Đức Phúc xin lỗi

Ngọc Ánh
TPO - Cách thời điểm tổ chức show của Đức Phúc khoảng 3 ngày, ban tổ chức thông báo hoãn khiến khán giả bất ngờ. Lên tiếng về sự việc, ca sĩ Đức Phúc cho biết anh gặp vấn đề về sức khỏe và gửi lời xin lỗi khán giả.

Ca sĩ Đức Phúc cho biết đang gặp một số vấn đề về sức khỏe và chưa thể đảm bảo tham gia trọn vẹn một chương trình âm nhạc. Đó là lý do mini show Đức Phúc - Em đồng ý dự kiến diễn ra vào tối 15/11 phải tạm hoãn, dự kiến dời lịch tổ chức sang 2026.

Nam ca sĩ gửi lời xin lỗi đến khán giả và nghệ sĩ khách mời Noo Phước Thịnh vì sự cố ngoài ý muốn.

514060190-23902628192751368-572392900567338082-n-9154.jpg
Đức Phúc đang gặp vấn đề sức khỏe.

"Chúng tôi thấu hiểu niềm mong đợi của các bạn, và mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ mọi người. Sức khỏe của nghệ sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu, hy vọng nghệ sĩ Đức Phúc sớm hồi phục để có thể trở lại sân khấu trong thời gian gần nhất. Chương trình mới dự kiến được kết hợp cùng chuỗi hoạt động đặc biệt của nghệ sĩ, với sự đầu tư kỹ lưỡng và quy mô lớn hơn, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm âm nhạc trọn vẹn, đáng nhớ dành cho khán giả", đại diện Đức Phúc nói thêm.

Trước đó, cách thời điểm tổ chức show khoảng 3 ngày, ban tổ chức thông báo hoãn mini show khiến khán giả bất ngờ. Dù vé được hoàn tiền 100%, nhiều người vẫn bức xúc vì sự kiện hoãn gấp. Một số khán giả đã đặt vé máy bay, khách sạn nên không khỏi hụt hẫng.

566916185-1343302367163026-682756090877959899-n-6601.jpg
Đức Phúc nâng cúp quán quân cuộc thi quốc tế.

Mini show Đức Phúc - Em đồng ý là show đầu tiên của Đức Phúc sau khi giành quán quân tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương.

Đức Phúc cho biết muốn mang đến câu chuyện đậm bản sắc, kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại để tạo nên phần trình diễn gần gũi khán giả trong nước, đồng thời tiếp cận bạn bè quốc tế, giúp họ hiểu hơn về văn hóa Việt.

Trước khi thi đấu quốc tế, Đức Phúc tỏa sáng tại game show Anh trai say hi, lọt vào đội hình cuối cùng. Đức Phúc sinh năm 1996 tại Hà Nội, là quán quân cuộc thi Giọng hát Việt 2015. Nam ca sĩ có các bản hit như Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về.

Ngọc Ánh
