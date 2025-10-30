30.000 khán giả cháy hết mình trong đêm nhạc ở Quảng Ninh

TPO - 20 tiết mục nghệ thuật về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào con người vùng mỏ được dàn dựng hoành tráng trên sân khấu kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng khiến 30.000 khán giả bùng nổ trong concert kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Diễn ra trong 120 phút, Hạ Long Concert 2025 bao gồm 3 chương: Vùng đất địa linh - Khát vọng vươn lên, Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới, Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao. Với các tiết mục được kết nối và dàn dựng xuyên suốt, liền mạch cảm xúc, đã mang đến sân khấu nghệ thuật, văn hóa ấn tượng cho 30.000 khán giả tham gia.
Mở đầu chương trình là màn biểu diễn thực cảnh Quảng Ninh – Hào khí ngàn năm với nội dung Quảng Ninh - vùng đất của di sản, nơi hội tụ tinh hoa, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Từ sóng Bạch Đằng ngàn năm vang dội, đến Yên Tử linh thiêng - nơi khởi nguồn tâm sáng của non sông, từ vùng Mỏ rực lửa đến đô thị phồn hoa giữa trời Đông Bắc, tất cả hòa thành ca khúc của ý chí và khát vọng. Hào khí quá khứ hòa thành năng lượng của hôm nay, để Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên sáng tạo, kết nối và thịnh vượng.
Tiếp theo là các màn biểu diễn hoành tráng của hơn 1.000 diễn viên cùng các ca sĩ Đăng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Tùng Dương, Đông Hùng… với các tiết mục mang đậm hào khí của Quảng Ninh và dân tộc như Đất mỏ anh hùng, Việt Nam, Cờ Đảng bay trên núi Bài Thơ, Tôi là người thợ lò, Lên Đàng…
Ca sĩ Võ Hạ Trâm cùng Nguyễn Hùng mang đến ca khúc Mùa gió thổi trên mái nhà, Vinh quang đang chờ ta, Phép màu, Còn gì đẹp hơn, ca ngợi tinh thần đoàn kết, nghị lực đồng lòng của người vùng mỏ. Hình ảnh Quảng Ninh từ gian khó vươn lên, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi con người hôm nay.
Khán giả tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long bùng nổ khi thanh âm bài hát Phù đổng thiên vương của ca sĩ Đức Phúc vang lên. Cùng với Mùa hè tuyệt vời, ca sĩ Đức Phúc muốn mang đến thông điệp cho thế hệ trẻ vang lên niềm tin tự hào dân tộc đến năng lượng trẻ trung của thế hệ hôm nay. Dù là ở thời đại nào, người Việt Nam - đặc biệt là thế hệ trẻ vẫn luôn mang trong tim tinh thần của Thánh Gióng dám mơ, dám bứt phá và vươn cao như chính Quảng Ninh đang làm mỗi ngày.
Tiết mục Tôi là một ngôi sao, Việt Nam tươi đẹp của ca sĩ Noo Phước Thịnh được tô điểm bởi ánh sáng lightstick của 30.000 khán giả.
Tiết mục Ếch ngồi đáy giếng và Made in Việt Nam của ca sĩ Phương Mỹ Chi là bản hòa ca của niềm tự hào và tinh thần đoàn kết dân tộc. Khi mỗi giai điệu, nhịp trống, mỗi bước chân cùng hướng về một khát vọng chung xây dựng tỉnh Quảng Ninh nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc.
Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 10 phút.
Sau 62 năm, hành trình rực rỡ ấy được viết nên bằng niềm tin, trí tuệ và khát vọng của bao thế hệ, con người Quảng Ninh. Từ những ngày đầu xây dựng gian khó đến hôm nay, giữa nhịp phát triển của đất nước, Quảng Ninh đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trên bản đồ đổi mới và phát triển.
Chương trình nghệ thuật cũng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2025-2030 về phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với xây dựng và phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm, kinh tế đô thị.