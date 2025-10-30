30.000 khán giả cháy hết mình trong đêm nhạc ở Quảng Ninh

TPO - 20 tiết mục nghệ thuật về tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào con người vùng mỏ được dàn dựng hoành tráng trên sân khấu kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng khiến 30.000 khán giả bùng nổ trong concert kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.