Chưa có bài hát hay về ngành văn hóa

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao, du lịch, với mong muốn tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên. Theo nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - lĩnh vực thể thao, du lịch có nhiều bài hát hay, nhưng riêng văn hóa chưa có nhiều sáng tác hay, chủ yếu viết theo đặt hàng.

Chiều 13/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) chủ trì, phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL) và các đơn vị liên quan tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông khẳng định cuộc thi là hoạt động tôn vinh giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc".

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại lễ phát động.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh âm nhạc luôn có một sức mạnh đặc biệt - chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và kết nối con người. Một bài hát hay có thể trở thành biểu tượng tinh thần, sống mãi với thời gian, được cất vang trong các phong trào thi đua, lễ hội hay trên những sân khấu khắp mọi miền Tổ quốc.

Với ý nghĩa đó, Bộ VHTTDL phát động cuộc thi sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao, du lịch, với mong muốn tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên và người lao động toàn ngành.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - nhận định đây là cơ hội để các nhạc sĩ bày tỏ tình cảm với ngành, nghề họ đang công tác. "Lĩnh vực thể thao, du lịch có nhiều bài hát hay, nhưng riêng văn hóa chưa có nhiều sáng tác hay, chủ yếu viết theo đặt hàng. Sau khi hội đồng nghệ thuật chấm chọn, các tác phẩm sẽ được sản xuất, gửi về những người đang công tác trong ngành văn hóa trên toàn quốc để lấy ý kiến. Đó là điểm mới của cuộc thi sáng tác lần này", nhạc sĩ Đức Trịnh nói.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - nhận định cuộc thi là cơ hội để các nhạc sĩ bày tỏ tình cảm với ngành văn hóa.

Ban tổ chức cam kết cuộc thi diễn ra công bằng, minh bạch, nghiêm túc, với sự tham gia của các nhạc sĩ, nhà chuyên môn uy tín trong hội đồng giám khảo. Các ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành, được dàn dựng và biểu diễn trong các sự kiện, hội diễn, chương trình nghệ thuật lớn.

Cơ cấu giải gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 50 triệu đồng. Ban tổ chức có thể điều chỉnh cơ cấu giải thưởng tùy theo chất lượng, số lượng tác phẩm dự thi.