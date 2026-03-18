Nữ đạo diễn mạo hiểm chọn Vĩnh Đam, Minh Kiên: 'Tôi không sợ vì đâu phải lần đầu thua lỗ'

TPO - Tại buổi ra mắt phim "Bus: Chuyến xe một chiều", Luk Vân chia sẻ cô có mục đích riêng khi chọn Á hậu Minh Kiên và Trần Lê Vĩnh Đam cho hai vai chính. Việc sử dụng gương mặt trẻ phù hợp với bối cảnh học đường. Nữ đạo diễn cũng cho biết ê-kíp đã chuẩn bị phần hai, không áp lực chuyện thua lỗ.

Áp lực của Á hậu Minh Kiên và Vĩnh Đam

Ngày 17/3 tại TPHCM, ê-kíp phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều do Luk Vân thực hiện đã có buổi ra mắt và giao lưu với truyền thông. Bên cạnh việc giới thiệu dự án, các diễn viên và đạo diễn cũng dành nhiều thời gian trả lời những câu hỏi xoay quanh quá trình sản xuất.

Một trong những chi tiết nhận được sự quan tâm nhiều là cảnh hôn giữa hai nhân vật chính Minh Kiên và Vĩnh Đam. Minh Kiên cho biết đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh.

Minh Kiên, nữ chính của phim cho biết cô và Vĩnh Đam không tập trước cảnh hôn mà chủ yếu workshop, trò chuyện để hiểu tâm lý nhân vật và tạo sự kết nối trước khi quay. Đây cũng là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Minh Kiên, điều đó khiến nữ diễn viên áp lực.

"Tôi không muốn vì thiếu kinh nghiệm mà làm ảnh hưởng tiến độ chung của đoàn phim. Nhờ cả hai chuẩn bị kỹ về cảm xúc và tập trung cao độ, cảnh quay được hoàn thành chỉ sau 1-2 lần bấm máy. Chúng tôi chuẩn bị tâm lý rất kỹ, khi quay thì cố gắng hoàn thành nhanh để không ảnh hưởng tiến độ”, cô nói.

Trả lời Tiền Phong, Minh Kiên cho biết cô từng tham gia casting khoảng 20 dự án trước khi nhận được vai diễn và phải trải qua ba vòng tuyển chọn.

Khi được hỏi về việc "chật vật casting để có vai nữ chính, nhưng vai diễn đầu tiên lại đóng ma nữ", Minh Kiên nói cô hài lòng với mọi vai diễn. Để đóng vai hồn ma vất vưởng, cô học cách xây dựng nhân vật từ những trải nghiệm trên phim trường, trao đổi thẳng với đạo diễn và ê-kíp.

Á hậu Minh Kiên và dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim điện ảnh đề tài tâm linh, học đường.

“Tôi mong khán giả đón nhận phim một cách nhẹ nhàng và góp ý để mình hoàn thiện hơn”, cô nói.

Lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh, Á hậu Minh Kiên áp lực khi bước vào lĩnh vực mới, giữa lúc các hoa hậu cùng công ty quản lý đã có thành tích đáng chú ý.

Cô cho biết không tránh khỏi việc bị so sánh với Hoa hậu Trần Tiểu Vy hay Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, nhưng cô chọn cách tiếp cận là học hỏi thay vì tạo áp lực cho bản thân. “Không ai có thể đi thẳng lên đỉnh cao ngay lập tức, mình phải đi từng bước và chấp nhận sai sót”, Minh Kiên nói.

Trong khi đó, nam diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam cũng thẳng thắn trước ý kiến cho rằng diễn xuất của anh trong phim có thể bị so sánh với các dự án trước. Anh nhìn nhận đây là hạn chế của bản thân ở giai đoạn đầu và cho rằng mỗi dự án là cơ hội để rút kinh nghiệm.

"Phim của đạo diễn Luk Vân được bấm máy trước, là tác phẩm điện ảnh đầu tiên tôi tham gia vai trò diễn viên nên không tránh được thiếu sót.

Khi được hỏi về việc liên tục có cảnh hôn với diễn viên nữ trong hai tác phẩm điện ảnh liên tiếp, Vĩnh Đam cho biết anh lo khán giả cảm thấy “quá nhiều”, tuy nhiên mỗi nụ hôn lại mang một sắc thái hoàn toàn khác nhau do phụ thuộc vào tâm lý nhân vật và bối cảnh câu chuyện.

Vĩnh Đam lý giải nụ hôn giữa Thế Phong và Hải Linh (Lyly đóng) ở Thỏ ơi là cảm xúc của người đàn ông đã có gia đình nên tự nhiên, thoải mái. Ở Bus: Chuyến xe một chiều, nụ hôn giữa Vũ và Mây (Á hậu Minh Kiên thủ vai) là rung động đầu đời, được thể hiện theo hướng nhẹ nhàng, dễ thương và trong sáng.

Nước đi mạo hiểm của Luk Vân

Tại buổi giao lưu, đạo diễn Luk Vân cho biết việc lựa chọn Vĩnh Đam và Huỳnh Minh Kiên cho hai vai chính không phải là quyết định ngẫu nhiên, mà dựa trên quá trình casting mở và sự phù hợp với nhân vật.

Theo nữ đạo diễn, cả hai đều tham gia thử vai như những ứng viên khác và được lựa chọn vì có nét tương đồng nhân vật. “Khi mở casting, tôi luôn ưu tiên những bạn có khả năng và có điểm gì đó gần với nhân vật nhất. Hai bạn này đều mang lại cảm giác phù hợp với câu chuyện mà tôi muốn kể”, cô chia sẻ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Luk Vân cũng nhấn mạnh việc sử dụng gương mặt trẻ là có chủ đích. Cô cho rằng độ tuổi và năng lượng của Vĩnh Đam và Minh Kiên giúp tạo cảm giác chân thực cho bối cảnh học đường, thay vì sử dụng diễn viên lớn tuổi rồi “ép” hóa trang trẻ hơn.

“Trước đây tôi cũng từng được trao cơ hội khi còn rất trẻ, nên khi có điều kiện, tôi muốn hỗ trợ lại các bạn trẻ, từ diễn viên đến ê-kíp. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự tin tưởng giữa đạo diễn và diễn viên. Tôi phải tin diễn viên của mình và ngược lại. Nếu không có sự tin tưởng đó thì rất khó để làm việc và hoàn thiện bộ phim”, cô chia sẻ.

Chia sẻ về quá trình hoàn thiện kịch bản, đạo diễn Luk Vân cho biết phiên bản ban đầu của phim có màu sắc “nặng” và “gắt” hơn. Tuy nhiên, để phù hợp với bối cảnh học đường và quy định kiểm duyệt, ê-kíp đã chủ động điều chỉnh. Đạo diễn cũng chủ động cắt phim từ 120 phút xuống còn hơn 90 phút. “Không ai bắt buộc phải cắt, nhưng tôi chủ động làm điều đó để bộ phim gọn gàng và phù hợp hơn khi ra rạp”, Luk Vân nói thêm.

Đạo diễn xác nhận dự án đã được định hướng gồm hai phần, trong đó phần tiếp theo mang tên Ấn duyên. Đối mặt câu hỏi "nhất quyết làm điện ảnh dù phần đầu có khả năng thua lỗ", Luk Vân nói kịch bản đã lên từ trước, doanh thu không quyết định phần phim thứ hai.

"Phần hai đã có kịch bản và bước đầu nhận được sự quan tâm từ nhà đầu tư. Việc làm phim không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả thương mại của phần đầu. Đây không phải lần đầu tôi thua lỗ. Thua hay thắng không quan trọng bằng việc mình có tiếp tục đứng lên làm hay không”.