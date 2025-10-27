Cận cảnh sân khấu được dựng từ 700 tấn thép ở Quảng Ninh

TPO - Với quy mô lớn chưa từng có (khoảng 30.000 khán giả), sân khấu "Hạ Long Concert 2025" (tỉnh Quảng Ninh) đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.