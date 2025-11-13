Đen nắm tay Hoàng Thùy Linh trước 30.000 khán giả ở Quảng Ninh

TPO - Hình ảnh ca sĩ Đen Vâu xuất hiện và nắm tay Hoàng Thùy Linh cùng biểu diễn bài hát Vị nhà trong chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng đã khiến cho hơn 30.000 khán giả tại Quảng trường 30 tháng 10 bùng nổ, hò reo.
Các ca sĩ, nghệ sĩ như Quang Thọ, Trọng Tấn, Đỗ Hoàng Hiệp... đã cháy hết mình với những bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi vùng mỏ Quảng Ninh và truyền thống giai cấp công nhân ngành than.
Hoàng Thùy Linh mang ca khúc See tình về Quảng Ninh còn Đen Vâu thì biểu diễn ca khúc Đưa tiền về cho mẹ và Đi về nhà. Cả hai ca khúc đều nhận được sự ủng hộ của khán giả.
Ngoài ra, các ca sĩ như Tóc Tiên, Hồ Ngọc Hà, Quang Hùng MasterD, (S)trong Trọng Hiếu, Rhyder... mang đến cho khán giả Quảng Ninh các ca khúc "hot hit" trở thành thương hiệu như Việt Nam in love, Hào Quang, Con đường tôi, Dám khác biệt, Ánh mắt biết cười, Tôi thật phi thường....
Trúc Nhân xuất hiện tại tiết mục cuối với bài hát Bốn chữ lắm và có màn biểu diễn đầy ngẫu hứng với Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ cùng nhóm Oplus với bài hát Tình ca người thợ mỏ. Đây là ca khúc truyền thống của công nhân ngành than, của vùng mỏ Quảng Ninh từ ách nô lệ đã vươn lên đấu tranh, giải phóng vùng mỏ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.