Đức Phúc chi hàng tỷ đồng để giành quán quân

TPO - Đức Phúc cho biết anh đầu tư hàng tỷ đồng cho tiết mục tại Intervision 2025. Nam ca sĩ và ê-kíp phải tính toán, cân đối kinh phí cho từng hạng mục. "Nếu biết đạt giải nhất tôi đã làm hoành tráng hơn", anh chia sẻ.

Một tuần sau chiến thắng lịch sử tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 diễn ra tại Moscow, Nga, nam ca sĩ Đức Phúc đã trở về Việt Nam và có cuộc gặp gỡ với truyền thông về những kỷ niệm tại cuộc thi.

Chia sẻ về kinh phí cho tiết mục của mình, Đức Phúc nói đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tổng kết được số tiền chi cho hành trình này bao nhiêu, nhưng ước tính con số lên hàng tỷ đồng.

Đức Phúc giành giải quán quân Intervision 2025.

"Bên ban tổ chức cuộc thi hỗ trợ đoàn mỗi nước 10 người nhưng team tôi có khoảng gần 20 người. Những người phát sinh do team tôi tự lo, chi trả cho tất cả đội ngũ. Những hiệu ứng trên sân khấu tôi phải chi trả là hiệu ứng lửa, pháo. Lúc đầu họp, tôi tưởng được miễn phí nhưng gần ngày thi mới nhận được báo giá lên đến mấy tỷ đồng cho phần đó nên phải bỏ", anh nói.

Sau khi nhận báo giá, ê-kíp của Đức Phúc đã ngồi tính toán lại những hiệu ứng bắt buộc phải có. Pháo có báo giá cao nhất, sau đó đến hiệu ứng lửa. "Ban đầu chúng tôi định dùng 30 máy lửa, sau đó rút còn 10 máy lửa, thêm pháo nữa là rơi vào khoảng gần 2 tỷ đồng. Cuối cùng, ê-kíp của tôi chốt 10 máy lửa nhưng vẫn mặc cả được tặng thêm một lần pháo", anh cho biết.

Với số tiền thưởng hơn 9 tỷ đồng, Đức Phúc nhẩm tính lần đi thi này không bị lỗ. "Tôi chấp nhận chi tiền, xác định lỗ vì không nghĩ mình sẽ chiến thắng. Khi được giải, tôi nghĩ bụng: 'Biết thế làm hoành tráng hơn"'. anh chia sẻ.

Về số tiền thưởng, Đức Phúc đã trả lời kênh Channel One của Nga rằng sẽ dùng phần thưởng làm một số hoạt động thiện nguyện ở nước Nga, khiến nhiều khán giả nước bạn bất ngờ.

"Tôi nghĩ đó là lời cảm ơn họ vì đã dành tình cảm, sự ủng hộ cho đoàn Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần nhân ái của người Việt. Tôi nhờ ê-kíp tìm giúp một quỹ thiện nguyện uy tín, quyên góp một phần cho các trẻ em nghèo. Đây mới chỉ là hoạt động đầu tiên, trong tương lai, tôi chi số tiền này một cách hợp lý cho các tổ chức uy tín", anh nói.

Nam ca sĩ cho biết nhiều năm nay, anh tham gia nhiều hoạt động xã hội trong nước. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm vào nghề, Đức Phúc dự định dành một tỷ đồng để làm từ thiện.

Đức Phúc nói chiến thắng của anh có phần may mắn khi Shaman, ca sĩ chủ nhà xin rút khỏi bảng chấm điểm để tạo cơ hội công bằng hơn.

"Đến khi ra phỏng vấn tôi mới biết điều đó và rất bất ngờ. Tôi thấy hành động đó dũng cảm, thể hiện sự hiếu khách. Tôi thấy mình quá may mắn. Bởi nếu anh ấy để chấm điểm chưa chắc tôi đã giành giải. Tiết mục của Shaman rất hay, tôi cũng thích bài đó. Đúng là lần này thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã làm nên chiến thắng của tôi", Đức Phúc cho biết.

Nam ca sĩ muốn tri ân bố mẹ sau chiến thắng. "Khi nhận được chiến thắng, người đầu tiên tôi thông báo chính là mẹ. Tôi không muốn thể hiện lời cảm ơn đó trên mạng, chia sẻ trên báo đài, mà luôn gửi lời cảm ơn trực tiếp đến bố mẹ. Không có bố mẹ, không có tôi. Tôi luôn biết ơn sự dạy dỗ của gia đình đã hình thành nên lối sống và con người Đức Phúc như bây giờ", anh nói.

Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn tới người thầy của mình là ca sĩ Mỹ Tâm. "Nếu hỏi ai là người truyền cảm hứng cho tôi thì chắc chắn là cô Mỹ Tâm. Nếu không có Mỹ Tâm thì đã không có Đức Phúc trong nghệ thuật như bây giờ. Sự biết ơn của tôi không là khoảnh khắc, thời điểm mà là mãi mãi. Sự tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn đã ăn sâu trong tâm trí con người Việt và tôi sẽ luôn tiếp nối truyền thống này", Đức Phúc chia sẻ.