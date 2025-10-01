Cảnh ô tô chìm xuống nước khiến đạo diễn suýt chết

Bộ phim kinh dị Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại ra mắt khán giả từ 26/9. Đây là tác phẩm điện ảnh tiếp theo của đạo diễn Lương Đình Dũng, quy tụ nhiều diễn viên như Xuân Thắng, Yu Dương, Bé Quyên, Hứa Vĩ Văn…

Theo ê-kíp, đạo diễn Lương Đình Dũng suýt gặp nguy hiểm khi tự cầm máy thực hiện cảnh quay dưới nước, trong tình huống chiếc xe hơi chở Ngư (Bé Quyên đóng) chìm dần xuống lòng hồ. Thời điểm ghi hình rơi vào mùa đông miền Bắc, thời tiết khắc nghiệt khiến việc quay dưới nước càng trở nên gian nan. Bất chấp mọi khó khăn, đạo diễn quyết định trực tiếp xuống nước để đảm bảo chất lượng nghệ thuật và sự chân thật của cảnh quay.

Đạo diễn cũng đặt ra yêu cầu cao cho cảnh phim, bởi tính chất quan trọng trong đường dây câu chuyện. Với anh, đây là cảnh khó nhất của Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại. “Xe chìm xuống nước, nội thất sẽ ướt hết và coi như hỏng mọi thứ. Chúng tôi chỉ có một lần quay duy nhất. May mắn là Bé Quyên diễn như ‘thoát xác’, nằm chết lặng không chớp mắt, mặc cho dòng nước dâng cao dần và từ từ nhấn chìm. Tôi đánh giá Bé Quyên sẽ trở thành diễn viên xuất sắc trong tương lai”, đạo diễn Lương Đình Dũng giải thích.

Đạo diễn Lương Đình Dũng tự cầm máy thực hiện cảnh quay dưới nước.

Sau lượt quay cuối cùng, đạo diễn Lương Đình Dũng cảm giác không còn nhìn và nghe thấy gì, đứng không vững. Linh cảm chuyện chẳng lành, anh bắt đầu cầu nguyện. Nam đạo diễn mất gần hai tuần mới ổn định sức khỏe. “Tôi đã nằm thiếp đi, chắc cũng rất lâu mới tỉnh lại. Có lẽ cha mẹ tôi đã cầu xin cho tôi nên tôi mới còn sống”, anh kể lại.

Ngoài sự cố dưới nước, đạo diễn Lương Đình Dũng đối diện và vượt qua ám ảnh với cá trê - một trong những loài da trơn anh rất sợ. Mỗi khi nhìn vào mắt những con cá đen bóng này, anh cảm nhận sự khó hiểu, ma mị dị thường.

Nhà làm phim tò mò những câu chuyện truyền miệng đầy huyền hoặc, liêu trai. Thực hiện Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại là cách để anh “chơi” với nỗi sợ cá nhân và sáng tạo dựa trên những chất liệu độc đáo này.

Để hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo trong kịch bản, ngoài cảnh quay chiếc ô tô từ từ chìm xuống lòng hồ lạnh giá, ê-kíp sản xuất còn đầu tư công phu vào các bối cảnh. Đặc biệt, một ga-ra sửa xe rộng gần 300 m2 đã được dựng lên với kinh phí khoảng 35.000 USD, nhằm phục vụ tốt nhất cho các cảnh quay.

Ga-ra ô tô này là một trong những bối cảnh quan trọng, xuất hiện nhiều lần trong phim và đóng vai trò lớn trong việc kể chuyện. Đây là nơi làm việc của nam chính Bảo (Xuân Thắng đóng), một tay độ xe bí hiểm. Cũng tại nơi đây, Bảo cải tạo chiếc xe không rõ nguồn gốc, từ đó vô tình đánh thức bí thuật thần giữ của, khiến cuộc sống của anh và nhiều người xung quanh bị ám ảnh bởi vong hồn một cô gái chết oan.

Đạo diễn muốn ga-ra phải gợi lên cảm giác “vừa gần vừa xa thành thị”, nằm trên một khu đất cao nhưng không hoàn toàn là một quả đồi - như thể nơi đó tách biệt khỏi thế giới thực tại. Bên cạnh đó, không gian này cũng phải tạo chiều sâu thị giác và tăng cảm giác u uất, kỳ quái.

Tạo hình của Xuân Thắng trong phim Đồi hành xác.

Ban đầu, nhà sản xuất yêu cầu đạo diễn Lương Đình Dũng tìm một địa điểm có sẵn để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cùng đội ngũ thiết kế của Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại rong ruổi nhiều tỉnh thành từ miền Bắc đến miền Trung như Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa… anh cũng không tìm được một nơi ưng ý.

Cho đến một hôm, tình cờ rẽ vào một con đường bên cạnh cao tốc ở Ninh Bình, đạo diễn Lương Đình Dũng bị thu hút bởi thảo nguyên dứa Tam Điệp, không gian rộng lớn ngút ngàn. Nơi đây không nhà cửa, không quán xá, ngày đêm chỉ rầm rập tiếng xe tải, container chạy qua. Cảm giác vắng vẻ, cô quạnh, vừa gần vừa xa thành thị mang lại sự vừa vặn với không khí mà nhà làm phim muốn tạo dựng trong câu chuyện điện ảnh của mình.

Chọn thảo nguyên dứa Tam Điệp làm bối cảnh, đoàn phim mất vài tháng làm việc với cơ quan chức năng và thỏa thuận đền bù cho bà con nông dân địa phương để được phép xây dựng ga-ra rộng gần 300 m2. Quá trình này kéo dài 31 ngày, thậm chí từng phải dựng lại do ga-ra bị ảnh hưởng sau một cơn bão, chi phí lên đến 35.000 USD. Không chỉ là bối cảnh trên phim, ga-ra ô tô của Bảo còn khiến nhiều tài xế xe tải nhầm tưởng, đậu xe nhờ sửa.

Đảm nhận vai Bảo, người mẫu Xuân Thắng thường xuyên có mặt tại bối cảnh ga-ra ô tô. Bước vào nơi đây, anh choáng ngợp bởi một không gian được xây dựng kiên cố và đậm tính thẩm mỹ. “Dựng ga-ra trên nền đất nông nghiệp là chuyện không dễ dàng. Tôi cảm nhận được tâm huyết, nỗ lực và sự tài tình của ê-kíp. Điều đó cho tôi cảm hứng nhập vai. Tôi cũng không ngừng nhắc mình cố gắng diễn xuất tốt để xứng với tâm huyết của đoàn phim”, Xuân Thắng chia sẻ.