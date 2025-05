Đội mưa xuyên đêm ở Mỹ Đình chờ xem Anh trai

TPO - Fan xếp hàng trước đó một ngày để có chỗ đẹp xem 30 "Anh trai say hi" trong đêm concert 10/5 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Thời gian diễn ra đêm nhạc có thể có mưa giông.

Concert thứ 6 Anh trai say hi được tổ chức vào 10/5 tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Đây là đêm cuối của show trong mùa 1 tổ chức tại Thủ đô.

Từ chiều 9/5, đã có nhiều fan ngồi đợi trước cổng check-in khu vực fanzone để có chỗ đẹp vào xem 30 anh trai. Càng về tối, càng có nhiều bạn trẻ đến xếp hàng ngồi đợi bất chấp sau 12h đêm khu vực Mỹ Đình có mưa. Trước đó hai đêm concert tại Hà Nội tháng 12/2024 cũng chứng kiến cảnh tượng fan thức xuyên đêm bám rào “đu” thần tượng.

Khu vực fanzone được BTC niêm yết với giá 2,5 triệu đồng/vé. Giờ mở cửa check-in concert bắt đầu từ 12h.

Trước giờ tổ chức đêm diễn, BTC Anh trai say hi lên tiếng cảnh báo về hành vi gian lận, làm giả vé, tiếp tay cho việc phân phối vé không hợp pháp. “Tất cả vé không hợp lệ thuộc trường hợp nêu trên sẽ bị từ chối quyền vào sân dưới mọi hình thức trong ngày diễn ra sự kiện”, BTC cho hay.

Vì tình hình sức khỏe không cho phép, Quang Anh Rhyder thông báo một số line hát, rap của anh được các anh trai khác đảm nhận thay thế.

Tối 9/5, ông Lương Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các thành viên Cục Nghệ thuật biểu diễn - đến tặng quà cho các anh trai trong buổi tổng duyệt trước ngày concert.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/5, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 29-31 độ C. Người hâm mộ cần mang theo áo mưa giấy đề phòng mưa giông bất chợt trong thời gian diễn ra concert.