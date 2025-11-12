Điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp được vinh danh là không quảng cáo sai sự thật

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

TPO - Tại họp báo giới thiệu Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025, đại diện ban tổ chức nhấn mạnh doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật sẽ không đủ điều kiện được vinh danh doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đây cũng là sự sửa đổi trong bộ tiêu chí năm 2025 nhằm hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh trung thực, bền vững và có trách nhiệm.

Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025 tại Hà Nội vào chiều 10/11.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó góp phần lan tỏa thông điệp, khích lệ tinh thần cống hiến của doanh nhân Việt Nam trên hành trình xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, nhân văn và trách nhiệm.

z7209202402269-7621caa675ae5b857cd57704745676f2.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại họp báo giới thiệu Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp lần thứ 5 - năm 2025. Ảnh: Trần Huấn.

Theo ông Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, diễn đàn không chỉ tổng kết một chặng đường, mà còn mở ra hướng đi mới, nơi văn hóa kinh doanh được xem là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và bản sắc của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.

Tại buổi họp báo, ban tổ chức cũng giới thiệu tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam (sửa đổi năm 2025) với nhiều thay đổi mang tính cốt lõi.

Cụ thể, ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức diễn đàn - cho biết các tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam được điều chỉnh qua từng năm để phù hợp với thực tiễn của xã hội.

z7209158850844-249781b28e83e1d7b210343ed32f71a3-7903.jpg
Ông Mạc Quốc Anh nêu điểm khác biệt của các tiêu chí tiên quyết nhằm đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2025. Ảnh: Trần Huấn.

Những tiêu chí tiên quyết để đánh giá doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2025 được cập nhật với 5 tiêu chí gồm không buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại hoặc quảng cáo sai sự thật, không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng độc hại hay gây hủy hoại môi trường, không nợ lương, nợ bảo hiểm hoặc vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, không lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay vi phạm đạo đức nghề nghiệp và không vi phạm các quy định pháp luật khác.

Ông Mạc Quốc Anh nhấn mạnh những doanh nghiệp không đáp ứng được tiêu chí nêu trên sẽ không thể vượt qua vòng loại.

Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025 sẽ diễn ra ngày 21/12 tại khách sạn Grand Plaza Hà Nội. Tại đây, ban tổ chức công bố và trao chứng nhận các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam 2025, vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu hưởng ứng Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động (giai đoạn 2016-2024)...

z7209202312467-6e2fc58ca92d32210543ef8d8253ae0b.jpg
Họp báo giới thiệu Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025 tại Hà Nội vào chiều 10/11. Ảnh: Trần Huấn.

Đặc biệt, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam lần đầu tiên công bố Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hà Nội 2025, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình định hình hệ giá trị chuẩn mực cho doanh nghiệp Việt.

Diễn đàn thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025 là sự kiện có tính chất dấu ấn trong hành trình định hình bản sắc Việt trong kinh doanh, nơi văn hóa trở thành tài sản vô hình nhưng có sức lan toả và tạo dựng niềm tin lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Gia Linh
