn trang phục da lộn, xu hướng nổi bật của thời trang Thu/Đông năm nay. Dù vậy, phong cách của họ khác biệt nhau. Trong khi bà Melania trông mạnh mẽ và cá tính, vợ Hoàng tử William thiên về dịu dàng, nữ tính. Ảnh: Getty Images.
k4.jpg
Người đẹp sinh năm 1981 kết hợp áo khoác quân đội ngắn màu xanh ô liu Me + Em với váy dài đến mắt cá chân Evilyn Birdseye Tweed của Ralph Lauren (giá 2.025 USD). Đôi bốt cao gót da lộn màu nâu của Gianvito Rossi, khăn quàng cổ lụa màu xanh lá cây từ nhà máy dệt địa phương Sudbury Silk Mills càng nâng tầm phong cách mùa thu hơi hướm đồng quê cổ điển. Cô đeo thêm đôi hoa tai hình giọt nước Spells of Love (giá 125 USD), cùng chiếc nhẫn đính hôn bằng đá sapphire xanh và kim cương từng thuộc về Công nương Diana. Ảnh: Getty Images.
k6.jpg
Kate chọn tông màu nâu - xanh ô liu - be gợi liên tưởng đến thiên nhiên, cỏ cây, đúng tinh thần hoạt động ngoài trời của hướng đạo sinh. Kiểu dáng trang phục đặc trưng cho phong cách của tầng lớp quý tộc Anh khi tham gia hoạt động điền dã, từ đó nhấn mạnh sự gắn kết giữa hoàng gia với truyền thống văn hóa và cộng đồng. Ảnh: IG.
k3.jpg
Đeo khăn lụa từ xưởng dệt địa phương là cách khéo léo để hỗ trợ ngành thủ công và sản xuất trong nước. Ngày 11/9, Kate đến thăm xưởng Sudbury Mill để xem quá trình sản xuất các sản phẩm lụa. Ảnh: Getty Images.
k9.jpg
k11-995.jpg
Bên cạnh đó, sự tinh tế của Kate cũng được thể hiện qua việc kết hợp các thương hiệu của cả Mỹ và Anh. Thông điệp ngoại giao ẩn chứa trong trang phục, nhấn mạnh sự gắn kết và hữu nghị. Ảnh: PA/Reuters.
71.jpg
Đây là lần đầu Công nương Kate và bà Melania có chuyến đi chơi chung. Bất chấp điều đó, tương tác giữa họ trông tự nhiên và thoải mái. Theo Daily Mail, họ có thể phát triển tình bạn trong tương lai vì có nhiều điểm chung. Cả hai đều nổi tiếng với gu thời trang bắt mắt. Họ cũng làm việc chặt chẽ với các tổ chức từ thiện dành cho trẻ em và là những người ủng hộ mạnh mẽ cho các sáng kiến ​​về phúc lợi trẻ em. Ảnh: Getty Images.
