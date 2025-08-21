Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tình trạng NSND Thế Hiển

Đỗ Quyên
TPO - NSND Thế Hiển bị ung thư phổi di căn, ông vẫn còn nhận thức nhưng không thể nói chuyện, đi lại.

Ngày 20/8, Ngọc Sơn tới thăm NSND Thế Hiển. Qua video ca sĩ chia sẻ, nhiều khán giả thấy rõ tình trạng của nghệ sĩ gạo cội sau thời gian ông mắc bạo bệnh. NSND Thế Hiển gầy rộc, tóc bạc trắng, lộ rõ vẻ tiều tụy.

Khi Ngọc Sơn hỏi han và động viên ông giữ gìn sức khoẻ, NSND Thế Hiển nhận thức được nhưng không thể nói chuyện.

“Mọi người luôn yêu thương, trân quý anh - cây đại thụ của làng nhạc Việt và thần tượng của em. Anh cố gắng giữ sức khỏe, vì ai cũng thương anh hết. Chưa ai biết tình trạng của anh, em đang đi quay phim mà nghe tin là chạy tới liền", danh ca Ngọc Sơn chia sẻ.

nsnd-the-hien.jpg
Ngọc Sơn tới thăm và tặng quà NSND Thế Hiển tại nhà riêng.

Năm 2024, NSND Thế Hiển được chẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Theo phác đồ điều trị, ông phải hóa trị và xạ trị để ngăn ngừa khối u phát triển.

Tuy nhiên, vì sức khỏe không đáp ứng, NSND Thế Hiển chỉ có thể dùng thuốc. Đầu năm 2025, ông rơi vào tình trạng hôn mê, phải nhập viện cấp cứu.

Lúc này, nam nhạc sĩ được chẩn đoán ung thư phổi di căn, phát hiện thêm khối u não, khiến ông thường xuyên rơi vào tình trạng mê man. Từ đó đến nay, NSND Thế Hiển duy trì điều trị bệnh tại nhà.

Tháng 7, ca sĩ Duy Mạnh tới thăm, ông vẫn có thể ngồi trên xe lăn, thần sắc tươi tỉnh hơn.

NSND Thế Hiển tên đầy đủ là Lại Thế Hiển, sinh năm 1955, quê ở Nam Định. Ông từng là ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc Bông Sen (TP HCM), bắt đầu sáng tác nhạc từ năm 1982.

Tên tuổi của nam nhạc sĩ gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Tóc em đuôi gà, Hoàng hôn màu tím, Hát về anh, Hoài niệm dấu yêu, Nhánh lan rừng… NSND Thế Hiển được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Nhạc sĩ viết về đề tài người lính nhiều nhất.

Đỗ Quyên
#NSND Thế Hiển #ung thư phổi #sức khỏe nghệ sĩ #bệnh hiểm nghèo #đời sống nghệ sĩ #bệnh ung thư #nghệ sĩ Việt Nam

