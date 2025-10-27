Cận cảnh sân khấu được dựng từ 700 tấn thép ở Quảng Ninh

TPO - Với quy mô lớn chưa từng có (khoảng 30.000 khán giả), sân khấu "Hạ Long Concert 2025" (tỉnh Quảng Ninh) đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Tổng diện tích khu vực tổ chức sự kiện ước khoảng 23.000 m2, gồm khu vực sân khấu chính, 5 khán đài được dựng theo hình vòng cung.
Công nhân đang gấp rút thi công hạng mục trước khi được nghiệm thu.
Những nhóm nhạc, nhóm múa cũng đang tập trung ráp nhạc và tập luyện cho đêm diễn.
Phần kết cấu của công trình được lắp ghép từ cột thép qua những khớp nối và chốt kỹ thuật.
Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về sự kiện, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như chất lượng dịch vụ.
Diễn ra trong 120 phút, Hạ Long concert 2025 bao gồm 3 chương: Vùng đất địa linh - Khát vọng vươn lên, Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới, Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao, với các tiết mục được kết nối và dàn dựng xuyên suốt, liền mạch cảm xúc, hứa hẹn mang đến sân khấu nghệ thuật, văn hóa ấn tượng cho 30.000 khán giả tham gia.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc - Hạ Long Concert 2025 - Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai được diễn ra vào 20h, ngày 29/10 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.