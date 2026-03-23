Cầu thủ Đức Huy khiến MC Huyền Trang khóc nức nở

Tối 22/3, MC Huyền Trang và cầu thủ Phạm Đức Huy tổ chức hôn lễ trong không gian ấm cúng tại Hà Nội. Từng chi tiết trong buổi tiệc được MC Huyền Trang tự tay chăm chút kỹ lưỡng, từ bàn tiệc, quà tặng khách đến các hoạt động giao lưu.

Những món quà nhỏ như socola hình trái tim hay lì xì may mắn dành cho khách sinh nhật tháng 3 cho thấy sự tinh tế của cô dâu. Nhiều khách mời nhận xét đây là một trong những đám cưới chỉn chu và giàu cảm xúc

Cô dâu bật khóc vì món quà đặc biệt từ chú rể

Khoảnh khắc khiến cả khán phòng lặng đi là khi Đức Huy bất ngờ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho cô dâu, chiếc vòng có hình ảnh người cha quá cố của Huyền Trang, được giấu trong bó hoa cưới.

Khi mở món quà, cô dâu bật khóc nức nở. Nhiều khách mời phía dưới cũng không giấu được xúc động. Với Huyền Trang, đó không chỉ là món quà, mà là sự thấu hiểu từ người bạn đời.

Cô dâu Huyền Trang bật khóc vì món quà bất ngờ của Đức Huy trong ngày cưới.

Trong phần phát biểu, Huyền Trang chia sẻ hành trình tình yêu của họ không giống số đông. Cả hai đến với nhau tự nhiên, không lời tỏ tình, không hứa hẹn, thậm chí từng không nghĩ sẽ trở thành một cặp.

Cô nghẹn ngào nhắc đến người cha đã khuất và tin rằng Đức Huy là người “được bố lựa chọn” để đồng hành cùng mình. Khoảnh khắc cô gọi chú rể là “chồng” và “anh” lần đầu tiên trên sân khấu khiến không khí càng thêm xúc động.

"Chúng mình đến với nhau không một lời tỏ tình, không hứa hẹn, chưa bao giờ nghĩ sẽ đi cùng nhau trên đoạn đường với tư cách là người thương của nhau. Chưa bao giờ chúng mình nghĩ sẽ thành đôi. Sự khởi đầu của chúng mình gặp nhiều trắc trở và cuộc sống sắp tới cũng nhiều trắc trở. Nhưng chính sự thẳng thắn, rõ ràng từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, chính sự hiếu thảo, tình nghĩa và chân thành của Huy đã chinh phục người con gái vừa cứng rắn, mạnh mẽ vì chịu quá nhiều tổn thương. Chúng mình đến với nhau từ khi là chị em, bạn bè và hôm nay ở cương vị khác. Ngày hôm nay, Đức Huy - Mù Tạt, hai chị em, hai đứa bạn thân. Kể từ giờ phút này, Mù Tạt tự nguyện gọi Đức Huy là chồng và là anh. Đây là điều Đức Huy mong muốn từ rất lâu. Anh Huy", Huyền Trang nghẹn ngào.

Đáp lại, Đức Huy gửi lời cảm ơn đến hai bên gia đình và hứa sẽ chăm sóc vợ, cùng cô vượt qua mọi thử thách phía trước.

"Con cảm ơn bố mẹ hai bên đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ, dành cả đời yêu thương chúng con. Con xin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc Trang thật tốt để bố mẹ yên tâm. Cảm ơn vợ đã yêu, tin tưởng và chọn chồng. Chồng biết cuộc sống sau này sẽ không chỉ có tiếng cười, có cả sóng gió và thử thách nhưng chồng hứa luôn nắm tay vợ đi hết con đường đó, dù có khó khăn thế nào. Yêu vợ nhiều”, Đức Huy nhắn nhủ.

Dàn khách mời xúc động, ở lại đến cuối buổi tiệc

Đến gần 22h, vẫn còn một nửa khán phòng nán lại để chung vui cùng cô dâu chú rể.

Tham dự đám cưới của cặp đôi có nhiều người nổi tiếng như nghệ sĩ Quang Thắng, BTV Việt Khuê, Quỳnh Anh, vợ chồng ca sĩ Trần Anh Quân và Trương Hoàng Mai Anh...

Dàn sao Việt dự đám cưới MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy.

BTV Quỳnh Anh nhận xét đây là một trong những lễ cưới giàu cảm xúc cô từng tham dự.

“Đám cưới xúc động lắm, những giọt nước mắt đan xen cả những nụ cười ấm áp, tình cảm và nhiều cảm xúc nhất từ trước tới giờ tôi từng dự. Gần 22h đêm mà khách vẫn ngồi lại tới nửa khán phòng đủ hiểu tình cảm mà mọi người dành cho hai em nhiều chừng nào. Tất cả lời chúc tốt đẹp nhất xin dành tặng hai em, viên mãn hạnh phúc trên hành trình phía trước, yêu thương quá nhiều và sớm sinh quý tử”, cô chia sẻ.

“Tôi đã đi đám cưới nhiều người nổi tiếng nhưng chưa thấy tiệc nào lại nhiều cảm xúc như cưới Tạt và Huy. Cách cặp đôi tinh tế trong từng món quà tặng khách để trên bàn ăn là hai chiếc socola trái tim trắng đỏ trong chiếc hộp nhỏ xinh hay mời những quan khách sinh nhật tháng 3 uống ly rượu cùng chiếc lì xì may mắn và cùng họ thổi bánh sinh nhật sao mà đáng yêu đến thế", một khách mời chia sẻ.

MC Huyền Trang sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV qua loạt chương trình giải trí như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp… Bên cạnh vai trò MC, Huyền Trang còn thử sức với diễn xuất, góp mặt trong các phim 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, từng cùng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích Á quân tại AFC U-23 Championship 2018, vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia. Trong sự nghiệp CLB, Đức Huy từng khoác áo Hà Nội FC, sau đó thi đấu cho Nam Định, Bình Định và Công an TPHCM.

Cặp đôi bắt đầu tìm hiểu từ cuối năm 2024 và công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh kỷ niệm. Đến tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn bạn gái tại Hàn Quốc. Trước tiệc cưới ở Hà Nội, cả hai làm lễ ăn hỏi ngày 27/2 và lễ rước dâu hôm 14/3.