Tranh cãi nghệ sĩ có cần học đại học không?

TPO - Sao nhí Ngải Mễ tạm dừng việc học để tập trung đóng phim. Hành động của cô làm dấy lên tranh cãi về việc nghệ sĩ có nên theo đuổi học vấn hay không?

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên trẻ Ngải Mễ sinh năm 2008 đáng ra phải bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học vào mùa hè 2025. Tuy nhiên, thay vì dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung ôn thi, công ty quản lý đã sắp xếp cho Ngải Mễ tham gia dự án mới A Thiền với đàn anh Lâm Nhất hơn cô 9 tuổi.

Ngày 30/11 là hạn cuối để tham gia kỳ thi nghệ thuật, người hâm mộ Ngải Mễ thấy cô không có dự định học đại học, lại đóng phim tình cảm người lớn khi đang ở độ tuổi vị thành niên đã tức giận chất vấn văn phòng đại diện của nữ diễn viên. Lập trường của fan cho rằng việc học hành quan trọng hơn diễn xuất, dù là ngành nghệ thuật, nhưng tấm bằng đại học sẽ giúp đỡ nữ diễn viên trẻ rất nhiều trong tương lai.

Theo đó, nếu Ngải Mễ vào học tại các đại học hàng đầu về đào tạo nghệ thuật, cô có cơ hội bồi dưỡng năng lực diễn xuất, tiếp cận các nguồn lực và mạng lưới quan hệ về sau. Việc được đào tạo bài bản giúp tương lai nghệ thuật của Ngải Mễ thuận lợi hơn, có cơ hội thi vào các đơn vị nhà nước.

Ngải Mễ từ bỏ cơ hội thi vào các đại học nghệ thuật vì mải đóng phim.

Thực tế, trong giới giải trí Hoa ngữ, rất ít ngôi sao không tốt nghiệp đại học thành công. Trong khi đó, việc tốt nghiệp tại các trường đào tạo diễn xuất như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh), Học viện Hý kịch Trung Quốc (Trung Hý), Học viện Hý kịch Thượng Hải (Thượng Hý) mang lại nhiều cơ hội đóng phim, mối quan hệ bạn bè cho các ngôi sao.

Bên cạnh đó, đại học còn giúp hình thành nhận thức cho các nghệ sĩ trẻ. Nhiều diễn viên kỳ cựu đã chỉ ra rằng việc các ngôi sao thiếu kiến thức cơ bản khiến họ đọc không hiểu kịch bản, không được rèn luyện khả năng nhả thoại dẫn đến nhiều lỗ hổng trong diễn xuất.

Tuy nhiên, cũng có một số người ủng hộ quyết định của Ngải Mễ. Hiện tại là giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi cô bắt đầu được các nhà sản xuất tin tưởng giao vai nữ chính, trước đó cô chỉ nhận được vai nữ phụ. Cơ hội diễn xuất ở thời điểm hiện tại khi cả ngành giải trí đều khó khăn là rất quý giá. Ưu tiên hàng đầu của Ngải Mễ là nắm bắt hoàn cảnh thuận lợi để trở nên nổi tiếng.

Mặt khác, với lịch trình dày đặc của Ngải Mễ thời gian gần đây, cô khó đảm bảo việc học văn hóa, như vậy nếu đi thi Ngải Mễ có thể nhận điểm kém. Việc thi không tốt có thể trở thành yếu tố khiến Ngải Mễ bị công chúng chỉ trích.

Bên cạnh đó, việc Ngải Mễ bỏ thi đại học tạo ấn tượng xấu cho công chúng. Nhiều người bình luận ngôi sao sinh năm 2008 có ngoại hình đẹp nổi bật, nhưng diễn xuất chưa tốt. Cô nên dùng thời gian học đại học để rèn luyện khả năng biểu đạt.

Theo QQ, từ câu chuyện của riêng Ngải Mễ, công chúng tranh cãi về việc nghệ sĩ có cần theo đuổi học vấn hay không, đặc biệt trong ngành nghệ thuật đặc thù? Nghệ sĩ phải lựa chọn giữa việc ngay lập tức nắm bắt cơ hội được khán giả nhớ tới, ghi dấu ấn với các vai diễn và việc hoàn thành tấm bằng đại học, để chờ đợi các cơ hội sau đó.

Khán giả cho rằng Ngải Mễ có ngoại hình đẹp, nhưng diễn xuất cần trau dồi thêm.

Ngải Mễ sinh năm 2008 tại Bắc Kinh, là diễn viên nhí quen mặt với khán giả hai năm trở lại đây. Năm 2022, cô thể hiện vai Bạch Lang Hoa trong Thả thí thiên hạ, sư muội của nữ chính Bạch Phong Tịch (Triệu Lộ Tư đóng) và cũng nhận được đánh giá cao của khán giả. Ngoài ra, Ngải Mễ còn đóng vai nhí trong các phim Thiếu niên ca hành (tiểu thần y), Hộc Châu phu nhân (Tát Lị Á), Trường phong độ (vai nha hoàn Ấn Hồng).

Năm 2023, Ngải Mễ gây ấn tượng với vai Vân Tước, em gái kết nghĩa của nữ chính Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) trong phim Vân Chi Vũ. Vân Vi Sam bước vào Cung Môn để tìm hiểu về cái chết của em gái. Vân Tước cũng có mối tình đau thương với nhân vật Nguyệt trưởng lão. Dù xuất hiện không nhiều, Ngải Mễ vẫn gây ấn tượng mạnh cho khán giả nhờ ngoại hình trong sáng.

Ngải Mễ có vẻ ngoài thanh thuần, đôi mắt to tròn tràn đầy linh khí, nụ cười ngọt ngào, diễn xuất tự nhiên. Cô hợp tạo hình cổ trang và thường xuyên chia sẻ các bộ ảnh mới trong nhiều tạo hình cổ đại khác nhau. Vì vậy, Ngải Mễ được nhiều khán giả gọi với biệt danh "tiểu tiên nữ".

Nhan sắc nổi bật giúp Ngải Mễ trở thành sao nhí hot nhất Trung Quốc hiện tại. Cô cũng được nhiều thương hiệu quốc tế ký hợp đồng quảng cáo.