Mối họa từ người hâm mộ

Mối đe dọa của ngôi vương phòng vé

Ngày 7/8, Games Radar đưa tin Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành phần 1 (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle Arc Chapter 1) vẫn đang giữ vị thế độc tôn tại phòng vé Nhật Bản, khi ba tuần liên tiếp giữ vị trí số một về doanh thu.

Ngày 4/8, tài khoản X chính thức của thương hiệu Thanh gươm diệt quỷ cho biết doanh thu tích lũy của bom tấn anime này đạt hơn 17,6 tỷ yên (120 triệu USD), với 12.558.582 lượt khán giả trong 17 ngày (kể từ thời điểm ra mắt vào ngày 18/7). Con số này đạt 112% doanh thu ba tuần đầu của phần phim trước Thanh gươm diệt quỷ: Chuyến tàu vô tận (Demon Slayer: Mugen Train) vào năm 2020.

Phần 1 của Vô hạn thành đang thống trị phòng vé Nhật Bản.

Với thành tích này, Vô hạn thành lọt vào top 10 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé Nhật Bản, đồng thời trở thành bộ phim hoạt hình Nhật Bản có doanh thu cao thứ 7 từ trước đến nay, vượt qua The First Slam Dunk (đạt 16,48 tỷ yên vào năm 2022). Như vậy, top 10 doanh thu cao nhất không còn bóng dáng của phim người đóng do Nhật Bản sản xuất, trong đó 7/10 là anime. Ba cái tên còn lại đều đến từ Hollywood, lần lượt là Titanic (hạng 3), Frozen (4) và Harry Potter and the Philosopher's Stone (hạng 7).

Với sức hút hiện tại, Vô hạn thành được dự đoán tiếp tục thăng hạ, thậm chí đe dọa ngôi vương của Chuyến tàu vô tận (40,75 tỷ yên).

Tuy nhiên, hành trình chinh phục đỉnh cao đó của Vô hạn thành gặp phải thách thức lớn, đe dọa tổn hại đến số lượng vé bán ra. Đó là vấn nạn quay lén và phát tán trái phép nội dung.

Vào ngày 24/7 (chỉ vài ngày sau khi phim ra rạp), tài khoản X của Thanh gươm diệt quỷ đăng bài cảnh báo về vấn nạn lan truyền phim lậu trên internet.

Theo ghi nhận, những video quay lén trong rạp, có cả trích đoạn lẫn trọn bộ, được chia sẻ trên các nền tảng nổi tiếng như X, TikTok, Facebook và YouTube… Chúng có chất lượng hình ảnh thấp, không chỉ rung lắc mà còn mờ và tối. Đáng nói hơn là những video này không chỉ phát tán trong giới hạn lãnh thổ Nhật Bản, mà còn lan ra nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam.

Những video rò rỉ nội dung phim thu hút được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một bộ phận khán giả tỏ ra thích thú, hào hứng và bàn luận về phim.

Bên cạnh đó, không ít người lên tiếng phản đối hành vi vi phạm bản quyền này. Họ tuyên bố người hâm mộ chân chính không làm điều tổn hại đến phim.

Những trích đoạn của Vô hạn thành được chia sẻ trên TikTok.

Ngoài ra, một số khán giả chia sẻ trải nghiệm thực tế của họ là phát hiện hành vi quay lén trong khi xem phim. Vài người chọn cách im lặng dù khó chịu. Có fan kể đã chủ động tìm nhân viên rạp chiếu phim để phản ánh, nhưng không có cách xử lý nào được đưa ra và kẻ quay lén vô tư ra về sau khi hết phim.

Bình luận khác cho biết thấy kẻ quay lén bị bắt sau buổi chiếu. Tuy nhiên, truyền thông xứ hoa anh đào chưa ghi nhận trường hợp nào như vậy.

Lời cảnh báo từ nhà sản xuất

Mặc dù chưa có thiệt hại nào được ghi nhận, tình trạng rò rỉ trái phép này có thể tác động tiêu cực đến Vô hạn thành. Bản lậu đầy đủ khiến một bộ phận khán giả chờ xem miễn phí tại nhà thay vì bỏ tiền mua vé ngoài rạp. Những clip tiết lộ nội dung cũng phá hỏng trải nghiệm của người xem, họ bị mất đi sự hồi hộp hoặc xúc động khi xem màn ảnh rộng.

Theo India Times, Cinepolis India, chuỗi rạp chiếu phim quốc tế chi nhánh Ấn Độ, từng có ý định đẩy sớm ngày phát hành từ 12/9 thành đầu tháng 8. Nguồn tin nội bộ cho hay quyết định này được đưa ra nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể phát sinh từ vấn nạn vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, bài đăng về việc đẩy nhanh lịch chiếu sau đó bị xóa khỏi trang mạng xã hội của Cinepolis India.

Trong bối cảnh đó, nhà phân phối và hãng sản xuất Thanh gươm diệt quỷ khẳng định sẽ trấn áp nạn vi phạm bản quyền

“Gần đây, chúng tôi phát hiện ra các hoạt động ghi hình, tải lên và phân phối phim trực tuyến trái phép. Những hoạt động này vi phạm nghiêm trọng luật bản quyền cũng như các luật, quy định hiện hành khác. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý nghiêm khắc, bao gồm cả biện pháp dân sự và hình sự, chống lại các hoạt động như vi phạm bản quyền và tải lên bất hợp pháp. Ngay cả những người đăng bài ẩn danh cũng sẽ bị xác định danh tính và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Những hoạt động bất hợp pháp như vậy không chỉ gây tổn hại đến trải nghiệm của những người hâm mộ trung thành ủng hộ bộ phim, mà còn làm suy yếu công sức, sự sáng tạo và nguồn lực to lớn mà chúng tôi dành cho bộ phim. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy thưởng thức bộ phim một cách hợp pháp tại rạp chiếu phim”, thông báo nhấn mạnh.

Bản lậu trọn bộ (dài hơn 2,5 giờ) của Vô hạn thành, có phụ đề tiếng Việt, trên Facebook.

Luật Phòng chống trộm cắp phim và luật bản quyền hiện hành của Nhật Bản quy định những người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 10 năm, phạt tiền lên đến 10 triệu yên (68.000 USD), hoặc cả hai.

Cộng đồng người hâm mộ Việt Nam cũng lên án việc rò rỉ cảnh quay của Vô hạn thành trên mạng xã hội. Họ bày tỏ mong muốn có được trải nghiệm trọn vẹn nhất ở rạp khi phim cập bến Việt Nam trong vài ngày tới.

Theo thông báo, suất chiếu đặc biệt dành cho fan được lên lịch vào ngày 11/8. Tiếp đó là suất chiếu sớm vào ngày 14/8 và phát hành chính thức vào ngày 15/8. Việt Nam là một trong những thị trường quốc tế được chiếu Vô hạn thành sớm nhất.