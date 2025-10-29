Người dân xếp hàng từ sớm chờ đêm diễn Hạ Long Concert 2025

TPO - Ngay từ 13h, người dân háo hức xếp hàng tại các cổng vào khán đài trước giờ mở cửa vào xem Hạ Long Concert 2025. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh phát 30.000 lightstick tới các khán giả đến xem chương trình kỷ niệm 62 năm thành lập tỉnh.