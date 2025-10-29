Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Người dân xếp hàng từ sớm chờ đêm diễn Hạ Long Concert 2025

Quốc Nam

TPO - Ngay từ 13h, người dân háo hức xếp hàng tại các cổng vào khán đài trước giờ mở cửa vào xem Hạ Long Concert 2025. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh phát 30.000 lightstick tới các khán giả đến xem chương trình kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh.

tp-quocnam-z62-0837.jpg
Chiều 29/10, ban tổ chức bắt đầu mở cửa cho các khán giả có vé mời vào khán đài xem chương trình nghệ thuật Hạ Long concert 2025 với chủ đề Hào khí di sản - Bừng sáng tương lai tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-0861.jpg
tp-quocnam-z62-0833.jpg
tp-quocnam-z62-0808.jpg
Ghi nhận của Báo Tiền Phong ngay từ 15h trước giờ biểu diễn 5 tiếng, người dân đã xếp hàng kín tại các lối vào khán đài để chờ đến giờ. Ngoài ra 2 màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt ở khu vực sân Bảo tàng, Thư viện tỉnh cùng Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh để phục vụ người dân.
tp-quocnam-z62-0871.jpg
30.000 lightstick được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị để phát cho khán giả ngay sau khi làm thủ tục checkin và hứa hẹn đem đến buổi tối nghệ thuật đầy màu sắc và ánh sáng.
tp-quocnam-z62-0821.jpg
tp-quocnam-z62-0817.jpg
tp-quocnam-z62-0851.jpg
tp-quocnam-z62-0818.jpg
Lực lượng an ninh đang tích cực lắp đặt hàng rào, hệ thống quét an ninh. Có tổng cộng 6 cổng vào nằm xung quanh khán đài. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra khuyến cáo người dân không được mang vũ khí, vật sắc nhọn, vật liệu cháy nổ, thiết bị laser vào trong. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình cũng khuyến cáo người dân không được mang thiết bị phát thanh, thiết bị quay phim/chụp ảnh chuyên nghiệp, không được phép truyền hình trực tiếp, phát livestream...
tp-quocnam-z62-0805.jpg
Nhiều khán giả đến từ các tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên… thậm chí có những du khách đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành miền Nam ra đây để được hòa mình vào không gian âm nhạc đặc sắc và được nhìn ngắm thần tượng của mình.
tp-quocnam-z62-0825.jpg
Bạn Thùy Dung cho biết cùng nhóm bạn từ TP Hồ Chí Minh ra đây xếp hàng từ 13h để hòa mình vào Hạ Long concert và được xem các ca sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Đăng Dương, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng… biểu diễn.
tp-quocnam-z62-0881.jpg
tp-quocnam-z62-0880.jpg
tp-quocnam-z62-0840.jpg
tp-quocnam-z62-0829.jpg
“Em rất háo hức và mong ngóng đến buổi biểu diễn bùng nổ vào tối nay. Ngoài ra, em biết Quảng Ninh là thiên đường du lịch phía Bắc nên chúng em dự kiến ở đây đến cuối tuần để tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử và cùng nhau lên vùng cao để chụp ảnh…”.
tp-quocnam-z62-0845.jpg
tp-quocnam-z62-0811.jpg
tp-quocnam-z62-0854.jpg
Trước giờ vào khán đài, một số bạn trẻ tranh thủ trang điểm, làm đẹp để gặp thần tượng của mình.
tp-quocnam-z62-0863.jpg
tp-quocnam-z62-0874.jpg
tp-quocnam-z62-0858.jpg
Số khác thì tranh thủ chụp ảnh checkin ngay trước khi sự kiện diễn ra.
tp-quocnam-z62-0830.jpg
Theo ban tổ chức, khán đài có tất cả 11 zone bao gồm 5 zone đứng khu vực gần sâu khấu, 5 khối khán đài ngồi xung quanh và một khán đài VIP. Sức chứa của các khán đài và khu vực zone đứng khoảng 30.000 người.
tp-quocnam-z62-0802.jpg
tp-quocnam-z62-0883.jpg
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phường Hạ Long bắt đầu tổ chức cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên đường Trần Quốc Nghiễn đoạn qua quảng trường 30 tháng 10. Đồng thời, bố trí 4 bãi đỗ xe và 2 bãi dự phòng để cho người dân gửi phương tiện.
tp-quocnam-z62-0876.jpg
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Hạ Long concert 2025 là chương trình quy mô hoành tráng, không chỉ nhận được sự quan tâm của người dân trong tỉnh mà có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh ngoài đến Quảng Ninh, qua đó tạo động lực kích cầu du lịch của tỉnh.
tp-quocnam-z62-0852.jpg
Với chủ đề Hào khí Di sản - Bừng sáng tương lai đây là chương trình được đánh giá là hoành tráng nhất từ trước đến nay do tỉnh Quảng Ninh tổ chức nhằm kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Chương trình diễn ra lúc 20h tối 29/10 với thời lượng 120 phút, cuối chương trình là màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút.
Quốc Nam
