Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

120 gian hàng ẩm thực tạo nên 'hành trình vị giác năm châu'

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với thông điệp tôn vinh bản sắc và thúc đẩy hội nhập, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo, kết nối Việt Nam với bạn bè năm châu. Hơn 120 gian hàng ẩm thực từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán... mở ra hành trình khám phá đa sắc màu văn hóa và lan tỏa tinh thần hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè thế giới.

Buổi họp báo giới thiệu Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 được tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội. Liên hoan là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế do Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước và các đơn vị liên quan tổ chức.

Phát biểu tại họp báo giới thiệu sự kiện, bà Hoàng Thu Nga - Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan - nhấn mạnh sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và kết nối, nơi mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của từng quốc gia.

2-ba-hoang-thu-nga-pho-truong-ban-to-chuc-lhvhatqt-2025-phat-bieu-tai-hop-bao-2627.jpg
Bà Hoàng Thu Nga - ﻿Phó Trưởng ban tổ chức Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 - giới thiệu về các hoạt động trong liên hoan.

"Qua từng món ăn, chúng ta không chỉ chia sẻ hương vị mà còn chia sẻ sự sáng tạo, thấu hiểu lẫn nhau và khơi dậy tinh thần hợp tác. Liên hoan lần này cũng đánh dấu bước phát triển mới về chất lượng tổ chức, khi các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực được thiết kế phong phú, đa chiều hơn, tạo nên một không gian thưởng thức trọn vẹn cho công chúng và bạn bè quốc tế", bà Hoàng Thu Nga nêu.

Với chủ đề Trip of flavors - Hành trình vị giác khắp năm châu, Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 mở ra cơ hội thúc đẩy ngoại giao văn hóa, tiến tới mở rộng hợp tác quốc tế và lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo, hội nhập.

224d8697-b9cf-4e4e-9a0c-701a97b8b45a.jpg
1-1-1670757316122-175.jpg
Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế là một trong những sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa và ẩm thực giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Sự kiện năm nay có sự tham gia của 120 gian hàng ẩm thực đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và các doanh nghiệp lớn.

1-dai-dien-ban-to-chuc-ban-co-van-trao-doi-ve-noi-dung-chuong-trinh-lien-hoan-4241.jpg
Họp báo giới thiệu Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 được tổ chức ngày 11/11 tại Hà Nội.

Chia sẻ thêm về điểm khác biệt của liên hoan năm nay, bà Lê Thị Thiết - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, thành viên ban tổ chức nói liên hoan có khu vực giới thiệu tinh hoa văn hóa Việt Nam, trong đó tập trung giới thiệu di sản ẩm thực của cả nước.
Đó là những món ăn đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như phở, mì Quảng, bánh xèo, bánh mì… Ngoài ra, nhiều thương hiệu ẩm thực nổi tiếng và nghệ nhân ẩm thực sẽ tham gia trình diễn, kể chuyện ẩm thực Việt Nam như nghệ nhân Phạm Thị Ánh Tuyết, nghệ nhân làng Vân Cù…

Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 diễn ra trong hai ngày 22 và 23/11 tại Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội).

Gia Linh
#Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 #văn hóa #ẩm thực #Hà Nội #quốc tế #liên hoan #giao lưu quốc tế #du lịch #công nghệ số #Bộ Ngoại giao #Đại sứ quán #Lãnh sự quán #Trung tâm Văn hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục