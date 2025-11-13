Đen nắm tay Hoàng Thùy Linh trước 30.000 khán giả ở Quảng Ninh

TPO - Hình ảnh ca sĩ Đen Vâu xuất hiện và nắm tay Hoàng Thùy Linh cùng biểu diễn bài hát Vị nhà trong chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng đã khiến cho hơn 30.000 khán giả tại Quảng trường 30 tháng 10 bùng nổ, hò reo.