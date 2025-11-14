Mốt quần siêu ngắn

TPO - Tờ The Atlantic cho rằng người nổi tiếng dường như bị dị ứng với quần dài, điều này cho thấy qua việc nhiều ngôi sao chọn mặc những chiếc quần siêu ngắn, mỏng manh. Xu hướng này được tạm gọi là "bỉm thời trang".

Xu hướng "bỉm thời trang"

Tờ The Atlantic nhận định người nổi tiếng dường như bị "dị ứng quần dài". Tờ này cho biết Bella Hadid và Julia Fox thường xuyên ra đường chỉ với "nội y". Theo đó, bodysuit, blazer dáng rộng mặc như váy, hay các chất liệu xuyên thấu để lộ đồ lót bên trong giờ đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Xu hướng “không quần” lan rộng này đã sinh ra một kiểu trang phục mới, khi quần ngắn hơn cả quần đùi siêu ngắn và dày dặn hơn đồ lót. Xu hướng này được tờ The Atlantic tạm gọi là “bỉm thời trang”.

Người mẫu Barbara Palvin diện mốt "không quần" tại Brooklyn, New York.

Tiền thân gần nhất của xu hướng này là quần hot pants của thập niên 1970 hoặc phần dưới của bộ playsuit hai mảnh thịnh hành vào những năm 1940, điểm chung cả hai loại trang phục này đều giống quần ngắn hơn là đồ lót.

“Bỉm thời trang” khác ở chỗ nó có phom dáng rõ ràng của đồ lót: có thể là quần cạp cao, kiểu bikini. Đây là kiểu nội y được thiết kế ngay từ đầu để mặc ra ngoài. Nó có thể đi kèm phụ kiện như thắt lưng, được gắn đá, hoặc làm bằng chất liệu đặc biệt như da hay len dệt thô.

Mẫu trang phục này xuất hiện trong bộ sưu tập Thu - Đông 2023 của Miu Miu. Đến show Xuân - Hè 2026 của Prada, xu hướng này bắt đầu có phiên bản dành cho nam.

Xu hướng "bỉm thời trang" tiếp tục xuất hiện trên runway.

Khác với suy nghĩ của nhiều người, “bỉm thời trang” không phải là để khoe vòng ba mà là để phô bày đôi chân. “Đây là một sự chuyển hướng rất thú vị về phía đôi chân,” Nancy Deihl - đồng tác giả cuốn The history of modern fashion: From 1850 - nhận xét.

Nguyên nhân khiến xu hướng này bùng nổ là vì "bỉm thời trang" thu hút sự chú ý. “Ngày nay, thật không dễ để gây sốc hay khiến người ta ngạc nhiên trong thời trang nữa,” Sonya Abrego - nhà sử học thời trang tại trường Thiết kế Parsons - chia sẻ.

Theo đó, các chuyên gia về thời trang cho biết những kiểu áo xẻ sâu, vải xuyên thấu hay trang phục hở hang giờ hiếm khi tạo ấn tượng giữa vô số ảnh và video tràn ngập trên mạng. Còn “bỉm thời trang” có thể khiến người ta thấy táo bạo hơn đôi chút, vì đó là phần trang phục ở phía dưới.

Trào lưu được nhiều ngôi sao lăng xê

Không khó để kể tên những ngôi sao yêu thích phong cách này như Hailey Bieber, Kendall Jenner, Jodie Turner-Smith... Với sự lăng xê của những ngôi sao này, mốt "bỉm thời trang" dần được nhiều người biết đến.

Jodie Turner-Smith mang phong cách này lên thảm đỏ trong sự kiện Vogue World tháng 9/2023. Nữ diễn viên diện một chiếc quần lụa đen của Viktor & Rolf phối cùng áo corset điêu khắc điểm xuyết nơ lớn ấn tượng với phụ kiện là găng tay đen, giày cao gót, trang sức kim cương cùng lớp trang điểm đính pha lê lấp lánh.

Jordan Chiles cũng bắt kịp xu hướng vào tháng 11/2025 khi xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu mùa 5 của Stranger Things ở Los Angeles, chỉ mặc một chiếc blazer màu hồng rực. Julianne Hough khoe đôi chân săn chắc trong bộ blazer dáng gọn và quần ngắn tại New York vào tháng 9/2025.

Lisa - thành viên nhóm BlackPink (trái) và Sabrina Carpenter cùng gây ấn tượng tại thảm đỏ Met Gala 2025 với phong cách này.

Sabrina Carpenter và Lisa - thành viên nhóm BlackPink cùng gây ấn tượng tại thảm đỏ Met Gala 2025 với phong cách này. Giọng ca Busy woman gây ấn tượng với bộ bodysuit lấy cảm hứng từ tuxedo màu đỏ rượu vang của Louis Vuitton. Trong khi đó, Lisa diện một bộ trang phục đen gồm quần lót, giày cao gót, áo khoác dệt kim và quần tất xuyên thấu.

Trào lưu này cũng xuất hiện nhiều trên các sân khấu âm nhạc. Trong phần The Tortured Poets Department của buổi lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift diện chiếc quần ánh kim cạp cao của Vivienne Westwood, phối cùng áo ngực đồng bộ.

Trang phục này ngày càng trở nên quen thuộc với các ca sĩ nhạc pop, vừa nổi bật trên sân khấu, vừa thuận tiện di chuyển và thay đổi. “Tôi xem đó là ‘nội y của ngôi sao nhạc pop’. Nó tạo hiệu ứng thị giác, giúp kéo dài đôi chân”, Sarah Chapelle - người điều hành blog Taylor Swift Style - chia sẻ.

Dù được nhiều ngôi sao yêu thích, nhưng việc ứng dụng nó vào đời sống là việc không đơn giản. Với nhiều chuyên gia, nhà thiết kế thời trang, trào lưu này dường như dành riêng cho người nổi tiếng và khó lan tới các thương hiệu phổ thông. Với số đông, xu hướng khoe chân được thể hiện ở những phiên bản kín đáo hơn như short siêu ngắn hay chân váy mini.

“Việc Kristen Stewart dạo phố với nội y len dệt hay Sydney Sweeney diện quần tam giác đính đá khác hẳn một người bình thường làm thế. Với người nổi tiếng, đời sống là sự tiếp nối của sân khấu và họ luôn mặc để được chụp hình”, Nancy Deihl nói.