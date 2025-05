Phim của Jisoo (BlackPink) gây tranh cãi

TPO - Nhân vật Lee Ji Hye do Jisoo thủ vai phim điện ảnh "Omniscient Reader’s Viewpoint" tiếp tục tạo tranh luận khi ê-kíp tung trailer.

Ê-kíp Omniscient Reader’s Viewpoint (Tựa Việt: Toàn trí độc giả) công bố loạt poster nhân vật và teaser trailer mới hôm 12/5. Sau trailer hồi tháng 2 với hình ảnh Jisoo (BlackPink) trong vai Lee Ji Hye cầm súng, poster mới tiếp tục giữ nguyên chi tiết này, gây làn sóng tranh luận.

Omniscient Reader’s Viewpoint là phim hành động kỳ ảo, lấy bối cảnh thế giới trong tiểu thuyết dài kỳ tồn tại suốt 10 năm bỗng trở thành hiện thực vào ngày truyện kết thúc. Phim xoay quanh Kim Dokja - độc giả duy nhất của tiểu thuyết, hợp tác cùng nhân vật chính Yoo Joong Hyuk và các đồng đội để sinh tồn trong thế giới bị hủy diệt.

Trong thế giới Omniscient Reader’s Viewpoint, mỗi nhân vật chiến đấu bằng kỹ năng và năng lực được ban bởi “Constellation” - thực thể bảo hộ mang tính siêu nhiên. Nhân vật Lee Ji Hye có Constellation là Đô đốc Yi Sun Sin, nhưng việc cô sử dụng súng thay vì kiếm - vũ khí gắn liền với hình tượng Yi Sun Sin - đã làm dấy lên lo ngại phim có thể làm sai lệch ý nghĩa lịch sử.

Yi Sun Sin là đô đốc thủy quân, danh tướng kháng Nhật của nhà Triều Tiên trong chiến tranh Nhật Bản - Triều Tiên (1592-1598).

Nỗi lo này càng gia tăng khi khán giả nhớ lại các trường hợp tác phẩm từng thay đổi hoặc lược bỏ chi tiết nhạy cảm lịch sử để phù hợp thị trường quốc tế. Ví dụ, trong bản webtoon phát hành tại Nhật, dòng đề cập đến “nhà hoạt động độc lập dân tộc (Yu Gwan Soon)” bị sửa thành “pháp sư âm dương” - hình tượng xuất phát từ truyền thống Nhật Bản cổ.

Ngoài ra, Constellation gắn với nhân vật Ahn Jung Geun cũng bị loại bỏ, dẫn đến nhiều cáo buộc rằng tác phẩm cố gắng chiều lòng thị hiếu Nhật Bản.

Một số khán giả bức xúc sau khi trailer ra mắt, nhận xét: “Thật vô lý khi để Đô đốc Yi Sun Sin cầm súng thay vì kiếm hay cung", “Không rõ ê-kíp có hiểu rõ thế giới quan của nguyên tác không"...

Trước làn sóng chỉ trích, hồi tháng 2, CEO của Reallize Pictures - ông Won Dong Yeon - khẳng định việc chuyển thể tiểu thuyết thành phim đòi hỏi phải có những điều chỉnh mang tính điện ảnh. Ông dẫn chứng Thử thách thần chết (Along with the Gods) là ví dụ điển hình, dù thay đổi nhiều so với nguyên tác nhưng vẫn được tác giả Joo Ho Min và khán giả ủng hộ.

Ông cho biết kịch bản phim đã được trình cho tác giả xem trước, mọi thay đổi đều được giải thích cụ thể và nhận được sự đồng thuận. Ông cũng chia sẻ poster nhân vật Yoo Joong Hyuk dùng kiếm: “Yoo Joong Hyuk sử dụng cả kiếm lẫn súng. Yêu tinh cũng xuất hiện. Dù không hoàn toàn giống nguyên tác, thông điệp, nhân vật và thế giới quan vẫn được giữ nguyên". Ông kêu gọi khán giả ủng hộ dự án.

Tuy vậy, phía nhà sản xuất không đưa ra lý giải cụ thể về việc Lee Ji Hye cầm súng thay vì kiếm, điều đang là tâm điểm tranh cãi.

Trước đó, Jisoo từng vấp phải nhiều chỉ trích về diễn xuất thiếu tự nhiên trong loạt phim Snowdrop và Newtopia. Trong lần trở lại này, cô tiếp tục đối mặt với sự soi xét không chỉ về khả năng diễn xuất mà còn về cách xây dựng nhân vật.

Với kinh phí sản xuất lên đến 30 tỷ won (21,2 triệu USD), tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi bật như Jisoo, Lee Min Ho, Nana, Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin tạo nên kỳ vọng lớn trên thị trường.

Jisoo tiếp tục mở rộng sự nghiệp diễn xuất sau Newtopia và các dự án sắp ra mắt, đánh dấu bước chuyển mình từ thần tượng Kpop sang lĩnh vực phim ảnh. Lee Min Ho gần đây xuất hiện trong Pachinko mùa hai, còn Ahn Hyo Seop đang tham gia các dự án truyền hình mới. Phim dự kiến phát hành vào mùa hè năm 2025.

Omniscient Reader’s Viewpoint dự kiến công chiếu vào tháng 7.