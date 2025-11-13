Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Đen nắm tay Hoàng Thùy Linh trước 30.000 khán giả ở Quảng Ninh

Quốc Nam

TPO - Hình ảnh ca sĩ Đen Vâu xuất hiện và nắm tay Hoàng Thùy Linh cùng biểu diễn bài hát Vị nhà trong chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng đã khiến cho hơn 30.000 khán giả tại Quảng trường 30 tháng 10 bùng nổ, hò reo.

Hơn 30.000 khán giả cháy hết mình trong đêm concert thứ 2 của Quảng Ninh
tp-quocnam-z62-6680.jpg
Tối 12/11, hơn 30.000 khán giả đổ về Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để xem concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng. Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than và là chương trình concert hoành tráng thứ 2 sau concert kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-5387-enhanced-nr.jpg
Về dự có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tạ Quang Đông. Đại diện các cơ quan trung ương và chính quyền tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-5367-enhanced-nr.jpg
Ngoài ra, hơn 30.000 khán giả đã lấp đầy các khán đài và khu vực trung tâm của chương trình concert.
tp-quocnam-z62-5707.jpg
tp-quocnam-z62-5677-enhanced-nr.jpg
tp-quocnam-z62-5557-enhanced-nr.jpg
tp-quocnam-z62-5514-enhanced-nr.jpg
Các ca sĩ, nghệ sĩ như Quang Thọ, Trọng Tấn, Đỗ Hoàng Hiệp... đã cháy hết mình với những bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi vùng mỏ Quảng Ninh và truyền thống giai cấp công nhân ngành than.
tp-quocnam-z62-5891.jpg
Hình ảnh ca sĩ Đen Vâu nắm tay Hoàng Thùy Linh biểu diễn ca khúc Vị nhà ngay trên sân khấu quê hương của anh khiến hơn 30.000 khán giả tại Quảng trường 30 tháng 10 bùng nổ, reo hò. Đen Vâu sinh ra và lớn lên tại thành phố Hạ Long, anh chia sẻ đã gắn bó với công việc bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long trước khi trở thành rapper nổi tiếng, anh cũng kêu gọi thế hệ trẻ Quảng Ninh chung tay bảo vệ thiên nhiên và môi trường.
tp-quocnam-z62-5776.jpg
tp-quocnam-z62-5994.jpg
Hoàng Thùy Linh mang ca khúc See tình về Quảng Ninh còn Đen Vâu thì biểu diễn ca khúc Đưa tiền về cho mẹ và Đi về nhà. Cả hai ca khúc đều nhận được sự ủng hộ của khán giả.
tp-quocnam-z62-6349.jpg
Ngoài Đen Vâu, Bích Phương cũng về quê biểu diễn cho khán giả với hai ca khúc Bùa yêu và Đi đu đưa đi. Bích Phương chia sẻ mỗi lần về Quảng Ninh biểu diễn như được trở về nhà vừa gần gũi, thân thương nhưng cũng rất lạ lẫm khi quê hương thay đổi nhanh chóng với những đô thị hiện đại. Giọng ca Bùa yêu cảm thấy xúc động nhất là dù đi xa đến đâu, người Quảng Ninh vẫn luôn giữ được "chất" của mình.
tp-quocnam-z62-6565.jpg
tp-quocnam-z62-6472.jpg
tp-quocnam-z62-6149.jpg
tp-quocnam-z62-6484.jpg
Ngoài ra, các ca sĩ như Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Quang Hùng MasterD, (S)trong Trọng Hiếu, Rhyder... mang đến cho khán giả Quảng Ninh các ca khúc "hot hit" trở thành thương hiệu như Việt Nam in love, Hào Quang, Con đường tôi, Dám khác biệt, Ánh mắt biết cười, Tôi thật phi thường....
tp-quocnam-z62-6031.jpg
Mỗi tiết mục đều khiến hơn 30.000 khán giả cháy hết mình và cổ vũ nhiệt tình cùng các ca sĩ.
tp-quocnam-z62-6661.jpg
tp-quocnam-z62-6696.jpg
Trúc Nhân xuất hiện tại tiết mục cuối với bài hát Bốn chữ lắm và có màn biểu diễn đầy ngẫu hứng với Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ cùng nhóm Oplus với bài hát Tình ca người thợ mỏ. Đây là ca khúc truyền thống của công nhân ngành than, của vùng mỏ Quảng Ninh từ ách nô lệ đã vươn lên đấu tranh, giải phóng vùng mỏ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
tp-quocnam-z62-5442-enhanced-nr.jpg
Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết điểm nhấn của concert lần này là lần đầu tiên biểu diễn xiếc xen kẽ cùng các tiết mục múa, hát sôi động trên sân khấu. Concert có sự phối hợp giữa những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng công nghệ 3D, visual hiện đại... mang đến sự mới mẻ cho khán giả.
tp-quocnam-z62-6686.jpg
Chương trình nghệ thuật chính luận Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng là hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến tương lai của vùng đất Quảng Ninh - nơi “Kỷ luật và Đồng tâm” không chỉ là khẩu hiệu lịch sử mà là tinh thần, là ngọn lửa tiên phong thắp sáng hành trình phát triển hôm nay. Từ “than trong lòng đất” - biểu tượng của sức mạnh, nghị lực đến “ánh sáng và khát vọng”- biểu tượng của đổi mới, sáng tạo và dẫn đầu.
tp-quocnam-z62-6722.jpg
Chương trình có chủ đề từ “Kỷ luật và Đồng tâm” đến “Khát vọng dẫn đầu”, gồm 3 chương xuyên suốt, liền mạch cảm xúc: Chương 1: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin, Chương 2: Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh và Chương 3: Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Quốc Nam
