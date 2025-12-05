Nữ ca sĩ có thái độ kiêu căng nhất Giọng hát Việt vượt trầm cảm để trở lại

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Minh Vũ
TPO - MV mới của ca sĩ Bảo Yến Rosie là "Bớt một lần ngốc" hợp tác cùng rapper DT Tập. Ca khúc có phần nhạc bắt tai, ca từ cuốn hút.

Ngày 4/12, ca sĩ Bảo Yến Rosie thông báo màn trở lại với MV Bớt một lần ngốc đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt, hiện đại hơn, có tiết tấu, tiết chế nỗi buồn, không còn bi lụy và phản ánh một cá tính âm nhạc mới mẻ hơn.

Ca khúc thuộc thể loại R&B do Mai Xuân Thứ sáng tác, được "đo ni đóng giày" cho chất giọng nhiều cảm xúc của Bảo Yến Rosie. Bản phối mang tinh thần hiện đại của Drum7 và cảm xúc được tiết chế hợp lý, không sa đà vào bi lụy. Phần verse rap của DT Tập Rap là điểm nhấn nổi bật, mang đến sắc thái đối thoại mạnh mẽ và hiện đại, giúp cấu trúc bài hát trở nên đa chiều và cuốn hút hơn.

4.jpg
Bảo Yến Rosie giới thiệu ca khúc mới bắt tai mang tên Bớt một lần ngốc.

Sản phẩm mới mang đến một diện mạo trưởng thành hơn, rõ nét hơn về định hướng nghệ thuật mà nữ ca sĩ đang theo đuổi sau nhiều năm rèn luyện kỹ năng và định hình cá tính.

Bớt một lần ngốc khắc họa hành trình cảm xúc của cô gái chìm trong những tổn thương nối tiếp từ một mối quan hệ độc hại. Tình yêu trong ca khúc không phải điểm tựa, mà trở thành những lớp tổn thương khiến cô dần đánh mất chính mình. Khi đối mặt với sự phũ phàng, nhân vật nhận ra rằng nỗi đau sâu nhất lại đến từ chính sự ngây thơ, sự hy sinh đặt sai chỗ. Đây là bước ngoặt khiến cô thức tỉnh, buộc bản thân nhìn lại những sai lầm để ngừng níu kéo một điều vốn không dành cho mình.

Phần rap của DT Tập Rap xuất hiện như tiếng nói tỉnh táo từ bên ngoài, mang đến sự thẳng thắn, sắc bén và đầy lý trí. Đoạn rap không chỉ phơi bày những bất công của mối quan hệ mà còn đóng vai trò như lời cảnh tỉnh, nhắc nhân vật chính bước khỏi vòng xoáy đau khổ và mở ra hy vọng về một tình yêu lành mạnh hơn. Cấu trúc đó giúp tổng thể ca khúc tạo được cảm giác như một cuộc trò chuyện nội tâm, nơi lý trí và cảm xúc va chạm, dẫn đến sự thức tỉnh nơi cô gái.

Thông điệp của MV phản ánh rõ nét hiện thực xã hội khi nhiều người trẻ đã và đang mắc kẹt trong những mối quan hệ thiếu lành mạnh mà không đủ can đảm rời đi. Nỗi sợ cô đơn, nhu cầu được yêu thương hay hy vọng vào sự thay đổi khiến họ dễ dàng tiếp tục chấp nhận tổn thương.

untitled-session12673-2.jpg
Bảo Yến hợp tác cùng rapper DT Tập.

Bảo Yến Rosie chia sẻ rằng ngay khi nghe bản demo lần đầu, cô đã bị thu hút bởi giai điệu và nội dung ca khúc. Tuy vậy, thay vì giữ nguyên chất ballad dịu dàng, cô chủ động đề xuất làm mới phối khí để phù hợp hơn với định hướng hiện đại mà mình theo đuổi.

Để thực hiện MV, Bảo Yến đã có lịch quay kéo dài xuyên suốt 24 giờ không nghỉ, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Dù không phải là thế mạnh, Bảo Yến Rosie dành 4 ngày tập luyện vũ đạo cho MV. Theo cô, đây là thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để bản thân tiến bộ và mở rộng kỹ năng.

Bảo Yến Rosie sinh năm 1995, từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt 2019. Tại đây, cô gây tranh cãi khi có cách hành xử không đúng mực lúc MC đọc tên giới thiệu. Vì scandal thái độ kiêu căng dù chưa nổi danh, Bảo Yến từng có thời gian dài bị trầm cảm. Vượt qua bệnh tật, nữ ca sĩ nỗ lực trở lại với âm nhạc và muốn thay đổi cái nhìn của khán giả về mình.

bao-yen2.jpg
Bảo Yến Rosie nỗ lực học nhảy để mang đến hình ảnh mới mẻ.
Minh Vũ
