Chí Nhân quá hợp vai đạo đức giả, ngụy quân tử

TPO - Nam diễn viên Chí Nhân tiếp tục có vai diễn phản diện thành công ghi dấu ấn với khán giả trong phim "Cách em một milimet". Người xem đánh giá Chí Nhân quá hợp với vai đạo đức giả, ngụy quân tử.

Tối 4/12, tập 27 của bộ phim truyền hình Cách em một milimet có phân đoạn cao trào khi vợ chồng Ngân (Huyền Lizzie) và Nghiêm (Chí Nhân) cãi nhau rồi đưa ra quyết định ly hôn. Đây là mong mỏi của khán giả từ khi các nhân vật dần trưởng thành.

Trước đó, Nghiêm đã bị cơ quan ghi lỗi cảnh cáo vì có hành vi quấy rối nữ thực tập sinh. Trong cuộc họp, sếp của Nghiêm cho biết nhờ mối quan hệ của bố vợ mà Nghiêm mới được xử nhẹ. Ông muốn khuyên Nghiêm thẳng thắn thành khẩn nhìn lại lỗi sai để thay đổi, nhưng vô tình tiết lộ việc Ngân không muốn giúp đỡ chồng mà chấp nhận việc để cơ quan xử lý Nghiêm theo đúng tội danh.

Chính vì vậy, Nghiêm cho rằng vợ mình là kẻ phản bội, người đã gián tiếp đẩy hắn vào cảnh nhục nhã, ê chề, vào đường cùng. Khi về đến nhà, Nghiêm gào thét chất vấn và đổ lỗi cho vợ.

Màn tranh cãi nảy lửa của Chí Nhân và Minh Huyền trong Cách em một milimet nhận được lời khen của khán giả.

"Ngày hôm nay tôi đã thực sự mở mang tầm mắt về người vợ của mình đấy. Cô biết hết, cô thấy hết và chính cô cũng là người ném viên đá xuống dưới để đập chết thằng chồng của mình", Nghiêm tức tối vì Ngân không đứng ra dàn xếp để chạy tội giúp mình.

Không những vậy, Nghiêm bắt đầu đổ lỗi và thao túng Ngân vì đã không làm tròn trách nhiệm của người vợ, không kéo hắn lại trước khi hắn vấp phải sai lầm.

"Thế tại sao cô không phản ứng giống những người phụ nữ bình thường khác, không ghen tuông, chất vấn, cấu xé tôi đi. Đằng này, cô cứ từ từ dần dần đẩy bố của con cô xuống vực. Tôi cứ nghĩ là người ngoài hại tôi cơ, như thế nó còn đỡ đau. Đằng này lại là người nhà, là chính vợ của mình đấy".

"Vậy thì tại sao không bao giờ cô nói với tôi, góp ý cho tôi biết, hả? Tôi có thể chịu nhục trước mặt một mình cô, còn hơn là nhục trước mặt tất cả chúng nó ở ngoài kia".

"Thế đã bao giờ cô thực sự coi tôi là chồng của cô chưa? Đã bao giờ thực sự tôn trọng tôi chưa. Bao nhiêu lâu nay, tất cả những gì tôi tâm sự, chia sẻ với cô, cô có thực sự lắng nghe, ủng hộ tôi không. Hay là tôi chỉ mở mồm ra nói nửa câu thôi cô đã vùi dập rồi. Tôi muốn mở công ty, cô không đồng ý. Ngay cả chuyện nhà nội ở quê, cô cũng tự ý thay tôi quyết định tất cả mọi việc".

Dù đã bị vạch trần hành vi bỉ ổi, Nghiêm vẫn tỏ ra đầy lý lẽ, là người bị hại để chỉ trích vợ mình.

Sau đó, Nghiêm còn cố tình nhắc lại mối tình của Ngân và Viễn, nhằm đổ lỗi cho Ngân là người không hết lòng, ngoại tình tư tưởng trước, chính điều này mới dẫn đến việc Nghiêm có hành vi sai trái.

"Cô đẹp lắm, đẹp như một thiên thần ấy, nhưng thiên thần của tôi hàng đêm nằm ngủ cạnh chồng nhưng đầu óc suy nghĩ tư tưởng đều nhớ về thằng khác. Đúng không, cãi đi. Thế nên cô cũng chẳng tốt đẹp gì hơn tôi đâu, nên đừng lên mặt dạy đời nữa".

Tuy nhiên, Ngân là người phụ nữ mạnh mẽ, suy nghĩ thấu đáo. Cô không bị những lời lẽ bao biện xảo quyệt của Nghiêm thao túng.

Ngân chất vấn lại: "Ai là người đẩy anh xuống vực, chính anh là người cắm mặt xuống đấy chứ. Ai là người ép anh đi quấy rối người khác. Anh nghĩ xem, ở viện của anh có biết bao nhiêu lá đơn tố anh quấy rối nữ thực tập sinh. Biết bao nhiêu lần tôi phải có mắt như mù và biết bao nhiêu lần tôi phải muối mặt với chú Vương, anh có hiểu không?".

Cảnh quay Nghiêm và Ngân cãi nhau nhận được nhiều lượt tương tác của khán giả trên các trang mạng xã hội của VTV. Người xem đánh giá lời thoại của phim chân thực nhưng cũng sâu sắc và lột tả rõ bản chất của mỗi nhân vật. Trong khi Nghiêm luôn muốn đổ lỗi cho người khác, không nhận ra cái sai của bản thân, luôn cho mình là kẻ bị hại, thì Ngân là người mạnh mẽ quyết đoán, ít nói nhưng luôn nhìn rõ thấu đáo mọi việc.

Bên cạnh đó, diễn xuất của Chí Nhân trong phân đoạn trên nhận được nhiều lời khen. Khán giả bình luận: "Vai ngụy quân tử thì không ai diễn hay bằng Chí Nhân", "Ai mà yếu lòng thì sẽ bị mấy lý lẽ ngụy biện của Nghiêm xoay vòng liền, sẽ thấy có lỗi với hắn", "Chí Nhân có gương mặt rất hợp phản diện, thậm chí chẳng cần diễn".

Vai Nghiêm khiến khán giả ghét cay ghét đắng nhưng người xem cũng công nhận diễn xuất của Chí Nhân.

Phân cảnh cả hai tranh cãi nhận được hàng triệu lượt xem, cùng với đó diễn xuất của Chí Nhân và Minh Huyền khiến khán giả cuốn hút vào nội dung phim. Chí Nhân đã xây dựng tốt nhân vật đạo đức giả, "trà xanh nam" xuất sắc bậc nhất màn ảnh Việt.

"Chí Nhân diễn đỉnh thật sự, đạo diễn chọn diễn viên quá chuẩn", "Mặt búng ra sự khốn nạn luôn", "Câu nói quá hay 'Tự anh cắm đầu xuống đấy chứ', Minh Huyền và Chí Nhân diễn quá đỉnh luôn. Thực sự giống ngoài đời thật xuất sắc", "Chí Nhân diễn đạt quá, diễn để khán giả ghét còn khó hơn diễn để thích", "Nghiêm và Nga phải thành một đôi. Lỗi của mình nhưng đổi tại người khác", "Quá hay từng câu từ đối thoại. Chuẩn phim lên giờ vàng", "Tư duy đổ lỗi, thao túng tâm lý của nhân vật Nghiêm giỏi thật", "Mặt Nghiêm đáng ghét tới mức tôi muốn lao lên đấm nhau luôn", "Nghiêm trách vợ không thể hiện thái độ ngay khi biết mình phản bội mới tài chứ", "Anh đóng đạt đến mức ai xem cũng chửi nhân vật này", "Diễn đạt thật, rất giỏi thao túng tâm lý và đổ lỗi. Đa số bọn ngoại tình và làm điều xấu xa nó đều là sản xuất theo lô thì phải", "Diễn hay quá, nhìn như kiểu ghét nhau từ kiếp trước", "Người không cần diễn nét bỉ ổi, vẫn toát lên một vẻ bỉ ổi thần kỳ - Nghiêm"... nhiều khán giả để lại lời khen cho diễn xuất của Chí Nhân.

Chí Nhân thường đảm nhận các vai diễn phản diện hoặc dễ gây ức chế cho khán giả như Trần Bạt (Sinh tử), Quang Vũ (Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ), Linh "đù" (Câu hỏi số 5)… Nam diễn viên chia sẻ anh không ngại đóng vai phản diện, việc khán giả gắn tên nhân vật cho mình là dấu ấn, là thành công vì họ nhớ vai diễn do anh đóng.