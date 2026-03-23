Đối thủ của 'Quỷ nhập tràng 2'

TPO - Rạp Việt cuối tuần qua ghi nhận tổng doanh thu khoảng 60,9 tỷ đồng, duy trì mức ổn định trong giai đoạn hậu Tết nhưng chưa bùng nổ. "Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục giữ ngôi đầu với hiệu suất cao. "Đếm ngày xa mẹ" tăng tốc và thu hẹp khoảng cách, trở thành đối thủ của phim 18+ có Khả Như, Quang Tuấn.

Thị trường cuối tuần qua (20/3-22/3) ghi nhận tổng doanh thu khoảng 60,9 tỷ đồng, duy trì mức ổn định trong giai đoạn hậu Tết nhưng chưa bùng nổ. Bảng xếp hạng phòng vé tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của phim Việt, với Quỷ nhập tràng 2 giữ vững ngôi đầu. Đếm ngày xa mẹ bất ngờ tăng tốc và thu hẹp khoảng cách, trở thành đối thủ của bộ phim kinh dị 18+.

Ở chiều ngược lại, bom tấn quốc tế Thoát khỏi tận thế lại có màn khởi đầu khá khiêm tốn, cho thấy sự lệch pha rõ rệt giữa thị hiếu trong nước và thị trường quốc tế. Tổng thể, cục diện phòng vé tuần qua phản ánh giai đoạn giằng co nhẹ trước khi bước vào cao điểm mùa phim 30/4-1/5, khi chưa có thêm đối thủ mới đủ mạnh để tạo đột biến.

Quỷ nhập tràng 2 vẫn dẫn đầu phòng vé

Số liệu của Box Office Vietnam ghi nhận dẫn đầu bảng xếp hạng là Quỷ nhập tràng 2 với doanh thu cuối tuần đạt khoảng 17,76 tỷ đồng, chiếm gần 29,1% thị phần. Bộ phim bán ra hơn 193.000 vé/5.990 suất chiếu, cho thấy hiệu suất khai thác rạp vẫn duy trì ở mức cao.

Đại diện của Box Office Vietnam cho biết phần hai không chỉ giữ được phong độ mà còn cho thấy dấu hiệu mở rộng tệp khán giả. Tổng doanh thu bộ phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau một tuần công chiếu, con số rất đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chưa bước vào mùa cao điểm.

Điểm đáng nói nằm ở hiệu suất. Dù không phải là phim có suất chiếu cao như giai đoạn Tết Nguyên đán, Quỷ nhập tràng 2 vẫn duy trì được tỷ lệ lấp đầy tốt. Điều này cho thấy sức hút đến từ thương hiệu, chứ không chỉ phụ thuộc vào việc “chiếm slot” rạp.

Việc giữ vững vị trí số một với khoảng cách tương đối an toàn so với các đối thủ cho thấy bộ phim đang ở trạng thái đi đường dài, yếu tố quan trọng để tối đa doanh thu. Với đà này, khả năng cao nhà sản xuất sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu thành chuỗi phim kinh dị dài hơi.

Xếp thứ hai là Đếm ngày xa mẹ với doanh thu cuối tuần đạt khoảng 13,3 tỷ đồng, chiếm 21,8% thị phần. Phim bán ra khoảng 145.000 vé/5.200 suất chiếu. Điểm đáng chú ý là khoảng cách giữa hai phim top đầu không quá lớn, chỉ khoảng 4,4 tỷ đồng, cho thấy sự cạnh tranh bắt đầu hình thành thay vì thế “một mình một ngựa” như các tuần trước.

Đếm ngày xa mẹ (có sự tham gia của hai ngôi sao Parasite) bất ngờ đứng vị trí thứ hai phòng vé.

Nếu so với khởi đầu không mấy ấn tượng tại thị trường Hàn Quốc, màn thể hiện của Đếm ngày xa mẹ tại Việt Nam được xem là cú đảo chiều rõ rệt. Chiến dịch truyền thông được đẩy mạnh, cùng nội dung thiên về cảm xúc gia đình vốn là điểm rơi quen thuộc của khán giả Việt Nam giúp bộ phim dần cải thiện hiệu suất.

Phim có tỷ lệ vé/suất tốt, cho thấy khả năng tăng trưởng trong những ngày tới vẫn còn. Nếu duy trì được hiệu ứng truyền miệng, Đếm ngày xa mẹ hoàn toàn có thể tiếp tục rút ngắn khoảng cách với phim dẫn đầu, thậm chí tạo bất ngờ ở giai đoạn sau.

Ở vị trí thứ ba, Cú nhảy kỳ diệu đạt khoảng 12,8 tỷ đồng, chiếm 21% thị phần. Với gần 117.000 vé/3.200 suất chiếu. Bộ phim hoạt hình này duy trì phong độ ổn định, đặc biệt trong nhóm khán giả gia đình và trẻ em. Việc phim hoạt hình có thể giữ vững vị trí top 3 giữa lúc cạnh tranh với phim Việt cho thấy thị trường vẫn có chỗ cho các sản phẩm quốc tế nếu phù hợp tệp khán giả.

Xếp thứ tư là Tài với doanh thu khoảng 6,39 tỷ đồng, tương đương 10,5% thị phần. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là hiệu suất của phim không cao khi chỉ bán được hơn 66.000 vé dù có hơn 1.800 suất chiếu. Tổng doanh thu bộ phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến vượt 100 tỷ đồng sau hơn hai tuần ra rạp.

Đáng tiếc trong tuần qua là sự xuất hiện của Thoát khỏi tận thế, bộ phim từng gây tiếng vang tại thị trường Bắc Mỹ. Tại Việt Nam, phim chỉ đạt khoảng 3,94 tỷ đồng, chiếm 6,5% thị phần, xếp thứ năm.

Với khoảng 26.000 vé/800 suất chiếu, bộ phim có quy mô phát hành khá hạn chế. Thậm chí, một số cụm rạp lớn như Beta Cinema không đưa phim vào lịch chiếu, cho thấy sự dè dặt từ phía nhà phát hành.

Hiệu suất thấp của Thoát khỏi tận thế phản ánh hai vấn đề. Thứ nhất, đề tài hậu tận thế dù hấp dẫn ở thị trường quốc tế nhưng chưa phải lựa chọn ưu tiên của khán giả Việt. Thứ hai, phim ra rạp trong giai đoạn phim Việt đang chiếm ưu thế, khiến không gian cho phim ngoại bị thu hẹp đáng kể.

Thị trường chờ cú nổ điện ảnh dịp 30/4-1/5

Nhìn vào tổng thể bảng xếp hạng, có thể thấy phim Việt đang chiếm ưu thế rõ rệt. Hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về phim nội địa, chiếm tổng cộng hơn 50% thị phần doanh thu. Nếu tính cả Tài, con số này tiếp tục tăng lên, cho thấy sự áp đảo của phim Việt trong giai đoạn hiện tại.

Tuần này (23/3-29/3), không có bộ phim Việt nào ra rạp. Loạt dự án đổ bộ rạp Việt đều là tác phẩm quốc tế như Tứ hổ đại náo, Chúng sẽ đoạt mạng, Vùng đất luân hồi, Kung Fu quái chưởng, Cô bé Coraline hay Project Y: Gái ngoan đổi đời.

Việc thiếu vắng hoàn toàn phim nội địa khiến cục diện phòng vé tuần này dễ thở hơn cho các tác phẩm đang chiếu, đặc biệt là Quỷ nhập tràng 2. Khi không có đối thủ trực tiếp trong nước, bộ phim nhiều khả năng tiếp tục duy trì lợi thế về suất chiếu lẫn doanh thu.

Thị trường đang hướng về cuộc đua nghìn tỷ dịp 30/4-1/5.

Tuy nhiên, do các tựa phim mới chủ yếu là phim ngoại với mức độ nhận diện không quá cao, thị trường tuần này được dự báo khó tạo ra đột biến lớn. Đây nhiều khả năng chỉ là giai đoạn giữ nhiệt trước khi phòng vé bước vào cao điểm cạnh tranh dịp lễ 30/4-1/5.

Đếm ngày xa mẹ là đối thủ bám đuổi đáng chú ý nhất, đặc biệt nếu hiệu ứng truyền miệng tiếp tục phát huy. Trong khi đó, khả năng bứt phá của Thoát khỏi tận thế là không cao, do hạn chế về suất chiếu và sự cạnh tranh từ phim nội địa.

Sự ổn định của phòng vé tuần qua là giai đoạn lấy đà trước khi bước vào cao điểm tiếp theo. Toàn bộ thị trường đang hướng sự chú ý tới kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khi hàng loạt dự án lớn đồng loạt ra rạp.

Với kỳ nghỉ kéo dài tới 9 ngày, đây được xem là một trong những thời điểm vàng của điện ảnh Việt trong năm. Các nhà sản xuất đang chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi không chỉ nội dung mà cả chiến lược phát hành và truyền thông đều đóng vai trò quyết định.