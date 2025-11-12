120 gian hàng ẩm thực tạo nên 'hành trình vị giác năm châu'

TPO - Với thông điệp tôn vinh bản sắc và thúc đẩy hội nhập, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu. Hơn 120 gian hàng ẩm thực từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán... mở ra hành trình khám phá đa sắc màu văn hóa và lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.

Buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 được tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội. Liên hoan là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước và các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu tại họp báo giới thiệu sự kiện, bà Hoàng Thu Nga - Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan - nhấn mạnh sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và kết nối, nơi mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của từng quốc gia.

Bà Hoàng Thu Nga - ﻿Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 - giới thiệu về các hoạt động trong liên hoan.

"Qua từng món ăn, chúng ta không chỉ chia sẻ hương vị mà còn chia sẻ sự sáng tạo, thấu hiểu lẫn nhau và khơi dậy tinh thần hợp tác. Liên hoan lần này cũng đánh dấu bước phát triển mới về chất lượng tổ chức, khi các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực được thiết kế phong phú, đa chiều hơn, tạo nên một không gian thưởng thức trọn vẹn cho công chúng và bạn bè quốc tế", bà Hoàng Thu Nga nêu.

Với chủ đề Trip of flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 mở ra cơ hội thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tiến tới mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Chia sẻ thêm về điểm khác biệt của liên hoan năm nay, bà Lê Thị Thiết - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, thành viên ban tổ chức nói liên hoan có khu vực giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung giới thiệu di sản ẩm thực của cả nước.

Đó là những món ăn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như phở, mì Quảng, bánh xèo, bánh mì… Ngoài ra, nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng và nghệ nhân ẩm thực sẽ tham gia trình diễn, kể chuyện ẩm thực Việt Nam như nghệ nhân Phạm Thị Ánh Tuyết, nghệ nhân làng Vân Cù…

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 tại Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).