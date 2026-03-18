Tóc Tiên ngày càng táo bạo

TPO - Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo. Nữ ca sĩ liên tục thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, từ bikini gợi cảm, bodysuit sân khấu đến trang phục street style mang hơi hướm Y2K.
Ngày 17/3, Tóc Tiên chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng bên biển, diện bikini hai mảnh tông đỏ. Thiết kế tối giản giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng săn chắc cùng vòng eo gọn gàng. Hình ảnh mang tinh thần phóng khoáng.
Tóc Tiên nhận nhiều lời khen của khán giả. Hình ảnh trẻ trung - phong cách cô thường lựa chọn trong các bộ ảnh cá nhân gần đây.
Tóc Tiên nằm trong nhóm ca sĩ thường xuyên thay đổi phong cách, gu ăn mặc được đánh giá cao. Trong ảnh, cô táo bạo phối crop top hơi hướm cổ điển phối cùng mini-juyp, điểm nhấn là giày cao gót cùng tone.
Tại sự kiện quy tụ dàn sao dịp cận Tết Bính Ngọ, nữ ca sĩ nổi bật, thậm chí lấn át dàn nữ chính trăm tỷ trong phim của Trấn Thành nhờ trang phục phá cách.
Ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 28 hồi tháng 1, Tóc Tiên chọn bodysuit đen kết hợp boots cao quá gối. Trang phục giúp cô khoe eo thon và hack dáng, nhận nhiều lời khen về cách phối trang phục.
Trong nhiều màn trình diễn, Tóc Tiên thường chọn trang phục ngắn, ôm sát để tôn hình thể. Những thiết kế này giúp nữ ca sĩ dễ dàng kết hợp cùng vũ đạo mạnh.
Tóc Tiên xây dựng và định hình phong cách gợi cảm. Nữ ca sĩ thường thử nghiệm các thiết kế táo bạo, kết hợp phụ kiện tạo nên diện mạo khác biệt. Nhiều khán giả cho rằng khó nhận ra Tóc Tiên trong tạo hình đậm phong cách Y2K dịp gần đây.
Ở đời thường, Tóc Tiên theo đuổi phong cách tối giản với áo ôm, quần short hoặc chân váy ngắn. Cách phối đồ giúp nữ ca sĩ giữ hình ảnh trẻ trung, năng động.
Một số trang phục gần đây của Tóc Tiên mang hơi hướng Y2K với họa tiết nổi bật và phom dáng cá tính. Phong cách này giúp nữ ca sĩ tạo diện mạo trẻ trung, hiện đại.
Hình ảnh của Tóc Tiên có nhiều thay đổi từ dịp Tết Dương lịch 2026, thời điểm ít lâu trước khi cô thông báo ly hôn với Touliver. Phong cách thời trang của nữ ca sĩ được nhận xét ngày càng trẻ trung, táo bạo và linh hoạt hơn.