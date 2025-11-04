Quảng Ninh tiếp tục tổ chức concert 30.000 khán giả

TPO - Chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng dự kiến diễn ra tối 12/11 với quy mô 30.000 khán giả nhằm kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ và ngày Miền mỏ bất khuất (12/11/1936-12/11/2025).

Chiều 4/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra vào 20h tối 12/11, tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình có thời lượng 120 phút gồm 3 chương nghệ thuật xuyên suốt, liền mạch cảm xúc gồm: Chương 1: Từ lòng đất - ngọn lửa niềm tin, Chương 2: Kỷ luật - Đồng tâm: Mạch nguồn sức mạnh, Chương 3: Quảng Ninh - Khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Chương trình là sự hòa quyện giữa âm nhạc - xiếc - phóng sự và trình diễn hiện đại, quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu như NSND Quang Thọ, ca sĩ Trọng Tấn, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Bích Phương, Tóc Tiên, Trúc Nhân, (S)Trong Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Đỗ Hoàng Hiệp, Ryhder, Violist Trần Quang Duy, nhóm Oplus, Liên đoàn Xiếc Việt Nam… tạo nên một không gian nghệ thuật hoành tráng, bùng nổ cảm xúc.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, chương trình không chỉ là món quà tri ân người thợ mỏ mà còn là sản phẩm du lịch - văn hóa đặc trưng, góp phần định vị thương hiệu Quảng Ninh - Vùng đất di sản, năng động, sáng tạo, thúc đẩy kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa phát triển.

Dự kiến chương trình thu hút trên 30.000 khán giả tham dự và hàng triệu lượt người xem qua truyền hình và nền tảng số. Vé mời miễn phí được phát cho nhân dân và du khách trong và ngoài tỉnh. Cổng đăng ký vé online dự kiến mở từ 19h tối 5/11, thời gian đổi vé bắt đầu từ sáng 9/11.

Quảng Ninh tiếp tục tổ chức chương trình concert tiếp theo quy tụ 30.000 khán giả. Ảnh: Quốc Nam.

Từ thành công của Concert Hạ Long 2025 và rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho công tác tổ chức concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng diễn ra nghiêm túc, toàn diện, chuyên nghiệp, chu đáo, an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai rà soát tổng thể các nhiệm vụ từ kế hoạch đến phân công nhiệm vụ, xây dựng phương án kiểm soát giấy mời, vé mời, thẻ đeo, phát hành vé, phân bổ vé, đổi vé cứng, vệ sinh môi trường sạch - đẹp - văn minh...

Cũng tại cuộc họp báo, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh và Công nghệ sản xuất Than. Chương trình diễn ra trong các ngày 10-16/11 tại Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Triển lãm nhằm giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh trong 5 năm qua giai đoạn 2020-2025 cùng thành tựu và công nghệ phát triển ngành công nghiệp sản xuất than.