Phim trăm tỷ của Trường Giang rời rạp

Đỗ Quyên
TPO - Bộ phim “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang chỉ còn 4 suất chiếu, bán được 16 vé và chính thức rời rạp từ ngày 20/3.

Đến trưa 19/3, hệ thống Box Office Vietnam ghi nhận Nhà ba tôi một phòng chỉ bán được 16 vé từ 4 suất chiếu, thu 1,2 triệu đồng. Bộ phim hiện chỉ còn chiếu tại một rạp duy nhất trước khi chính thức rời cuộc đua phòng vé từ ngày 20/3.

Ra mắt từ Mùng 1 Tết, tác phẩm của Trường Giang đạt tổng doanh thu 110,9 tỷ đồng, góp mặt trong nhóm phim trăm tỷ của năm. Tuy nhiên, đà giảm nhanh sau giai đoạn đầu cho thấy sức hút của phim không bền.

Nhà ba tôi một phòng đánh dấu lần đầu Trường Giang đảm nhận cùng lúc ba vai trò là nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên chính. Đây được xem là bước đi tham vọng, cho thấy anh muốn kiểm soát toàn diện một dự án điện ảnh mang dấu ấn cá nhân.

Tạo hình của Trường Giang trong phim Nhà ba tôi một phòng.

Phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Đoàn Minh Anh, Lê Khánh, Anh Tú Atus, nội dung xoay quanh mối quan hệ cha con trong không gian sống chật hẹp, từ đó khai thác những xung đột thế hệ và hành trình hàn gắn. Dự án kết hợp giữa yếu tố hài và cảm xúc gia đình, được xem thế mạnh của Trường Giang.

Chia sẻ về dự án, Trường Giang từng cho biết anh đầu tư nghiêm túc cả về kịch bản lẫn bối cảnh, mong muốn mang đến một câu chuyện gần gũi nhưng chạm đến cảm xúc người xem. Nam nghệ sĩ khẳng định đây là bộ phim anh “dồn nhiều tâm huyết nhất từ trước đến nay”, đặc biệt khi tự mình đứng ở cả ba vị trí quan trọng.

Ngay từ khi ra rạp, phim của Trường Giang bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ lớn, trong đó có dự án của Trấn Thành cùng những bộ phim quy tụ các tên tuổi như Thu Trang, Xuân Hinh, Tuấn Trần, Phương Anh Đào.

Ở giai đoạn đầu, Nhà ba tôi một phòng nhanh chóng chiếm lợi thế về suất chiếu và doanh thu, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng phim Tết. Việc lựa chọn thời điểm ra rạp được đánh giá là hợp lý, giúp phim tận dụng tốt lượng khán giả dịp cao điểm.

Doanh thu hơn 100 tỷ đồng được xem là thành công lớn của Trường Giang, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Đây cũng là minh chứng cho sức hút thương hiệu cá nhân của anh với khán giả đại chúng.

Tuy nhiên bộ phim vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như kịch bản đi theo lối mòn quen thuộc, thiếu đột phá. Nhịp phim chậm, cao trào chưa đủ mạnh khiến hiệu ứng truyền miệng không tích cực, dẫn đến việc sụt giảm nhanh sau hai tuần đầu.

Điểm mạnh của phim vẫn nằm ở chất liệu đời thường, dễ xem, phù hợp không khí gia đình dịp Tết. Tuy nhiên, điều này không đủ để giữ chân khán giả lâu dài trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe.

