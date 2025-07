Bom tấn siêu anh hùng dẫn đầu phòng vé ở Mỹ nhưng lép vế tại Việt Nam

Bộ tứ siêu đẳng ra mắt ấn tượng

Ngày 25/7, bom tấn siêu anh hùng cuối cùng trong năm của Marvel, The Fantastic Four: First Steps (Bộ tứ siêu đẳng: Bước đi đầu tiên), chính thức ra rạp sau thời gian dài chờ đợi.

Bộ phim chuyển thể từ truyện tranh nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả, thu về 118 triệu USD từ 4.125 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ trong 3 ngày cuối tuần. Con số này vượt xa kỳ vọng ban đầu là kiếm được 100-110 triệu USD. Về cơ cấu khán giả, gần 70% người xem vào cuối tuần đầu tiên là nam giới, trong khi 42% tổng số người mua vé dưới 25 tuổi.

Với thành tích này, phim giành được vị trí ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ của Superman sau hai tuần nắm giữ.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của bộ tứ siêu đẳng sau 10 năm cũng được đón nhận ở thị trường quốc tế, thu thêm 100 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 218 triệu USD.

The Fantastic Four: First Steps có màn ra mắt ấn tượng tại phòng vé Bắc Mỹ.

Tại phòng vé Việt Nam, The Fantastic Four xếp hạng 2 trong bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần (25-27/7). Điều đáng chú ý là cách biệt lớn giữa bom tấn siêu anh hùng với bộ phim dẫn đầu.

Cụ thể, sau 3 ngày ra mắt, The Fantastic Four mang về gần 13 tỷ đồng, với 111.146 vé bán ra. Trong khi đó, top 1 - Conan Movie 28: Dư ảnh của độc nhãn kiếm được hơn 52 tỷ đồng, với 549.861 vé bán ra. Hai phim phát hành cùng thời điểm.

Sự chênh lệch áp đảo có thể được giải thích bằng số lượng suất chiếu của Conan nhiều hơn gấp 3 lần The Fantastic Four (13.009 và 3.995). Tuy vậy, điều này phản ánh mức độ yêu thích của khán giả Việt với anime trinh thám quen thuộc lớn hơn hẳn dự án mới nhất về siêu anh hùng.

Dẫu sao, đây là khởi đầu thuận lợi đối với The Fantastic Four. Dựa trên lượng người xem hiện có, Marvel Studios có cơ sở để kỳ vọng thắng lợi phòng vé mới sau Deadpool & Wolverine (2024).

The Fantastic Four: First Steps do Matt Shakman đạo diễn. Phim theo chân bộ tứ Mister Fantastic (Pedro Pascal), Invisible Woman (Vanessa Kirby), The Thing (Ebon Moss-Bachrach) và Human Torch (Joseph Quinn) trong hành trình bảo vệ thế giới khỏi sinh vật vũ trụ hung dữ đang nuốt chửng hành tinh.

Áp lực từ phòng vé

Còn quá sớm để Marvel và Disney có thể an tâm. Những bộ phim trước đó như Captain America: Brave New World (2025) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023) đều đạt doanh thu mở màn hơn 100 triệu USD nhưng cuối cùng đều ngậm ngùi thua lỗ.

Lợi thế của The Fantastic Four là có điểm đánh giá tích cực, với 88% trên Rotten Tomatoes và điểm A- trên CinemaScore, còn hai bộ phim trên nhận những phản hồi không mấy tích cực. Nhưng điểm cao không phải “kim bài miễn tử”. Vào tháng 5, Thunderbolts* cũng được đánh giá tốt, khởi đầu ổn với 74 triệu USD, nhưng sau cùng lại trở thành một trong những bộ phim Marvel có doanh thu thấp nhất (382 triệu USD).

The Fantastic Four tốn hơn 200 triệu USD để sản xuất, chưa tính kinh phí cho việc quảng bá và chia cho rạp chiếu phim. Theo truyền thông Mỹ, phim ít nhất phải vượt qua được mốc 500 triệu USD mới có lãi. Muốn đạt được điều đó, nó cần duy trì được đà tăng trưởng hiện tại.

Bộ tứ siêu đẳng cần duy trì được đà tăng trưởng để thoát khỏi lời nguyền siêu anh hùng ám ảnh phòng vé những năm qua.

Hollywood nhiều lần cố gắng đưa The Fantastic Four - được biết đến là “gia đình siêu anh hùng đầu tiên của Marvel” - lên màn ảnh rộng, nhưng không phiên bản nào thật sự chạm đến trái tim khán giả hay nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình.

Năm 2005, hãng 20th Century Fox (đơn vị sở hữu bản quyền trước khi sáp nhập vào Disney năm 2019) ra mắt bộ phim đầu tiên về nhóm siêu anh hùng này, tiêu đề là Fantastic Four (kiếm được 330 triệu USD). Năm 2007, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer thu về 301 triệu USD. Hai bộ phim này tuy thành công về mặt thương mại nhưng lại bị giới phê bình chê bai dữ dội.

Bản làm lại năm 2015 không chỉ bị giới chuyên môn đánh giá rất thấp mà còn thất bại nặng nề tại phòng vé, chỉ đạt 167 triệu USD toàn cầu.

Việc Disney và Marvel một lần nữa đặt hy vọng vào bộ tứ này là nước cờ mạo hiểm. Do đó, thành tích mở màn mà phim đạt được thực sự ấn tượng và đáng để đặt kỳ vọng lớn hơn.

“Fantastic Four từng là một loạt phim siêu anh hùng khá khiêm tốn và chật vật. Nhưng giờ đây, nó bắt kịp những cái tên lớn nhất và xuất sắc nhất,” nhà phân tích David A. Gross từ Franchise Entertainment Research nhận định trên Variety.