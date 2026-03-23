Quy tắc ngầm từ vụ Chương Tử Di lườm nguýt đàn em

Theo QQ, Chương Tử Di, Đường Yên, Trương Nhược Quân... tham gia sự kiện khai trương cửa hàng trang sức cao cấp nhưng nảy sinh tranh cãi về chỗ đứng của các nghệ sĩ, khiến cộng đồng mạng bàn luận suốt nhiều ngày. Hậu quả là Đường Yên vướng tẩy chay, thậm chí bị phía thương hiệu xóa bài giới thiệu.

Chương Tử Di lườm đàn em?

Đối với thương hiệu, Chương Tử Di có chức danh cao nhất Đại diện toàn cầu, Đường Yên chỉ là Đại diện Trung Quốc. Khi MC đọc tên nghệ sĩ bước lên cắt băng khánh thành chi nhánh, Đường Yên bước lên trước, nhanh chóng đứng vào vị trí trung tâm, làm xáo trộn thứ bậc của mọi người. Sau đó, ban tổ chức phải mất thời gian sắp xếp lại vị trí, Chương Tử Di cũng bị bắt gặp có hành động lườm đàn em.

Thương hiệu phải thay đổi cách sắp xếp để phù hợp với địa vị danh tiếng của dàn khách mời.

Đối với scandal trên, đa số khán giả đều đứng về phía Chương Tử Di. Xét về địa vị trong giới giải trí, nữ diễn viên họ Chương hơn hẳn đàn em. Ngay cả chức danh của thương hiệu cô cũng hơn Đường Yên.

"Đường Yên dám chiếm vị trí của Chương Tử Di", "Chỉ một cái liếc mắt của Chương Tử Di cũng đủ để giải thích vấn đề về cách bố trí gian hàng", "Sự thay đổi sau đó chứng tỏ vị trí ban đầu không được phía thương hiệu công nhận", "Tôi thắc mắc tại sao Đường Yên không thể bỏ được thói quen này dù đã bị nhắc nhiều lần rồi", "Tính khí của Chương Tử Di đã dịu đi nhiều, nếu là trước đây cô ấy đã nói thẳng rồi", "Trong cả sự nghiệp của mình, Chương Tử Di luôn là tâm điểm chú ý, đều đứng ở vị trí cao nhất, hiểu chứ?".

Theo QQ, việc tranh cãi vị trí đứng tại các sự kiện, chỗ ngồi tại lễ trao giải, thứ tự bước lên thảm đỏ thường xuyên xảy ra trong giới giải trí Hoa ngữ.

Tại giới giải trí Trung Quốc, vị trí trung tâm, chỗ ngồi hay thứ tự giới thiệu tên diễn viên (gọi là phiên vị) đều tượng trưng cho địa vị, độ nổi tiếng của ngôi sao. Nhiều khán giả cho rằng, để giành được vị trí cao hơn, các nghệ sĩ luôn nỗ lực đạt thành tựu trong sự nghiệp, phải bỏ ra nhiều công sức trong suốt nhiều năm. Do đó, việc bị tranh mất vị trí sẽ khiến nghệ sĩ và người hâm mộ khó chịu. Tuy nhiên, cũng có không ít đội ngũ đứng sau các diễn viên luôn tranh thủ để lấy được vị trí cao nhất có lợi cho danh tiếng của mình.

Chương Tử Di lườm nguýt Đường Yên nhưng khán giả lại ủng hộ cách làm của cô.

Tranh cãi chỉ vì chiếc ghế ngồi

Tháng 2, tại sự kiện Đêm hội Weibo, ban tổ chức sắp xếp Dương Mịch và Tiêu Chiến ngồi hai bên Tân Chỉ Lôi, cả ba đều ngồi ở ghế trung tâm, nhưng Tân Chỉ Lôi là người giữ vị trí chính giữa (Center, C vị). Tuy nhiên, sau đó một nhân viên đã ra xé bảng tên của Tiêu Chiến, khiến chiếc ghế chỉ còn lại hai vị trí dành cho Dương Mịch và Tân Chỉ Lôi.

Việc xé bảng tên gây ra nhiều tranh cãi. Điều này giúp Dương Mịch nâng vị thế ngang tầm Tân Chỉ Lôi, người vừa giành được giải thưởng Ảnh hậu của LHP Quốc tế Venice (Italia).

Tuy nhiên, sau đó Tiêu Chiến nhất quyết không bước vào hội trường. Người hâm mộ nam diễn viên tức giận chỉ trích Dương Mịch đang cố tình tranh vị trí trung tâm, chơi xấu với cả đàn chị và đàn em. Nhiều fan của Tiêu Chiến còn đánh giá một sao trên Douban cho tác phẩm Sinh vạn vật của Dương Mịch.

Tiêu Chiến thà đứng suốt buổi lễ, chứ không chấp nhận việc bị đẩy ra rìa để đảm bảo vị thế của mình.

Nhiều người cho rằng Dương Mịch vì tranh ghế với đồng nghiệp mà giở trò tiểu xảo, nhưng cũng có người khẳng định nữ diễn viên cũng bị sự tắc trách của ban tổ chức hại. Cuối cùng, nhân viên của Weibo đã phải ra dán lại bảng tên của ba nghệ sĩ. Sau đó, Tiêu Chiến nhất quyết không ngồi vào vị trí vì cho rằng mình không được tôn trọng. Sự việc khiến hai fandom nảy sinh cuộc chiến căng thẳng kéo dài hàng tuần, danh tiếng của Dương Mịch cũng phần nào bị ảnh hưởng.

Trước đó, nam diễn viên Bành Vu Yến cũng từng gây tranh cãi vì ngồi vào vị trí của đàn chị Lý Băng Băng trong sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo. Nam diễn viên bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng đàn chị, kiêu ngạo quá mức. Anh cũng giải thích mình chỉ ngồi theo sắp xếp của ban tổ chức nhưng lý do không được khán giả chấp nhận.

Sau khi đắc tội đàn chị, sự nghiệp của Bành Vu Yến bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vốn là ngôi sao điện ảnh vừa có ngoại hình, có diễn xuất và thành tích tốt, anh không được giao thêm dự án mới, phải ở nhà nhiều tháng rồi quay trở lại thị trường Đài Loan, Hong Kong, để đóng phim thay vì được nâng đỡ tại Đại lục. Sự việc trở thành ví dụ lớn nhất cho việc tranh giành chỗ ngồi không thuộc về mình.

Trước khi xảy ra scandal, Lý Băng Băng vẫn vui vẻ trò chuyện với Bành Vu Yến. Sau khi bị chiếm chỗ, cô đứng ở hậu đài nhất quyết không ra sân khấu.

Theo Sina, mỗi chiếc ghế tại hội trường sự kiện không chỉ là chỗ ngồi mà còn thể hiện địa vị, danh tiếng, quyền lực và tương lai của các nghệ sĩ. Trong năm trước đó, nghệ sĩ nào có thành tích tốt hơn thì sẽ được ngồi ở vị trí trung tâm, càng gần sân khấu. Những người được nhà sản xuất kỳ vọng, nâng đỡ cũng có chỗ ngồi tốt hơn so với các diễn viên danh tiếng bình thường khác.

Tương tự, thứ tự bước ra thảm đỏ cũng thể hiện địa vị của các ngôi sao, vì vậy không hiếm trường hợp nghệ sĩ cố tình đi muộn, sử dụng chiêu trò để bước lên thảm đỏ sau cùng. Tuy nhiên, trong giới giải trí rất trọng quy tắc địa vị, vì vậy những ngôi sao chen hàng không tránh được việc bị mỉa mai một thời gian dài.