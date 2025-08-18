Cái kết phim thô tục

TPO - Kết thúc của series truyền hình "And Just Like That" bị khán giả chỉ trích dữ dội vì quá phản cảm. Nhiều người cảm thấy thất vọng và bị xúc phạm.

And Just Like That, phần phụ của loạt phim truyền hình mang tính biểu tượng của Mỹ Sex and the City (1998-2004), kết thúc vào ngày 14/8 sau ba mùa phát sóng trên HBO Max.

Sex and the City được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Candace Bushnell, phát hành năm 1997. Lấy bối cảnh ở thành phố New York, phim xoay quanh cuộc sống của một nhóm bạn gồm bốn phụ nữ Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) và Miranda Hobbes(Cynthia Nixon).

Tác phẩm phản ánh nhiều vấn đề xã hội hiện đại, chủ yếu là tình dục, tình yêu, chuyện ngoại tình và cuộc sống của phái nữ. Khán giả cũng được khám phá sự khác biệt trong tình bạn và các mối quan hệ lãng mạn qua góc nhìn khác nhau của 4 nhân vật chính trong phim.

Sex and the City là một trong những loạt phim truyền hình được yêu thích nhất của Mỹ.

Ăn theo thành công của phim gốc, And Just Like That ra mắt vào cuối năm 2021. Bối cảnh diễn ra gần 20 năm sau sự kiện của Sex and the City, phim tiếp tục theo chân Carrie Bradshaw, Charlotte York và Miranda Hobbes khi họ bước sang tuổi 50.

Ban đầu, nó được quảng cáo là loạt phim ngắn, với tập cuối lên sóng vào đầu tháng 2/2022. Tuy nhiên, cuối cùng phim kéo dài đến ba mùa.

So với loạt phim gốc, bộ phim mới bị chê nhiều hơn khen. Nhiều nhà phê bình cho rằng nó không cần thiết và chất lượng kém hơn so với Sex and the City.

Tập cuối cùng càng khiến khán giả phẫn nộ vì không chỉ không mang lại giá trị gì (không cuốn hút hay lãng mạn, thậm chí không cho thấy tình bạn sâu sắc), mà còn gây kinh tởm cho người xem.

Trong buổi tiệc Lễ Tạ ơn tại nhà của Miranda Hobbes, toilet bị nghẹt. Thay vì lướt qua như tình huống nền, phim lại chọn cách miêu tả rõ nét cảnh toilet trào ngược phân và nước bẩn.

Trong khi mục đích của phân cảnh này là tạo ra sự hài hước, khán giả lại cảm thấy thô tục, vô duyên và không phù hợp để khép lại một bộ phim đình đám.

Cư dân mạng bình luận: “Tại sao tôi phải nói lời tạm biệt với một số nhân vật truyền hình yêu thích nhất mọi thời đại của mình bằng hình ảnh bồn cầu tràn ra màn hình?”, “Tập cuối có đến 3 cảnh liên quan đến phân và nước tiểu. Biên kịch chắc chắn ghét chúng ta lắm”, “Tại sao trong tập này tôi lại thấy 2 người đàn ông đi vệ sinh, rồi bây giờ cả bồn cầu bị tắc vậy?”, “Tập cuối của And Just Like That thực sự khiến tôi phải chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Tôi nghĩ đó là minh chứng rõ ràng nhất cho di sản của bộ phim”, “Tôi nghĩ biên kịch muốn sỉ vả vào mặt chúng ta. Với tư cách là người xem lâu năm, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Thế giới này đủ tệ hại rồi”, “Chúng tôi đồng hành với Carrie, Miranda, Charlotte hơn 25 năm và họ kết thúc tất cả bằng cảnh phân tràn bồn cầu ư?”, “Không thể tin nổi biên kịch nghĩ cảnh bồn cầu là cú chốt hài hước cho phim”…

Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker đóng là nhân vật trung tâm trong And Just Like That.

Giới truyền thông cũng không đánh giá cao ý tưởng chọc cười mất vệ sinh như vậy.

“Cảnh quay kinh tởm trong nhà vệ sinh là cách kết thúc không đẹp mắt cho câu chuyện về nhân vật truyền hình mang tính biểu tượng, đặc biệt là trong chương trình nổi tiếng về sự gợi cảm và vui nhộn vào thời kỳ hoàng kim của nó”, New York Post viết.

Trong khi đó, tạp chí People chỉ trích việc sử dụng đến 3 tình huống liên quan đến nhà vệ sinh trong tập cuối biến bộ phim thành trò hề, thay vì khép lại bằng cảm xúc.