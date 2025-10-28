Cấm đường phục vụ Hạ Long Concert 2025

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phường Hạ Long tổ chức cấm, hạn chế phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn đoạn đi qua Quảng trường 30 tháng 10 và bố trí 4 điểm đỗ xe thu phí phục vụ người dân đi xem Hạ Long Concert 2025.

Ngày 28/10, phường Hạ Long ra thông báo về việc tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện giao thông trên địa bàn, đồng thời bố trí các điểm đỗ xe có thu phí.

Theo đó, phường tổ chức cấm đường, tạm dừng lưu thông đối với các phương tiện (trừ các xe ưu tiên: xe cứu thương, cứu hỏa và các phương tiện phục vụ Chương trình nghệ thuật Hạ Long concert 2025) trên tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, đoạn giao từ Hồ Cô Tiên đến nút giao tuyến phố Hải Phượng, phường Hạ Long.

duongcam.jpg
Sơ đồ tuyến đường cấm, hạn chế phương tiện và vị trí 4 bãi đỗ xe phục vụ người dân đến xem concert. Ảnh: Quốc Nam.

Thời gian từ 16h ngày 28/10 đến hết chương trình tổng duyệt và từ 15h ngày 29/10 đến hết chương trình nghệ thuật Hạ Long concert 2025.

Công an phường Hạ Long chủ động phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại địa điểm tổ chức sự kiện, lập và triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông đối với tuyến đường cấm, tạm dừng lưu thông.

UBND phường Hạ Long cũng đã bố trí 6 điểm đỗ xe có thu phí theo quy định. Trong đó, 4 điểm đỗ xe máy chính và 2 điểm dự phòng trên địa bàn phường. Cụ thể, các điểm đỗ xe chính gồm phố Hải Long (đoạn cổng trường chuyên), phố Hồng Hải (đoạn cổng trường THCS Trọng Điểm mới), phố Hải Phượng (bãi gần nhà hàng Hồng Hạnh 2), phố Tôn Thất Thuyết (đoạn qua gà Mạnh Hoạch).

Phường Hạ Long bố trí 2 điểm đỗ xe dự phòng tại Nhà văn hoá khu 2a-b (cạnh hồ Cô Tiên), tuyến đường mương Hải Hà.

Ngoài ra, ban tổ chức chương trình Hạ Long concert cũng thông báo tới người dân và du khách khi đến xem không được mang theo ô dù, thiết bị phát thanh, thiết bị quay phim/chụp ảnh chuyên nghiệp, không được phép truyền hình trực tiếp, phát livestream, không được mang theo vật dụng sắc nhọn, chất cấm, chất gây nổ, đèn pin, đèn laser, thú cưng/động vật, chai lọ thủy tinh…

tp-quocnam-dji-0754.jpg
Chương trình Hạ Long Concert 2025 được tổ chức tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Hạ Long Concert 2025 là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch Hạ Long 2025 nhằm chào mừng 62 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Quảng Ninh năng động, hội nhập và sáng tạo. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 30.000 khán giả tới xem cũng như hàng triệu người xem qua sóng truyền hình trực tiếp.

Chương trình diễn ra vào 20h tối 29/10 tại Quảng trường 30 tháng 10, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong 120 phút, Hạ Long concert 2025 bao gồm 3 chương: Vùng đất địa linh - Khát vọng vươn lên, Đột phá vượt khó - Khát vọng đổi mới, Quảng Ninh tương lai - Khát vọng vươn cao, với các tiết mục được kết nối và dàn dựng xuyên suốt, liền mạch cảm xúc, hứa hẹn mang đến một sân khấu nghệ thuật, văn hoá ấn tượng...

Quốc Nam
