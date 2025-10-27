Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Cận cảnh sân khấu được dựng từ 700 tấn thép ở Quảng Ninh

Hoàng Dương

TPO - Với quy mô lớn chưa từng có (khoảng 30.000 khán giả), sân khấu "Hạ Long Concert 2025" (tỉnh Quảng Ninh) đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

tp-176153755350.jpg
Nằm ở quảng trường 30/10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, sân khấu Hạ Long Concert 2025 được dựng lên từ gần 700 tấn thép để phục vụ cho khoảng 30.000 khán giả xem biểu diễn âm nhạc.
tp-176153754723.jpg
tp-anh01986.jpg
tp-anh01989.jpg
Tổng diện tích khu vực tổ chức sự kiện ước khoảng 23.000 m2, gồm khu vực sân khấu chính, 5 khán đài được dựng theo hình vòng cung.
tp-anh02011.jpg
Ông Nguyễn Văn Tiến - Phụ trách Kỹ thuật, ban tổ chức chương trình - cho biết chúng tôi đã huy động hơn 100 nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình này nhiều ngày nay.
tp-anh01960.jpg
Những hạng mục lắp ráp kỹ thuật đã hoàn thiện.
tp-176153756324.jpg
tp-anh01966.jpg
tp-anh01971.jpg
Công nhân đang gấp rút thi công hạng mục trước khi được nghiệm thu.
tp-anh02002.jpg
tp-anh02004.jpg
Những nhóm nhạc, nhóm múa cũng đang tập trung ráp nhạc và tập luyện cho đêm diễn.
tp-anh01952.jpg
tp-anh01955.jpg
tp-anh01956.jpg
tp-anh01957.jpg
Phần kết cấu của công trình được lắp ghép từ cột thép qua những khớp nối và chốt kỹ thuật.
tp-176153756176.jpg
tp-176153754563.jpg
tp-anh01989.jpg
Để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá về sự kiện, đảm bảo cơ sở vật chất cũng như chất lượng dịch vụ.
tp-anh01996.jpg
tp-anh02006.jpg
Diễn ra trong 120 phút, Hạ Long concert 2025 bao gồm 3 chương: Vùng đất địa linh - Khát vọng vươn lên, Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới, Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao, với các tiết mục được kết nối và dàn dựng xuyên suốt, liền mạch cảm xúc, hứa hẹn mang đến sân khấu nghệ thuật, văn hóa ấn tượng cho 30.000 khán giả tham gia.
tp-anh01976.jpg
tp-anh01999.jpg
tp-anh01997.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc - Hạ Long Concert 2025 - Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai được diễn ra vào 20h, ngày 29/10 tại Quảng trường 30/10, phường Hạ Long.
tp-176153756564.jpg
Hạ Long Concert có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Đông Hùng, Bảo Anh, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc, Nguyễn Hùng, Rapper Rica, nhóm Oplus, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, solo trống Thu Hà…
Hoàng Dương
