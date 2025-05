Tranh cãi fan ướt như chuột lột đu Trấn Thành và 30 anh trai dưới mưa

TPO - Đêm concert "Anh trai say hi" diễn ra dưới trời mưa xối xả tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 10/5. Câu chuyện hàng chục nghìn người dầm mưa xem concert một lần nữa tạo tranh luận. Trong khi nhiều người cho rằng đây là biểu hiện của sự cuồng nhiệt thái quá, người trong cuộc lại khẳng định đó là khoảnh khắc hạnh phúc mà họ muốn trải nghiệm.

Hàng chục nghìn khán giả đội mưa xem concert

Tối 10/5, đêm concert thứ 6 của chương trình Anh trai say hi diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Mặc dù trời đổ mưa lớn từ khoảng 20h30, hàng chục nghìn khán giả vẫn kiên trì ở lại, mặc áo mưa giấy, cầm lightstick và hát cùng thần tượng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ.

Nhiều người hâm mộ đã đến từ sớm, thậm chí "cắm trại" từ 1-2h sáng để giữ chỗ đẹp gần sân khấu. Ban tổ chức phát áo mưa giấy cho khán giả, nhưng cơn mưa nặng hạt khiến trải nghiệm không trọn vẹn. Khu vực vé đắt nhất giá 10 triệu đồng, nơi gần sân khấu nhất và được phục vụ đồ ăn, không có mái che, khiến khán giả ở đây "ướt như chuột lột" không khác gì các khu vực vé rẻ hơn.

Do điều kiện thời tiết bất lợi, tiến độ chương trình được đẩy nhanh hơn, phần giao lưu giữa Trấn Thành, các nghệ sĩ và khán giả cũng được rút gọn. Sân khấu không chiếu màn hình LED ở khu vực giữa sân, hai bên sân khấu chính để đảm bảo an toàn về đường dây điện.

Dù gặp nhiều khó khăn, các nghệ sĩ vẫn cố gắng mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Quang Anh Rhyder bị chấn thương vẫn cố gắng trình diễn các ca khúc Chân thành, Anh biết rồi trong mưa. Captain Boy đã thay thế Rhyder trong ca khúc I'm thinking about you.

Đêm nhạc có nhiều bản phối mới, song không quá khác biệt so với 5 đêm trước. Điểm nhấn là màn trình diễn solo của Best5 - nhóm 5 nghệ sĩ có lượt bình chọn cao nhất show. Ca khúc Nước mắt cá sấu của Hieuthuhai khiến cả sân vận động như vỡ òa.

Làn sóng tranh cãi: Đam mê hay mù quáng?

Những hình ảnh hàng chục nghìn fan hâm mộ co ro trong áo mưa, tay cầm lightstick hát vang theo điệu nhạc dưới trời mưa tầm tã nhanh chóng lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Một bộ phận dân mạng tỏ ra khó hiểu và chê bai: "Cuộc đời sao phải khổ thế? Ở nhà chăn ấm đệm êm không sướng hơn sao?", "Bình thường bố mẹ lo con mưa ốm, đi đâu mưa là bảo ở nhà. Vậy mà giờ sẵn sàng dầm mưa cả tiếng đồng hồ vì idol. Đúng là 'Trời đày không sợ bằng mình tự đày'", "Thật sự không hiểu nổi tâm lý của mấy đứa trẻ này. Bỏ tiền triệu ra để được đứng dưới mưa xem ca nhạc?"...

Chia sẻ trên sân khấu concert, Hieuthuhai - một trong những gương mặt được yêu thích nhất Anh trai say hi - có những chia sẻ nhận được tràng pháo tay của khán giả:

"Trời mưa rất to, thời tiết lạnh nhưng vẫn có hàng chục nghìn khán giả ở lại để ủng hộ các nghệ sĩ trên sân khấu. Đó là điều vượt ngoài mong đợi, và tôi thật sự trân trọng tình cảm ấy. Ngày mai có thể sẽ có người cho rằng việc đứng dưới mưa để xem biểu diễn là vô bổ, vô ích. Nhưng với tôi, hạnh phúc là điều mỗi người tự lựa chọn, không ai có quyền phán xét”.

Nỗi lòng của Hieuthuhai nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Nhiều bạn trẻ lên tiếng bảo vệ quyền theo đuổi đam mê của mình: "Mỗi người có quyền lựa chọn cách tiêu tiền và thời gian của mình. Nếu họ thấy hạnh phúc khi xem concert, đó là quyền của họ", "Đi xem ca nhạc là sở thích lành mạnh, sao lại bị chỉ trích? Trong khi đi xem đá bóng dưới mưa lại được ca ngợi là nhiệt huyết?", "Chúng tôi bỏ tiền túi ra, không ảnh hưởng đến ai, sao lại bị gọi là dở hơi? Những người không mất tiền lại đi chê bai người khác mới là đáng nói"...

BTC đã chuẩn bị áo mưa cho khán giả, nhưng áo mưa giấy mỏng manh vẫn không đủ sức chống chọi với cơn mưa lớn kéo dài.

Xúc động trước tình cảm của hàng chục nghìn fan dầm mưa cùng thần tượng, MC Trấn Thành chia sẻ: "Nhìn khán giả đội mưa xem show và các nghệ sĩ biểu diễn, tôi thấy thương đến không chịu nổi. Nhưng chính tình yêu và sự nhiệt thành của tất cả mọi người đã khiến Mỹ Đình đêm nay trở nên thật đặc biệt.

Các bạn đã cùng chúng tôi vẽ nên ký ức thật đẹp trong khoảng trời thanh xuân của nhau. Đây chắc chắn sẽ là đêm diễn mang tính lịch sử và đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của rất nhiều nghệ sĩ - trong đó có tôi!".

Anh trai say hi là chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc quy tụ 30 nghệ sĩ trẻ, lên sóng từ giữa năm 2024. Chương trình do Trấn Thành dẫn dắt, với sự tham gia của JustaTee trong vai trò giám đốc âm nhạc. Các thí sinh phải trải qua nhiều vòng thi thử thách để có cơ hội trở thành thành viên của nhóm nhạc chiến thắng cuối cùng. Chương trình có độ phổ biến lớn, mở ra nhiều concert âm nhạc tầm cỡ, là một trong hai show "nóng" nhất năm 2024.