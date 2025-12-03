Đường Yên bị tấn công

TPO - Đường Yên nhận chỉ trích từ chính người hâm mộ của mình. Thậm chí, bài đăng trên trang truyền thông của nữ diễn viên bị tấn công bằng những lời lẽ thậm tệ.

Trang QQ đưa tin nữ diễn viên Đường Yên đang rơi vào tình huống khó xử, trở thành mục tiêu chỉ trích từ chính người hâm mộ của mình chỉ vì cô thể hiện lòng hiếu thảo với cha chồng vừa qua đời.

Cuối tháng 11, nam diễn viên La Tấn nhận tin buồn khi cha qua đời sau thời gian bạo bệnh, Đường Yên có mặt bên chồng, tổ chức lễ tang cho bố, hoàn thành trách nhiệm của người con dâu.

Theo QQ, vì gia đình có chuyện buồn, trong lịch trình tháng 12 do studio của Đường Yên đăng tải, sự kiện chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên chỉ được thực hiện đơn giản và kín đáo. Mặt khác, cô không có bất kỳ lịch trình nào dù trước đó nữ diễn viên đã công khai góp mặt trong dự án Cuộc sống hiện tại.

Fan Đường Yên tức giận vì cô hủy nhiều hoạt động sau tang lễ của cha chồng.

Nhưng điều này khiến người hâm mộ của Đường Yên tức giận. Họ cho rằng nữ diễn viên không nỗ lực trong sự nghiệp. Trong khi các đối thủ khác liên tục đóng phim hoặc có các hoạt động để gia tăng danh tiếng, Đường Yên lại lặng im để tưởng niệm cha chồng. Bên cạnh đó, La Tấn vẫn quảng bá bộ phim Chênh lệch một vạn km.

Vì vậy, hiện tại phần bình luận dưới bài đăng lịch trình của studio Đường Yên đều là những lời phàn nàn chỉ trích vì nữ diễn viên không có tinh thần sự nghiệp.

Trước đó Đường Yên và La Tấn bị tung tin trục trặc trong hôn nhân. Từ năm 2023 cả hai dường như sống ở hai thành phố khác nhau. La Tấn chăm sóc cha tại Bắc Kinh, còn Đường Yên ở bên con gái và cha mẹ ruột tại quê nhà Thượng Hải, Trung Quốc. Trong năm 2025, cả hai không hề tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, có thông tin La Tấn ngoại tình.

Mặt khác, giới truyền thông cho biết Đường Yên và La Tấn hiện tại không có công ty chung. Đường Yên đứng tên 9 công ty nhưng đã giải thể 7, La Tấn cũng chỉ còn làm chủ một doanh nghiệp. Vì vậy, những người hâm mộ của hai diễn viên lo lắng cặp đôi đẹp nhất nhì Cbiz rạn nứt sau gần 10 năm bên nhau.

Đường Yên và La Tấn kết hôn năm 2018 sau 5 lần hợp tác.

Tin tức rạn nứt nổ ra vào thời điểm cha của La Tấn bệnh nặng nên hai diễn viên không đứng ra phủ nhận. Nhưng nhiều người cho rằng những kẻ tung tin thất thiệt cố tình nhắm vào gia đình nữ diễn viên Cẩm tú Vị Ương khi họ đang ở trong thời điểm gian nan nhất.

Thời gian gần đây, Đường Yên còn gặp rắc rối khi bộ phim Tình yêu không có thần thoại vốn được sắp xếp lịch chiếu nhưng bị hoãn lại do scandal của biên kịch Tần Văn. Một số dự án khác cũng có nguy cơ ngừng quay vì bê bối hậu trường.