Việt Nam sớm thành 'sân khấu mới' của sao quốc tế

TP - Sau một loạt sự kiện âm nhạc quy mô, nhiều người lạc quan rằng, hàng loạt đêm diễn bùng cháy hút lượng khán giả khổng lồ ở thời kỳ mạng xã hội phát triển mạnh mẽ sẽ góp phần giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của “sao” quốc tế trong tương lai gần. “Ông hoàng Kpop” đã chọn Việt Nam là điểm dừng chân trong World tour 2025. Lúc này, đã có những người mơ một ngày không xa Thúy Loan (biệt danh fan Việt đặt cho Taylor Swift) sẽ đến Việt Nam.

“Vang bóng một thời” nhường chỗ đương thời

Việt Nam đã từng thu hút nhiều “sao” quốc tế trong quá khứ nhưng đó là những ngôi sao “vang bóng một thời”. Nhóm Westlife từng đến Việt Nam nhiều lần, lần đầu vào tháng 10/2011. 12 năm sau họ trở lại vào tháng 11/2023. Tháng 6/2024, họ dừng chân ở Hà Nội với The Hits Tour 2024.

BlackPink biểu diễn ở Hà Nội cuối tháng 7 năm 2023

Đêm diễn The Wild Dreams của Westlife tháng 11/2023 sau gần 5 tiếng đã “cháy” 15.000 chỗ ngồi, tạo cơ hội làm ăn cho phe vé đẩy vé gấp 5 lần giá gốc. Nhưng đến concert The Hits Tour của Westlife tình hình đã khác. Trước thềm concert vài ngày, vé 2 đêm tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn chưa bán hết.

Nhóm Modern Talking với những bản hit đình đám những năm 1980, 1990 You’re my heart, You’re my soul, Cheri, cheri lady… cũng hơn một lần đến Việt Nam. Đêm 7/3/2018, Thomas Anders, giọng ca chính Modern Talking biểu diễn tại Trung tâm hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Đêm nhạc thu hút khoảng 4.000 khán giả. Họ hát cùng Thomas Anders, thậm chí có những người còn đứng dậy nhún nhảy, cổ vũ thần tượng. ABBA, ban nhạc huyền thoại của Thụy Điển cũng từng biểu diễn ở TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội trong tour The Music of ABBA.

Những ngôi sao quốc tế “vang bóng một thời” chủ yếu hút khán giả 6x, 7x, 8x… khó chạm tới khán giả Gen Z. Nhiều khán giả trẻ ở ta hâm mộ thần tượng ngoại, họ đã bỏ không ít tiền để ra nước ngoài đu concert và ôm ấp giấc mơ một ngày nào đó thần tượng của họ sẽ đến Việt Nam. Và giấc mơ dần thành hiện thực. Khi BlackPink xác nhận dừng chân ở Hà Nội trong 2 đêm concert Born Pink đã khiến khán giả trẻ vỡ òa.

Bây giờ những người thường xuyên “đu” concert đặt niềm tin vào 8Wonder. Lễ hội âm nhạc và sự kiện giải trí quốc tế thường niên tại Việt Nam, đã đưa nhiều “sao” quốc tế đến Việt Nam.

DJ Snake từng biểu diễn trong Moments of Wonder ở Hà Nội

Gần nhất Moments of Wonder có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quốc tế đình đám như DJ Snake, một trong những DJ được săn đón nhất thế giới. J Balvin từng được để cử 6 giải Grammy và 5 lần chiến thắng Latin Grammy, một trong 10 nghệ sĩ có lượt nghe trực tuyến nhiều nhất thế giới.

The Kid LAROI, rapper, ca sĩ người Úc, hoạt động tại Mỹ nổi tiếng toàn cầu với bản Stay (kết hợp cùng Justin Bieber), Too much (kết hợp với Jungkook, BTS)… Điểm chung là các ngôi sao quốc tế mà 8Wonder đưa đến cho khán giả Việt đều đang “hot”. Không ngạc nhiên khi 8Wonder 2025 - Moments of Wonder tại Hà Nội hút tới 50.000 khán giả.

Chặng đường dài và tín hiệu vui

Công nghiệp văn hóa nhìn từ âm nhạc đại chúng ở Việt Nam đã chứng tỏ tiềm lực giàu có thông qua chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, gần đây là Em xinh say hi. Những đêm Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi có sức hút hơn cả BlackPink từng tạo bão Born Pink ở Hà Nội.

Hai đêm Born Pink ở Hà Nội năm 2023 tiêu thụ 67.443 vé, trong khi đó đêm thứ 5, đêm thứ 6 của chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai, diễn ra vào ngày 14-15/6/2025 hút hơn 220.000 lượt khách tham dự.

Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại, chuỗi concert Em xinh say hi lại mở ra với tín hiệu vui. Mỹ Tâm cũng vừa công bố tổ chức live concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tháng 12 với quy mô 40.000 khán giả, cô muốn lật đổ kỷ lục của chính mình. Năm 2023, giọng ca Hẹn ước từ hư vô từng tổ chức concert Tri âm tại sân Mỹ Đình, hút hơn 30.000 khán giả.

PGS.TS Nguyễn Văn Cương cho rằng, khán giả đông, cuồng nhiệt và mang lại nguồn lợi tài chính cao cho nghệ sĩ là những yếu tố then chốt thuyết phục “sao” ngoại và “sao” nội gật đầu trình diễn. Do đó, nhà nghiên cứu văn hóa tin tưởng: “Cứ đà này, Việt Nam chắc chắn là điểm đến của sao quốc tế”.

Đạo diễn Việt Tú lại có cách nhìn khác. Theo anh, Việt Nam vẫn cần thời gian để trở thành mảnh đất hấp dẫn “sao” quốc tế. “Vì chúng ta chưa có một nền công nghiệp tổ chức biểu diễn đúng nghĩa.

Nền công nghiệp này là một cấu phần không thể thiếu trong nền công nghiệp văn hóa, nó bao gồm các ngành công nghiệp phụ trợ (như các ngành dịch vụ, hậu cần, cung cấp thiết bị, lắp đặt…) và quan trọng hơn cả là chất lượng nhân lực ngành đủ chuẩn.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa có những địa điểm biểu diễn đạt chuẩn từ hạ tầng đến kết nối giao thông, hay hiểu rộng ra là cả một hệ sinh thái phục vụ concert đó”, đạo diễn Việt Tú nêu.

Nhiều khán giả vững tin, những hạn chế tồn đọng sẽ được khắc phục trong tương lai gần. Hiện nay, đằng sau các concert lớn ở ta đều có bóng dáng “ông lớn” trong các lĩnh vực. Concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Anh trai say hi, Em xinh say hi… đều được “đỡ” bởi các ngân hàng uy tín. 8Wonder do tập đoàn Vingroup tổ chức.

Niềm tự hào về đất nước cùng nguồn lợi khổng lồ do công nghiệp văn hóa từ âm nhạc đại chúng đưa lại sẽ kích thích những dự án đầu tư. Tổ hợp thể thao, giải trí 4,5 tỷ USD tại Đông Anh, Hà Nội dự kiến vận hành vào năm 2028, trong đó có sân vận động sức chứa 60.000 người.