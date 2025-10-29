Người dân xếp hàng từ sớm chờ đêm diễn Hạ Long Concert 2025

TPO - Ngay từ 13h, người dân háo hức xếp hàng tại các cổng vào khán đài trước giờ mở cửa vào xem Hạ Long Concert 2025. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh phát 30.000 lightstick tới các khán giả đến xem chương trình kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh.
Ghi nhận của Báo Tiền Phong ngay từ 15h trước giờ biểu diễn 5 tiếng, người dân đã xếp hàng kín tại các lối vào khán đài để chờ đến giờ. Ngoài ra 2 màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt ở khu vực sân Bảo tàng, Thư viện tỉnh cùng Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh để phục vụ người dân.
Lực lượng an ninh đang tích cực lắp đặt hàng rào, hệ thống quét an ninh. Có tổng cộng 6 cổng vào nằm xung quanh khán đài. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng ra khuyến cáo người dân không được mang vũ khí, vật sắc nhọn, vật liệu cháy nổ, thiết bị laser vào trong. Ngoài ra, ban tổ chức chương trình cũng khuyến cáo người dân không được mang thiết bị phát thanh, thiết bị quay phim/chụp ảnh chuyên nghiệp, không được phép truyền hình trực tiếp, phát livestream...
“Em rất háo hức và mong ngóng đến buổi biểu diễn bùng nổ vào tối nay. Ngoài ra, em biết Quảng Ninh là thiên đường du lịch phía Bắc nên chúng em dự kiến ở đây đến cuối tuần để tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử và cùng nhau lên vùng cao để chụp ảnh…”.
Trước giờ vào khán đài, một số bạn trẻ tranh thủ trang điểm, làm đẹp để gặp thần tượng của mình.
Số khác thì tranh thủ chụp ảnh checkin ngay trước khi sự kiện diễn ra.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phường Hạ Long bắt đầu tổ chức cấm và hạn chế phương tiện lưu thông trên đường Trần Quốc Nghiễn đoạn qua quảng trường 30 tháng 10. Đồng thời, bố trí 4 bãi đỗ xe và 2 bãi dự phòng để cho người dân gửi phương tiện.