Văn hóa

NSND Thế Hiển suy kiệt vì ung thư di căn

Đỗ Quyên
TPO - NSND Thế Hiển phát hiện ung thư phổi di căn vào cuối 2024, tình trạng ngày càng trầm trọng, suy kiệt vì không thể can thiệp y khoa.

Theo video nhóm Ngũ long du ký chia sẻ, NSND Thế Hiển gầy rộc, hốc hác, nói không ra hơi. Nằm một chỗ trên giường bệnh, nam nghệ sĩ vẫn còn nhận thức nhưng không thể nói chuyện.

Tình trạng sức khỏe hiện tại của NSND Thế Hiển khiến nghệ sĩ Phương Dung, Phi Phụng không khỏi xót xa. Phương Dung cho biết cô bàng hoàng khi nghe tin NSND Thế Hiển mắc bệnh hiểm nghèo thông qua video Ngọc Sơn đăng tải trên mạng xã hội.

Sau đó, cô tìm mọi cách liên hệ với người nhà của NSND Thế Hiển, trực tiếp tới thăm đàn anh. “Anh Thế Hiển với những ca khúc nổi tiếng như Hoàng hôn màu tím, Nhánh lan rừng, Tóc em đuôi gà… Gần cuối năm 2024, gia đình phát hiện anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối, đành phải rời xa sân khấu. Chúng tôi đến thăm, nhìn anh nằm trên giường bệnh mà xót xa. May mắn anh còn người vợ tận tụy chăm sóc. Anh nằm kế bên cây đàn guitar đã cùng anh cho ra nhiều ca khúc hay”, nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ.

NSND Thế Hiển nằm kế bên cây đàn guitar trên giường bệnh. Ảnh: Chụp màn hình.

Khi Phương Dung, Phi Phụng nhắc đến nhạc sĩ Tô Thanh Phương, NSND Thế Hiển nhận ra. Ông cũng thều thào nói mình bị ung thư phổi khi đàn em đặt câu hỏi.

Theo chia sẻ người thân, thể trạng của NSND Thế Hiển rất yếu, không thể đi lại, ăn uống cần người hỗ trợ. “Cách đây một năm, ba tôi phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối ngay khi nhập viện. Dù mọi người giấu bệnh, ba cảm nhận được thông qua cuộc nói chuyện và cơ thể yếu dần. Hiện tại, ba tôi duy trì ở nhà vì sức khỏe không đảm bảo thực hiện hóa trị”, con gái NSND Thế Hiển nói.

Năm 2024, NSND Thế Hiển được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo phác đồ điều trị, ông phải hóa trị và xạ trị để ngăn ngừa khối u phát triển. Tuy nhiên, vì sức khỏe không đáp ứng, NSND Thế Hiển chỉ có thể dùng thuốc. Đầu năm 2025, ông rơi vào tình trạng hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Lúc này, nam nhạc sĩ được chẩn đoán ung thư phổi di căn, phát hiện thêm khối u não, khiến ông thường xuyên rơi vào tình trạng mê man. Từ đó đến nay, NSND Thế Hiển duy trì điều trị bệnh tại nhà.

NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP HCM), bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1982. Năm 2012, Thế Hiển được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, ông được phong tặng danh hiệu NSND.

Tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Tóc em đuôi gà, Hoàng hôn màu tím, Hát về anh, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng… NSND Thế Hiển được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất.

Đỗ Quyên
