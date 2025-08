Hết hy vọng cho siêu anh hùng

TPO - Sang tuần thứ 2 công chiếu, doanh thu phòng vé của “The Fantastic Four: First Steps” sụt giảm nghiêm trọng, dập tắt hy vọng tạo được sự bùng nổ, mở ra kỷ nguyên mới cho dòng phim siêu anh hùng Marvel.

Sau màn ra mắt ấn tượng với 117,6 triệu USD, The Fantastic Four: First Steps chứng kiến doanh thu giảm mạnh 66% trong tuần thứ hai công chiếu, chỉ thu về 40 triệu USD từ 4.125 rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ. Trước đó, các nhà phân tích phòng vé dự đoán doanh thu giảm từ 55% đến 60% so với tuần đầu tiên.

Sự sụt giảm đáng kể này là điều bất ngờ bởi bộ phim về gia đình siêu anh hùng đầu tiên của Marvel có lợi thế từ các đánh giá tích cực và hiệu ứng truyền miệng, cũng như không có đối thủ cạnh tranh khó nhằn.

The Fantastic Four: First Steps không giữ được phong độ tại phòng vé Bắc Mỹ.

Theo Variety, mặc dù vẫn thành công trụ lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, The Fantastic Four có vẻ như không thoát được lời nguyền ám lên dòng phim siêu anh hùng trong vài năm trở lại đây.

Bộ phim có mức sụt giảm doanh số bán vé trong tuần thứ 2 ra mắt nghiêm trọng hàng đầu trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Disney, chỉ sau Captain America: Brave New World (giảm 68%), Ant Man and the Wasp: Quantumania năm 2023 (giảm 70%) và Thor: Love and Thunder năm 2022 (giảm 67%).

Tính đến hết ngày 3/8, The Fantastic Four tạo ra 198 triệu USD từ thị trường nội địa và 368 triệu USD trên toàn cầu. Riêng phòng vé Việt Nam, bom tấn siêu anh hùng thu về 3,56 tỷ đồng (gần 136.000 USD) sau 3 ngày cuối tuần (1-3/8), nâng tổng doanh số lên 22,3 tỷ đồng (850.600 USD), xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng bán vé (sụt 2 hạng).

Trước đó, The Fantastic Four được kỳ vọng đạt được thành công phòng vé sau Deadpool & Wolverine (2024), mở ra kỷ nguyên mới cho dòng phim siêu anh hùng vốn đang bên bờ vực sụp đổ. Tuy nhiên, con số hiện tại báo hiệu phim không tạo được tiếng vang tại phòng vé, không hấp dẫn thêm ai ngoài nhóm khán giả cốt lõi là người hâm mộ siêu anh hùng.

Điều an ủi cho The Fantastic Four là còn thời gian để vượt qua được hai nỗi thất vọng lớn của Marvel trong năm nay - Captain America: Brave New World (415 triệu USD) và Thunderbolts (382 triệu USD).

Xét về mặt tích cực, theo Deadline, The Fantastic Four là bộ phim hay, chất lượng. Nó đồng thời là tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại của thương hiệu Bộ tứ siêu đẳng. Bộ phim đầu tiên về nhóm siêu anh hùng này là Fantastic Four (2005) kiếm được 330 triệu USD. Năm 2007, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer thu về 301 triệu USD.

The Fantastic Four tốn hơn 200 triệu USD để sản xuất, chưa tính kinh phí cho việc quảng bá và chia cho rạp chiếu phim. Theo truyền thông Mỹ, phim ít nhất phải vượt qua được mốc 500 triệu USD mới hòa vốn.

The Fantastic Four còn cơ hội thoát lỗ, nhưng khó đạt được sự bùng nổ mà Marvel kỳ vọng.

Bộ phim siêu anh hùng khác đang chiếu rạp, Superman, bị tụt xuống vị trí thứ 4 phòng vé Bắc Mỹ trong tuần thứ 4 công chiếu (tuần trước là hạng 2), kiếm được 13,9 triệu USD. Đến hiện tại, bộ phim chuyển thể của Warner Bros. và DC Studios thu về 316,2 triệu USD nội địa và 551,2 triệu USD toàn cầu.

Trước đó, với kinh phí sản xuất là 225 triệu USD, phim được dự đoán điểm hòa vốn trong khoảng 500-700 triệu USD (tùy vào chi phí quảng cáo). Bằng số tiền kiếm được hiện tại, Superman có khả năng đã hòa vốn, nhưng muốn có lãi cần phải tăng thêm doanh thu, có thể lên đến 700-850 triệu USD. Tuy nhiên, căn cứ vào tốc độ sụt giảm hiện tại, đây là mục tiêu khó khăn.