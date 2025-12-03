Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chân Tử Đan hứng làn sóng tẩy chay

Minh Vũ

TPO - Bài đăng về vụ cháy kinh hoàng cụm chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc của vợ Chân Tử Đan gây ra những hệ lụy lớn với danh tiếng nam diễn viên.

Ngày 2/11, trang QQ đưa tin ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan đang phải chịu sức ép lớn từ dư luận Trung Quốc, với những loạt hành động tẩy chay sau phát ngôn của vợ anh - người mẫu Uông Thi Thi.

Theo QQ, cư dân mạng đã trực tiếp bày tỏ sự tức giận bất mãn bằng cách để lại bình luận trên các tài khoản mạng xã hội của Chân Tử Đan, điều này khiến toàn bộ mạng lưới của nam diễn viên nhanh chóng bị quá tải.

Ban đầu, các chỉ trích chủ yếu nhằm vào Uông Thi Thi vì phát ngôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, sau đó khán giả cho rằng Chân Tử Đan cũng có thể có tư tưởng "nguy hiểm", khi "đổ lỗi cho Trung Quốc đại lục" giống vợ. Một bộ phận khác cho rằng nam diễn viên bất lực khi không thể kiểm soát được vợ và ngăn cô đăng những bài viết suy đoán chưa được kiểm chứng.

chan-tu-dan2.jpg
Vợ Chân Tử Đan có phát ngôn gây tranh cãi về vụ cháy kinh hoàng tại Hong Kong cuối tháng 11.

Ngoài ra, công chúng còn bày tỏ thái độ tẩy chay các tác phẩm do Chân Tử Đan tham gia và những hợp đồng quảng cáo của anh. Khán giả tuyên bố không xem bất kỳ bộ phim nào của Chân Tử Đan. Một số người liệt kê các thương hiệu đang hợp tác với ngôi sao võ thuật và cho biết sẽ liên hệ với nhà sản xuất để khiếu nại. Nhiều người lên án Chân Tử Đan là "kẻ quên nguồn cội" và quyết tâm phá hoại nỗ lực kiếm tiền của nam diễn viên tại Trung Quốc đại lục.

Theo QQ, sự phẫn nộ và tẩy chay của công chúng là điều dễ hiểu. Vụ cháy thương tâm xảy ra tại Hong Kong, Trung Quốc khiến nhiều người bàng hoàng và thương xót. Tuy nhiên, trước khi sự việc được làm sáng tỏ và có kết luận từ các cuộc điều tra chính thức, Uông Thi Thi đã đăng bài viết đổ lỗi cho hàng sản xuất trong nước, ám chỉ "hàng Trung Quốc kém chất lượng" và mang tư tưởng sính ngoại.

chan-tu-dan7a.jpg
Chân Tử Đan bị nhiều khán giả tẩy chay vì không kiểm soát được vợ.

Trong khi đó, Chân Tử Đan là thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC, cơ quan tư vấn chính trị cấp quốc gia của Trung Quốc), người luôn nỗ lực phát triển danh tiếng tại Trung Quốc đại lục.

Trước làn sóng chỉ trích, Uông Thi Thi xóa bài đăng, thay bằng thông điệp giải thích và xin lỗi công chúng, nhưng hành động này không xoa dịu được cơn giận của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Uông Thi Thi chỉ xin lỗi vì áp lực từ dư luận.

Minh Vũ
#Chân Tử Đan #Uông Thi Thi #vợ Chân Tử Đan #Diệp Vấn #vụ cháy tại Hong Kong #sao Hong Kong

