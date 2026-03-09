Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Nguyên Khang: 'Sẵn sàng đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ tạo nên giá trị cao đẹp'

TPO - Trong không khí sôi động của chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 - ngày hội hiến máu có quy mô lớn nhất TPHCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nghệ sĩ Nguyên Khang đã cùng góp mặt để lan tỏa tinh thần nhân ái. Nguyễn Văn Chung bày tỏ sự xúc động trước thông điệp "Sinh mệnh của bạn và tôi", mong muốn đóng góp của mình mở ra cơ hội sống mới cho người bệnh. MC Nguyên Khang gây ấn tượng với tinh thần năng động, sẵn sàng đồng hành cùng các bạn sinh viên và dàn hoa hậu, á hậu để tạo nên những giá trị nhân văn cao đẹp cho cộng đồng.